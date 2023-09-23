社評：獨立屋僭建全港大巡查 嚴懲業主承辦商儆效尤

紅山半島僭建普遍

辨識風險早應做好

一場世紀暴雨，冲出離譜僭建真相。豪宅屋苑紅山半島發生嚴重山泥傾瀉，揭露有獨立屋僭建地庫，非法拆除政府斜坡擋土牆，對整體樓宇結構安全構成高度風險，需要展開緊急斜坡維修工程；本報根據地政總署的地理鳥瞰圖，發現臨海方向一帶，多幢獨立屋看來都超出紅山半島所屬政府地段，意味有佔用官地之嫌。政府表示，山泥傾瀉現場4間獨立屋，均證實有嚴重僭建，當局已發出清拆令，要求業主拆除僭建物。發展局長日前亦承諾會深入蒐證，找出業主、負責工程的專業人士、協助買賣的人等，依法檢控，以及就紅山半島展開大規模巡查。

屋宇署及地政總署採取聯合行動，優先處理紅山半島一帶85間臨海獨立屋，當中約70間獨立屋初步懷疑有僭建物，約40間初步懷疑有非法佔用官地，兩者兼有的超過30間。另外，當局還提到，昨日巡查過程中，有4間臨海獨立屋住戶拒絕讓政府人員入屋，下周將派人再到場巡查，如有需要會向法庭申請手令，以便入屋視察搜證。

全港私人樓宇至少4萬幢，屋宇署等部門人手有限，逐一登門巡查有否僭建物，現實上並不可行；採取「風險為本」策略，先處理構成公眾安全風險的僭建物，其他則按投訴跟進，做法顧及現實操作性，本身無可厚非，真正問題在於當局有否做好辨識安全風險的工作，具體執管會否取易避難，「柿子專挑軟的吃」，甚至「只打蒼蠅不打老虎」。

屋宇署按「風險為本」原則，每年處理僭建個案上萬宗，惟執管工作長期集中於市區，當局解釋這是因為高樓大廈若有僭建物伸出來，會增加大廈負荷，以及對路面途人造成威脅。其中一類經常成為執管對象的僭建物，就是晾衫架。一些居於數百呎小單位的公屋、居屋及舊樓住戶，都因此收過清拆令。至於低密度豪宅獨立屋僭建，儘管行內人都指情况普遍，猶如「公開的秘密」，僭建上千平方呎地庫一點不奇，可是當局執管從來不嚴，結果是壯了一些人的膽子，更加肆意妄為、得寸進尺。

政府強調，屋宇署每年都有一張主動巡查的清單，此前亦曾巡查沙田和大埔的獨立屋屋苑，並不存在「知而不理」的問題，惟同時亦承認，署方過往巡查獨立屋，未有主動揀選紅山半島。紅山半島獨立屋僭建霸地普遍，毋須細問地產代理，單從地政總署的地理鳥瞰圖，已可看出瞄頭。臨海斜坡獨立屋僭建地庫存在風險，並非那麼難以想像，然而紅山半島山泥傾瀉發生之前，當局似乎並無深入考慮相關問題、及早辨識潛在安全風險，結果「風險為本」變成了「毋須作為」。今次事件中，竟然有人為了僭建，猖狂到連政府斜坡擋土牆都破壞，正是當局長期不作為令僭建活動愈發肆無忌憚的結果。

制訂處理路線圖

加重罰則懲僭建

紅山半島獨立屋違規問題，不過是冰山一角。受世紀暴雨影響，西貢甘澍路附近亦發生山泥傾瀉，當局事後同樣發現，現場一間獨立屋，同樣涉嫌「向下僭建」，有可能是導致山泥傾瀉的原因。有民間團體透過2023年衛星圖辨認獨立屋霸佔官地情况，發現全港最少173間疑似違規，當中八九成位於斜坡或臨海，部分甚至可以看出疑有僭建物。僭建地庫不易曝光，但政府擁有航拍、直升機等先進科技設備，要查證獨立屋霸佔官地僭建室外泳池等，理應不難。民間研究和偵查報道，跟市民投訴一樣，為打擊僭建提供了線索，當局應切實跟進，從緊執管。

法律面前人人平等，打擊獨立屋僭建，無關仇富。天台屋問題，政府花了十多年時間，大致有效解決；獨立屋違規問題，只要當局下定決心，制訂路線圖和時間表，一步一步處理，一樣可以辦到。當局必須汲取紅山半島事件教訓，重訂主動巡查僭建優次，將臨海及位處斜坡列作優先考慮，早日就獨立屋僭建情况，展開全港巡查。獨立屋僭建地庫是複雜工程，要有建築師和工程承辦商參與，相關人士理應清楚知道什麼是違規。明知僭建違法，依然收錢照辦，知法犯法，唯有嚴懲，才能起到阻嚇作用；當工程界和承辦商知道法律後果嚴重，不敢再接僭建生意，大型僭建工程自然會收斂。政府應檢視現行法例加重罰則，對僭建工程負責人予以嚴懲，以收殺一儆百之效。

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