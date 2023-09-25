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社評

社評：小政府造就義烏發迹 高質量發展靠走出去

【明報社評】亞運會在杭州舉行，開幕禮驚艷四方，杭州以至浙江成為亞洲關注焦點。而同樣引人關注的是，國家主席習近平在宣布此次亞運會開幕前幾天，專程去了一趟義烏商貿城，公開透露的信息，只有他在義烏批發市場講的一句話：「義烏的小商品、大市場，不斷的再造新的輝煌。」除了顯示關心小微企業和民營經濟外，還對「新的輝煌」賦予新的內涵，就是要朝向高質量發展的目標，義烏的成功，還要示範「縣域經濟」模式的成功。

義烏小商品供應全球市場

快遞發貨量3年全國第一

到過義烏的人，對這個龐大的小商品批發市場，無不驚歎其品種齊全和種類繁多。每一個「無盡頭」的展廳有成千上萬間店舖，以不同價格出售來自全國各地不同規格的商品。始建於2001年的商貿城，至今總營業面積已經發展到640餘萬平方米，相當於900個足球場。經營產品26個大類，全球八成的「一次性打火機」都經過義烏銷售。7.5萬家中小微企業在這裏經營，直接與間接創造就業崗位達到3200萬個。

平均每天超過20萬人次，在這個全球最大的小商品批發市場尋找商機，今年前8個月，義烏市出口3360億元人民幣，同比增長20.4%，尤其對中東、非洲、東盟和拉美國家的出口，都有雙位數增長。義烏本來就有靠近碼頭的運輸優勢，近年開通18條鐵路線路直達歐洲不同城市，減低運輸成本。義烏不但吸引國內外買家前來訂貨，也有外國貿易商帶來近10萬種商品進駐，將義烏變成既做出口貿易，也做進口貿易，是名副其實永不落幕的博覽會。

義烏已經相當成功，如何更上一層樓，極具挑戰。再增加批發商品的種類或者擴大展廳面積，還是按原有的模式擴張。靈活的商家早已利用網絡兼顧電商業務，買家毋須親自前來義烏也可訂貨，近年還「開班授徒」，培訓外國人直播帶貨，擴大銷售渠道，真正做到產品無遠弗屆。義烏的快遞發貨量連續3年全國排名第一，連同浙江其他城市，佔據全國五分之一的快遞件數量。

義烏從小商販在馬路邊搭起帳篷搞銷售，發展到全國最大批發市場，是政府「不管」市場，讓商家自由發揮，及後的政策是減稅降費，簡化行政手續等等，總的來說就是「小政府」成就大市場。義烏這種粗放型的發展模式，難有突破。

義烏要「再創輝煌」，再擴大出口是必由之路，目前浙江省在海外投資的企業只有568家，今年已經增長三成，但都只是個別企業家的行為。缺乏的是義烏市政府或者行業協會在海外成立推廣辦事處，介紹義烏商品，為批發商搭橋引路，拓展銷售渠道，促進出口再上一台階，但這樣做不是批發商靠單打獨鬥就可以達成目標，政府的介入，才能為義烏整體市場服務。

對產品質量制定分級標準，提供具權威的第三方檢測機構、物流倉貯、需要場地以及安全措施保障，以及使用高科技的管理系統，這些都是政府可以為商家提供的服務範疇。其實，商務部已經在上月推出一個「三年行動計劃」，目的就是要推動「縣域經濟」的大力發展。

縣域經濟不再鼓勵縣級市升級

原地高質量發展農村包圍城市

縣域經濟的概念已經提出多時，目的是要扶持縣級單位的地方發展經濟，簡單來說就是讓農村以及連接農村的縣級城市，能夠將本地產品推廣出去，讓農村居民能夠多買大城市生產的產品。協助農村產品銷售，過去是依靠修橋建路，打通交通命脈，最近幾年還協助他們使用網絡推銷產品，成效彰顯，現在農村居民購買力提高，政府也適當提供一些資助，讓汽車和家電下鄉，從而促進全國的消費市場。

然而，過去縣級城市達到一定經濟規模，人口增加，就將縣級市升級，提高其行政級別就可以擴大權力範圍，減少審批層級。縣級官員無不對此模式趨之若鶩，因為他們官升一級也可提升其他方面的收益，一時間很多城市為升級不惜合併以符合升級目的。但這個發展模式也有弊端，縣級市升級後就要服膺更大城市的共同目標，因而喪失原來的特色以及靈活度，順德縣被合併到佛山市後，原來十分成功的民企，後勁不再甚至被市場淘汰。

現在中央提出的縣域經濟，某種程度改變了過去的發展模式，強調將原有的縣級市不斷循高質量發展邁進，而不是簡單地將城市級別提高。義烏市是縣級市，可以做到很多其他大城市未能取得的成就，所依靠的並非城市級別等同於大城市，一旦升級，各種醫療設備、學校數量、福利機構等等都要升級，這些都並非擴大批發市場規模與經營範圍所需要的。所以，義烏要示範的，不但是小商品能做到大市場的發展模式，還有縣域經濟的示範作用。

全國的發展目標，其中一個是振興農村，再以「農村包圍城市」以達到全國復興大業，義烏今後的發展，如何體現高質量發展模式，值得關注。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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