社評：杭州亞運疫後盛事 智能綠色令人期待

雖然整體水準不及明年的巴黎奧運，但巴奧的9個項目74個參賽名額，將根據杭州亞運的成績確定。除游泳、田徑、球類等傳統奧運項目之外，亞運會具亞洲色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪等競技項目，已成為彰顯亞洲多元文化的獨有特色。而電競和霹靂舞，亦在今屆亞運會首次成為國際綜合運動會獎牌項目。

港隊精銳盡出志在必得

世界級高手雲集參賽多

亞奧理事會的45個成員全數派隊參加杭州亞運，朝鮮是新冠疫情後首次派隊出國參賽，日本、韓國的參賽運動員人數，均創歷史新高。本港亦派出約940人代表團，人數創歷年之冠，其中運動員達660人，甚至多過人口第一大國印度的634名。亞運港隊代表猛將如雲，除男子花劍東奧金牌得主張家朗及曾獲多枚世界級獎牌的游泳猛將何詩蓓外，還有東奧乒乓球銅牌陣容杜凱琹、李皓晴及蘇慧音、東奧空手道銅牌得主劉慕裳，以及劍擊隊蔡俊彥、江旻憓和佘繕妡、游泳隊歐凱淳、「欄后」呂麗瑤、羽毛球隊鄧俊文、謝影雪及伍家朗等港人熟悉的精英選手，反映港隊進取雄心，志在必得。

除港隊選手外，亞運亦雲集一批世界頂級運動員，以全紅嬋為代表的中國跳水「夢之隊」、由樊振東、孫穎莎領軍的國家乒乓球隊，以及在游泳世錦賽上包攬蛙泳「三金」的中國「蛙王」覃海洋，世錦賽女子標槍冠軍、日本選手北口榛花，東奧男子標槍冠軍、印度選手喬普拉（Neeraj Chopra），羽毛球世錦賽新科男女單冠軍泰國的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）和韓國的安洗瑩等，都是其中的佼佼者。

杭州有「創新之城」、「數字之城」之稱，故主辦方標榜「智能亞運」的辦賽理念。借助總部設在當地的阿里巴巴旗下的「阿里雲」，杭州亞運將以雲端運算取代傳統數據中心（IDC），從票務服務到資訊發布等數據處理，均百分百「上雲」，賽果發布僅需5至6秒，創全球綜合運動會的最快紀錄。首次採用的「雲上直播」，可令接收不到衛星信號的地區或媒體能直播賽事。亞運會場採用5.5G網絡，是目前全球最快、最好用的網絡。為此，多個亞運場館採用了智能超表面技術，以透明屏蔽膜、增透膜覆蓋場館表面，來提升通訊效率。明晚的開幕式，現場8萬人可同時用手機上網即時分享畫面。

「綠色亞運」是今次主辦方的另一承諾。為貫徹低碳環保理念，杭州亞運開幕式將打破常規，全程不燃放煙花，而是利用3D動畫、AR技術，以虛擬煙花取代。亞運會所有65間場館及相關設施，從今年3月起到年底，全部使用「綠色電力」。這些綠電，來自青海、甘肅等地的太陽能發電，以及新疆的風力發電，碳排放為零或近乎零，經特高壓電網傳輸至杭州亞運各場館及辦公場地。此外，杭州本地136個太陽能電站的電能、海上風電等綠色能源，亦通過電網傳送至亞運場館，甚至亞運村內的「萬人餐廳」屋頂，都鋪設太陽能發電系統，其綠電併入電網，還可供應附近民居。浙江電力創建了一套基於區塊鏈技術的綠電溯源系統「綠電驗證模型」，讓亞運場館綠電供應有迹可溯、有數可查、有據可證，可謂「智能」與「綠色」有機結合的最佳範例。

區塊鏈技術綠電溯源

阿富汗女選手引關注

自東奧起，奧林匹克格言在「更快、更高、更強」後，增加了「更團結」。大型國際體育盛會，除提高運動成績外，還是改善外交關係、增進國家與人民間友誼的場合。杭州亞運開幕式，將有多名外國領導人出席，其中較引人矚目的有2004年以來首度訪華的敘利亞總統巴沙爾，他的到訪，既標誌敘國內戰危機已大為緩解，亦標誌中國為推動中東地區的和解取得成效；另一位是韓國總理韓悳洙，他打破韓國一向僅派部長級官員出席在外國舉行的亞運開幕式慣例，親自率團出席杭州亞運開幕禮，既反映對本國選手的空前支持，亦反映尹錫悅政權修補改善對華關係的急迫姿態。

在杭州亞運上，還有一群人引人關注，就是阿富汗的女運動員。本月初，該國奧委會曾宣布，有17名女運動員將代表阿富汗參加杭州亞運，除個人項目外，這些女選手還將首次參加亞運團隊項目—女子排球的比賽。由於阿富汗塔利班政權一直禁止女性參加體育比賽，如果這17名被稱作「飛翔的天使」的女運動員最終出現在賽場，杭州亞運也將異彩倍增。

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