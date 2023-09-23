明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：獨立屋僭建全港大巡查 嚴懲業主承辦商儆效尤

【明報社評】屋宇署及地政總署展開大規模聯合行動，鎖定紅山半島85間臨海獨立屋，初步懷疑超過八成疑有僭建、約五成疑有非法佔用官地。低密度豪宅獨立屋僭建普遍，早已是「公開的秘密」，署方的評估印證了情况之猖獗，相信問題也不限於紅山半島。全港私人樓宇數萬計，執法打擊僭建，採取風險為本策略，可以理解，但當局過去對獨立屋的巡查執管，顯然過於寬鬆。政府應提出路線圖，針對臨海斜坡獨立屋風險，展開全港巡查，排除安全隱患。獨立屋僭建地庫等工程，規模大又複雜，業主當然要負法律責任，參與其中的工程師和承辦商知法犯法，當局有必要加重罰則，嚴懲涉事工程公司，以收阻嚇之效。

紅山半島僭建普遍

辨識風險早應做好

一場世紀暴雨，冲出離譜僭建真相。豪宅屋苑紅山半島發生嚴重山泥傾瀉，揭露有獨立屋僭建地庫，非法拆除政府斜坡擋土牆，對整體樓宇結構安全構成高度風險，需要展開緊急斜坡維修工程；本報根據地政總署的地理鳥瞰圖，發現臨海方向一帶，多幢獨立屋看來都超出紅山半島所屬政府地段，意味有佔用官地之嫌。政府表示，山泥傾瀉現場4間獨立屋，均證實有嚴重僭建，當局已發出清拆令，要求業主拆除僭建物。發展局長日前亦承諾會深入蒐證，找出業主、負責工程的專業人士、協助買賣的人等，依法檢控，以及就紅山半島展開大規模巡查。

屋宇署及地政總署採取聯合行動，優先處理紅山半島一帶85間臨海獨立屋，當中約70間獨立屋初步懷疑有僭建物，約40間初步懷疑有非法佔用官地，兩者兼有的超過30間。另外，當局還提到，昨日巡查過程中，有4間臨海獨立屋住戶拒絕讓政府人員入屋，下周將派人再到場巡查，如有需要會向法庭申請手令，以便入屋視察搜證。

全港私人樓宇至少4萬幢，屋宇署等部門人手有限，逐一登門巡查有否僭建物，現實上並不可行；採取「風險為本」策略，先處理構成公眾安全風險的僭建物，其他則按投訴跟進，做法顧及現實操作性，本身無可厚非，真正問題在於當局有否做好辨識安全風險的工作，具體執管會否取易避難，「柿子專挑軟的吃」，甚至「只打蒼蠅不打老虎」。

屋宇署按「風險為本」原則，每年處理僭建個案上萬宗，惟執管工作長期集中於市區，當局解釋這是因為高樓大廈若有僭建物伸出來，會增加大廈負荷，以及對路面途人造成威脅。其中一類經常成為執管對象的僭建物，就是晾衫架。一些居於數百呎小單位的公屋、居屋及舊樓住戶，都因此收過清拆令。至於低密度豪宅獨立屋僭建，儘管行內人都指情况普遍，猶如「公開的秘密」，僭建上千平方呎地庫一點不奇，可是當局執管從來不嚴，結果是壯了一些人的膽子，更加肆意妄為、得寸進尺。

政府強調，屋宇署每年都有一張主動巡查的清單，此前亦曾巡查沙田和大埔的獨立屋屋苑，並不存在「知而不理」的問題，惟同時亦承認，署方過往巡查獨立屋，未有主動揀選紅山半島。紅山半島獨立屋僭建霸地普遍，毋須細問地產代理，單從地政總署的地理鳥瞰圖，已可看出瞄頭。臨海斜坡獨立屋僭建地庫存在風險，並非那麼難以想像，然而紅山半島山泥傾瀉發生之前，當局似乎並無深入考慮相關問題、及早辨識潛在安全風險，結果「風險為本」變成了「毋須作為」。今次事件中，竟然有人為了僭建，猖狂到連政府斜坡擋土牆都破壞，正是當局長期不作為令僭建活動愈發肆無忌憚的結果。

制訂處理路線圖

加重罰則懲僭建

紅山半島獨立屋違規問題，不過是冰山一角。受世紀暴雨影響，西貢甘澍路附近亦發生山泥傾瀉，當局事後同樣發現，現場一間獨立屋，同樣涉嫌「向下僭建」，有可能是導致山泥傾瀉的原因。有民間團體透過2023年衛星圖辨認獨立屋霸佔官地情况，發現全港最少173間疑似違規，當中八九成位於斜坡或臨海，部分甚至可以看出疑有僭建物。僭建地庫不易曝光，但政府擁有航拍、直升機等先進科技設備，要查證獨立屋霸佔官地僭建室外泳池等，理應不難。民間研究和偵查報道，跟市民投訴一樣，為打擊僭建提供了線索，當局應切實跟進，從緊執管。

法律面前人人平等，打擊獨立屋僭建，無關仇富。天台屋問題，政府花了十多年時間，大致有效解決；獨立屋違規問題，只要當局下定決心，制訂路線圖和時間表，一步一步處理，一樣可以辦到。當局必須汲取紅山半島事件教訓，重訂主動巡查僭建優次，將臨海及位處斜坡列作優先考慮，早日就獨立屋僭建情况，展開全港巡查。獨立屋僭建地庫是複雜工程，要有建築師和工程承辦商參與，相關人士理應清楚知道什麼是違規。明知僭建違法，依然收錢照辦，知法犯法，唯有嚴懲，才能起到阻嚇作用；當工程界和承辦商知道法律後果嚴重，不敢再接僭建生意，大型僭建工程自然會收斂。政府應檢視現行法例加重罰則，對僭建工程負責人予以嚴懲，以收殺一儆百之效。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞