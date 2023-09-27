明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：樹立職安良好風氣 嚴懲違規不容卸責

【明報社評】西九龍港鐵商場圓方一地底設施，日前發生嚴重工業事故，兩名工人懷疑吸入沼氣死亡。事件涉及密閉空間工作，現行法例有明確定義和要求，承辦商必須確保工作環境安全，「不知道」、「不認為」現場是密閉空間，不能成為推卸責任的藉口，為何兩名死者「無收工無人知」，真相必須查明，還家屬一個公道。以往承辦商或分判商違反職安法例，往往罰款數萬元了事，助長了心存僥倖、敷衍塞責文化，立法會年初已修訂職安健法例加重罰則，期望當局可以透過嚴懲違規者，以收阻嚇作用。

密閉空間定義明確

工人枉死沉冤待雪

中秋將至，一場奪命工業事故，卻令兩個家庭再也無法團圓。兩名工人周六早上為圓方商場冷氣系統，更換地下水冷喉管，其間疑吸入沼氣暈倒，家人遲遲未見事主下班歸家，徹夜聯絡不果，直至翌日早上才聯絡到僱主，始揭發事件，兩人送院證實不治。發展局昨天按規管機制，暫停涉事承建商競投工務工程的資格。行政長官李家超表示非常關注事件，呼籲各界提高職安健意識；政務司長陳國基則強調會徹查事故是人為抑或意外，又指目前無證據顯示承辦商有依足法例規定。

本港曾多次發生工人吸入沼氣喪命事故，案發現場通常是沙井一類密閉空間，像今次般發生於一條長200米、闊5米、高5米的地下管道，相對少見，但不代表案發現場不是密閉空間，這亦是勞工處目前的判斷。現行法例對何謂「密閉空間」工作環境，有詳細定義。法例訂明，「密閉空間」指「任何被圍封的地方，而基於其被圍封的性質，會產生可合理預見的指明危險」，任何會產生該等危險的密室、貯槽、下桶、坑槽、井、污水渠、隧道、喉管、煙道、鍋爐、艙口、沉箱、豎井等，皆屬「密閉空間」。

密閉空間工作易生危險，安全規定相當嚴格。根據法例，工人必須持有勞工處認可的工作資格證明，才可進入密閉場地工作；承建商在施工前須委任一名合資格人士（註冊安全主任），為密閉場地做「風險評估」，包括會否涉及火警和爆炸危險、會否有危害氣體等，並採取相關預防措施，例如持續監測空氣是否安全，工人必須配備供氧裝置、安全繩索、警報器及毒氣表，密閉場地外亦要有人駐守，隨時提供支援。觀乎已知案情，承辦商極可能未有遵守相關規定。倘若承辦商有安排人手在外面監察，又或有監測管道內空氣，就不可能出現兩工人沼氣中毒昏迷無人知的情况。

就算承辦商方面堅稱，不知道亦不認為現場是密閉空間，試圖以此作為未按相關法例做風險評估和安全措施的「理由」，日後一旦上庭，相信法院也會按法律和證據合理判斷；退一萬步說，即使承辦商真的能夠舉證現場「不是」密閉空間，然而根據職業安全法例，承辦商有責任確保工作環境安全健康。今次事故中，竟然出現工人「無收工竟無人知曉」的情况，管理人員當日下午短暫進入管道範圍10多米，未見工人影蹤，即時想到的是為何「無人開工」，而非「工人會否出了事」；後來更有人以為管道已經無人，將出入口鎖上。整件事的處理，令人覺得工人安全不被重視，粗心大意的後果，就是失去兩條人命，遺下傷心不已的家屬。

2017年，本港亦曾發生一宗與地下管道有關的致命工業事故，3名工人死亡，驗屍報告指可能是吸入沼氣後溺斃。最終法庭認為，無證據顯示涉案承辦商及分判商「知道或可能預見」有沼氣等湧入，而法例只要求他們「評估及處理可預見的危險」，結果僅得一些輕微的罪名成立，合共罰款萬多元。「可預見的危險」這概念有點含糊，但「工業意外」每每就是一些「意料之外」的情况。今次沼氣中毒事故發生於地下水冷設施管道，無疑較為少見，但有本地工程師指出，由於冷卻用海水含有雜質如淤泥和有機物，若在管道彎位沉澱發酵，有可能產生有毒氣體，並在喉管維修期間泄漏。如果承辦商有將現場視為密閉空間，做足安全措施，就有機會避免慘劇發生。

提高罰則來得太遲

從嚴執法糾正風氣

政府一直強調重視職業安全，然而諷刺是《職安健條例》罰則竟然超過20年未改，直到今年4月立法會才通過修例，將嚴重事故最高罰款，由區區50萬元上調至1000萬元，以及最高監禁兩年。政府多年來因為資方反對，長期未有提高罰則，僱主違規罰款之輕，恍如隔靴搔癢，若因此形成僥倖心理，並不令人意外。修訂《職安健條例》不過是加強執法工具，當局若決心樹立職安良好風氣，除了加強派人巡查全港密閉地盤，更要重罰嚴重違規者，以儆效尤。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞