社評：烏糧糾紛暴露嫌隙 戰爭膠着歐洲不耐

引發這場糾紛的導火線是歐盟本月中宣布不再延長對烏克蘭糧食的進口禁令後，烏克蘭3個鄰國波蘭、斯洛伐克和匈牙利均表示，為保護本國農民利益，將繼續執行禁令，波匈兩國還對其他烏克蘭農產品實施額外禁令。對此，基輔宣布將在世貿組織（WTO）向3國興訟，並威脅實施報復，禁止波蘭蔬果入口。而3國則決定，退出歐盟的烏克蘭糧食出口協調平台。與此同時，澤連斯基在紐約聯合國大會發言時，不點名批評「某些歐盟國家」假裝團結聲援烏克蘭，「其實在間接支持俄羅斯」。波蘭總統杜達則在同一場合反唇相譏，形容烏克蘭猶如「溺水者」，「非常危險，因為他可以把你拖到深水處，害死救援人員」。波蘭外交部更召見烏克蘭大使，抗議澤連斯基在聯合國的言論。數小時後，波蘭總理莫拉維茨基宣布，波蘭將暫停向烏克蘭提供武器，引起國際震撼，儘管杜達翌日澄清，總理的聲明遭「誤解」，其本意是波蘭不會向烏克蘭移交正買入的新式武器，因為這些武器是為令波蘭軍隊現代化。但外界認為，杜達的澄清言論，「補鑊」色彩明顯。

東歐鄰國挺烏前線

穀賤傷農影響選情

俄烏戰爭爆發以來，東歐國家一直站在挺烏最前線，波蘭不僅是西方援烏的主要物資通道，本身亦向烏克蘭提供了坦克和戰機，還接納了數百萬烏克蘭難民；斯洛伐克則是向基輔捐贈米格29戰機的第二個北約成員國，還送出一套S300防空系統。

東歐是一個大平原，天然適合農耕，烏克蘭更因坐擁廣袤黑土地，成為「歐洲糧倉」，戰爭前是世界第三大糧食出口國，小麥出口佔全球總量近十分之一。但以往烏糧出口九成都是經黑海港口海運，戰爭爆發後，航線受阻，即使簽訂了《黑海穀物倡議》，烏糧經海路出口仍只佔總量一半，近四分之一出口量需經東歐鄰國陸路，糾紛由此而生。

由於烏克蘭農業的強勢，歐盟長期都限制其糧食進口，戰爭爆發後，出於援烏考量，才允許烏糧輸入。問題是烏克蘭的4個歐盟陸路鄰國波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克都是產糧國，大量烏糧湧入，令當地糧價大跌，如波蘭小麥價格從去年8月到今年5月，大跌三成五。歐盟委員會估計，因烏糧湧入，上述4國加上保加利亞的農民，總共損失4.17億歐元。因此，歐盟今年5月起暫時禁止烏糧輸往這五國，但仍可經5國向其他市場轉運。本月中旬，這一暫時禁令也取消了。

東歐城市化程度不及西歐，波蘭仍有近四成人口住在農村，農民佔總勞動人口約15%，而農民正是執政的法律與公正黨主要票倉，隨着大選臨近，援烏成本高漲已成為對執政黨不利的情緒，這正是華沙當局在今次糾紛「企硬」的主要原因，其他幾國情勢亦大同小異。

戰局膠着長貧難顧

歐盟援烏不再無私

對於烏克蘭來說，因遭受戰爭破壞，原本主要出口的電力賺錢能力大減；兩個主要礦產資源區中，包含頓巴斯的亞速海礦產區，已落入俄軍手中，第聶伯河下游礦產區一半失守，一半在交戰區。糧食就成為該國唯一的大宗出口商品，若再失去糧食出口收入，烏克蘭經濟就得完全依賴歐美輸血。

正所謂長貧難顧，去年此時，援助烏克蘭還是美歐國家的政治正確，各國因同仇敵愾，甚至無私奉獻；時至今日，戰局僵持，烏克蘭反攻進展緩慢，戰事將曠日持久，歐美國家質疑援烏聲音開始湧現。澤連斯基上周與美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫會面時，就被拒絕到國會演講；北約組織（NATO）秘書長的私人辦公室主任上月曾暗示，烏克蘭可以割讓領土來換取北約成員資格；斯洛伐克本月底將舉行國會大選，在民調中暫時領先的反對派領袖菲喬（Robert Fico）揚言，倘若勝出上台，將改變現行政策，「一粒子彈也不會給烏克蘭」。該國民調顯示，逾半受訪者認為西方或烏克蘭應對這場戰爭負責。

烏糧糾紛僅是歐盟國家援烏態度不再「無私」的一個縮影，還有國家甚至在暗中鬆動對俄羅斯的杯葛制裁。據報道，已經聲稱實現與俄羅斯能源「脫鈎」的德國，很可能在悄悄恢復進口俄羅斯原油。2月份德國宣布進口哈薩克石油，但德哈兩國既不接壤，亦無輸油管道，只能「借用」俄羅斯輸油管，但輸入的石油有無攙雜俄油，只有天曉得。

烏糧禁令的口水戰稍歇，如何落幕尚待觀察。無論是這場糾紛，還是德國式「溝油」，都意味歐盟各國在援烏方面，疲態盡現，難再心口如一，已經日益不耐煩了。

歡迎回應 editorial@mingpao.com