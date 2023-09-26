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社評

社評：以老護殘又釀慘劇 「織網更密」莫淪空談

【明報社評】中年智障兄弟在母親入院後，疑因乏人照顧餓死，事件再次揭示低下層家庭以老護殘慘况，以及當局支援跟進不足，不同部門各自為政，錯過及早發現智障兄弟無人照顧的機會。過去一年，關於照顧者缺乏支援的悲劇一再發生，當事人往往不懂如何求助，政府要將保護網織得更密，必須加強跨部門協作，動員社區力量，各方多走一步，設法主動找出隱蔽個案，不能守株待兔，坐等有需要人士致電求助熱線。家庭照顧慘劇一宗也嫌多，期望下月《施政報告》能夠提出新政策新計劃，處理相關問題，莫讓「織網更密」淪為空談。

智障兄弟懷疑餓死

不少疑團有待釐清

秀茂坪邨日前發生雙屍命案，一對中年兄弟倒斃家中，單位傳出異味，保安人員報警，消防破門而入，揭發事件。案情顯示，兩兄弟年逾五旬，有精神病及智力障礙，長期由同住母親照顧。兩人過去有定期到公院精神科覆診，屬「穩定個案」，惟自從2018年初開始未再覆診。其後兩人病情轉差，自理能力每况愈下，母親也出現腦退化症狀。及至今年5月，年屆七旬的母親因病入院，留醫至今，剩下兩兄弟相依為命。警方表示，案發現場並無打鬥或搜掠等可疑痕迹，兩具屍體已腐爛，相信已死去一段時間，雪櫃內不見任何食物，不排除兩人因缺乏自理能力，結果餓死。最終死因有待調查確定。

家家有本難念的經，涉案家庭似乎也有很多不足為外人道的問題。有認識死者母親的人士表示，覺得她多年來對照顧兒子一事，傾向親力親為，不希望他人代勞。另外，兩死者還有其他姊弟，有關兩人自理力和照顧問題，目前也有不同說法。無論如何，香港堂堂一個富裕社會，政府每年投入大量資源於公共服務之上，居然有人因為缺乏照顧而餓死，實屬社會悲歌。勞福局長稱，無紀錄顯示該家庭曾向社署或其他社福機構「尋求服務或協助」。然而一對年逾五旬智障兄弟，要靠年邁母親照顧，沒有社工跟進，本身就是一個問題。政府需要做的是查找不足，而不是急於撇清界線，變相推卸責任。

近年本港一再發生涉及「以老護殘」、「以殘護老」、「以老護老」的家庭慘劇，今次智障兄弟餓死不過是最新一宗，事件目前仍有不少疑團有待釐清。醫管局表示，死者母親入院後，有轉介個案給醫務社工，病人幼子曾與院方聯絡，認為兩兄長「有能力」照顧病母，提出母親出院返家後，交由兩同住兄長照顧。究竟兩死者是否真的「有能力」照顧病母，醫務社工有否深入跟進評估，有待當局公開交代。如果未經詳細評估便下定論，決定未免流於草率。就算死者母親因為腦退化等問題，不懂得說明情况或要求派人協助照顧兩子，當局也可安排上門家訪，跟進兩兄弟狀况。

基層市民面對問題不擅處理，本來就是常有之事。當局有否主動找出高危個案，為有需要人士提供適切支援，才是真正需要關注的問題。關注團體指出，部分智障人士家庭雖然不屬社署綜合服務家庭中心個案，但無論是醫療診斷或是申請綜援，社署和醫管局一定有相關人士及其家庭的資料，雙方亦有機制定期核對綜援或殘疾津貼家庭成員出入院情况。問及今次涉事家庭現在有否領取綜援，社署稱不便評論，然而有區議員提到，死者母親數年前曾因綜援金額及公屋牆身裂痕問題向他求助。換言之，社署、房署不可能完全沒有涉事家庭的一些背景資料，醫管局亦一定有兩兄弟病歷，以及其母親入院資料，問題是不同部門和機構各自為政，沒有將相關資料線索連繫起來，及早派人跟進兩兄弟情况。倘若各方都多走幾步，好好協調溝通，這次悲劇並非無可避免。

香港人口老化，以老護殘等情况，未來肯定有增無減。政府官員表示會盡最大努力，將保護網織得更密，包括推出24小時「照顧者支援專線」，由註冊社工解答照顧者各種疑難，社署年底亦將推出一站式照顧者資訊網，方便照顧者找到所需資訊及支援。可是對於很多基層市民而言，自行找資源找協助，從來不是易事，往往要克服很多技術門檻和心理障礙，這還未計有些人不會主動求助。

主動找出高風險個案

不能守株待兔等查詢

設立支援專線及一站式網站，等待有需要人士查詢，屬於守株待兔做法，並不足夠。當局必須主動出擊，找出高危個案。善用關愛隊和地區網絡，透過家訪等方法找出隱蔽個案，是其中一個方法。另外，當局應該設立跨部門信息通報系統，將散落於不同部門和機構的資訊統合起來，由專業人士分析，從中辨識潛在高危個案，主動跟進。以今次慘劇為例，年邁照顧者與兩名智障兒子共住，本身已足以列入高危家庭類別，加上兩人連續數年沒覆診，更是危上加危。社署應該考慮設立個案經理，跟進這類高危個案，及時介入。施政報告下月發表，期望當局可以提出比設立熱線和網站更進取的措施，處理照顧者支援問題，避免更多悲劇發生。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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