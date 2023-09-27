社評：樹立職安良好風氣 嚴懲違規不容卸責

密閉空間定義明確

工人枉死沉冤待雪

中秋將至，一場奪命工業事故，卻令兩個家庭再也無法團圓。兩名工人周六早上為圓方商場冷氣系統，更換地下水冷喉管，其間疑吸入沼氣暈倒，家人遲遲未見事主下班歸家，徹夜聯絡不果，直至翌日早上才聯絡到僱主，始揭發事件，兩人送院證實不治。發展局昨天按規管機制，暫停涉事承建商競投工務工程的資格。行政長官李家超表示非常關注事件，呼籲各界提高職安健意識；政務司長陳國基則強調會徹查事故是人為抑或意外，又指目前無證據顯示承辦商有依足法例規定。

本港曾多次發生工人吸入沼氣喪命事故，案發現場通常是沙井一類密閉空間，像今次般發生於一條長200米、闊5米、高5米的地下管道，相對少見，但不代表案發現場不是密閉空間，這亦是勞工處目前的判斷。現行法例對何謂「密閉空間」工作環境，有詳細定義。法例訂明，「密閉空間」指「任何被圍封的地方，而基於其被圍封的性質，會產生可合理預見的指明危險」，任何會產生該等危險的密室、貯槽、下桶、坑槽、井、污水渠、隧道、喉管、煙道、鍋爐、艙口、沉箱、豎井等，皆屬「密閉空間」。

密閉空間工作易生危險，安全規定相當嚴格。根據法例，工人必須持有勞工處認可的工作資格證明，才可進入密閉場地工作；承建商在施工前須委任一名合資格人士（註冊安全主任），為密閉場地做「風險評估」，包括會否涉及火警和爆炸危險、會否有危害氣體等，並採取相關預防措施，例如持續監測空氣是否安全，工人必須配備供氧裝置、安全繩索、警報器及毒氣表，密閉場地外亦要有人駐守，隨時提供支援。觀乎已知案情，承辦商極可能未有遵守相關規定。倘若承辦商有安排人手在外面監察，又或有監測管道內空氣，就不可能出現兩工人沼氣中毒昏迷無人知的情况。

就算承辦商方面堅稱，不知道亦不認為現場是密閉空間，試圖以此作為未按相關法例做風險評估和安全措施的「理由」，日後一旦上庭，相信法院也會按法律和證據合理判斷；退一萬步說，即使承辦商真的能夠舉證現場「不是」密閉空間，然而根據職業安全法例，承辦商有責任確保工作環境安全健康。今次事故中，竟然出現工人「無收工竟無人知曉」的情况，管理人員當日下午短暫進入管道範圍10多米，未見工人影蹤，即時想到的是為何「無人開工」，而非「工人會否出了事」；後來更有人以為管道已經無人，將出入口鎖上。整件事的處理，令人覺得工人安全不被重視，粗心大意的後果，就是失去兩條人命，遺下傷心不已的家屬。

2017年，本港亦曾發生一宗與地下管道有關的致命工業事故，3名工人死亡，驗屍報告指可能是吸入沼氣後溺斃。最終法庭認為，無證據顯示涉案承辦商及分判商「知道或可能預見」有沼氣等湧入，而法例只要求他們「評估及處理可預見的危險」，結果僅得一些輕微的罪名成立，合共罰款萬多元。「可預見的危險」這概念有點含糊，但「工業意外」每每就是一些「意料之外」的情况。今次沼氣中毒事故發生於地下水冷設施管道，無疑較為少見，但有本地工程師指出，由於冷卻用海水含有雜質如淤泥和有機物，若在管道彎位沉澱發酵，有可能產生有毒氣體，並在喉管維修期間泄漏。如果承辦商有將現場視為密閉空間，做足安全措施，就有機會避免慘劇發生。

提高罰則來得太遲

從嚴執法糾正風氣

政府一直強調重視職業安全，然而諷刺是《職安健條例》罰則竟然超過20年未改，直到今年4月立法會才通過修例，將嚴重事故最高罰款，由區區50萬元上調至1000萬元，以及最高監禁兩年。政府多年來因為資方反對，長期未有提高罰則，僱主違規罰款之輕，恍如隔靴搔癢，若因此形成僥倖心理，並不令人意外。修訂《職安健條例》不過是加強執法工具，當局若決心樹立職安良好風氣，除了加強派人巡查全港密閉地盤，更要重罰嚴重違規者，以儆效尤。

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