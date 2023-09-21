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社評

社評：多元社會必須有得揀 樂見民主派參選區會

【明報社評】區議會選舉年底舉行，民主黨決定派人參選。反修例風暴後，中央落實愛國者治港，不容反中亂港者循選舉進入體制，但也強調無意搞清一色。政黨的存在就是為了參選，不參選的「政黨」，不過是論政團體。區議會改制後，直選成分大減，角色功能亦出現變化，但始終是下情上達的平台，放棄參選等於放棄爭取在體制內為民發聲。政治空間的闊與窄，需要透過實踐去檢驗，民主派參選正是一個機會，檢驗「三會」提名入閘安排會否導致清一色。香港是開放多元社會，只要符合「愛國者治港」原則，各方應該樂見不同聲音進入區議會，民主派政黨亦應該參選，讓選民有不同選擇。

民主黨決派人參戰

包袱雖重仍要前行

區議會改制，恢復委任議席，席數亦最多，其次是「地區委員會」界別選舉，即由地區滅罪會、防火會及分區委員會（簡稱「三會」）委員選出；至於地區直選議席比例，則大減至不足兩成，所有參選人均要取得「三會」共9人提名，通過資格審查才能入閘。角色功能方面，區議會將回到「非政權地區諮詢組織」的屬性，沒有選舉立法會議員及特首的政治權力，也不再具備審批撥款的行政權力。區議會須配合政府施政及宣傳政策，各區民政專員將兼任區議會主席，同時增設履職監察機制，議員若有「負面行為」，可能遭懲處。區議會改制後首次選舉，將於12月10日舉行，提名期下月中展開。民主派政黨是否參選，需於短期內決定。

民協和民主黨這兩個本地傳統民主派政黨，雖然不滿新制度設計，惟亦沒有關上參選之門。近月不時有消息指兩黨一些現任或前任區議員有意出戰，及至昨晚，民主黨中委會終有明確決定，推薦8人參選。民主黨並無參與2021年改制後的立法會選舉，今次決定難免惹來議論。有人認為直選議席寥寥難起作用、民主派參選者難獲「三會」提名，就算能夠入閘，勝算也不高，然而值得留意的是，多名民主黨元老，包括劉慧卿、楊森等，都認同民主黨參選。

政黨為選舉而生，必須爭取在體制內發聲，不參與選舉，等於自我流放，最終只會「陰乾」。誠然，民主派政黨本來已經缺乏財力，新政治環境下面對的掣肘就更多，參選爭勝之路，必然比以往崎嶇很多，然而勝算高低並非參選唯一考慮，就算最終鎩羽而歸，至少可以在參選過程中，盡量多去接觸選民，闡述政綱和理念。參選不一定能贏，但不參選一定不會有勝出之日。即使區議會直選議席大減，提名門檻也高了很多，民主派政黨依然應該力爭參選。

反修例風暴在港留下極深烙印，民主派政黨這次參選區議會，確要背負很大包袱。一方面，很多傳統民主派人士當日沒有跟暴力或「攬炒」切割，就算現在想參選，亦未必可以通過資格審查；另一方面，參選決定也可能惹來「政治轉軚」一類質疑，觸怒昔日一批支持者。歷史無法改寫，除非決定放棄，否則包袱再重亦要往前行。現屆區議會經歷了「DQ（取消資格）潮」及辭職潮，仍然有一些民主派區議員宣誓「過關」，當中包括民主黨成員。行政長官李家超曾表示，區議會改制只是排除破壞國安、宣揚港獨、支持「黑暴」及「攬炒」的人，只要符合要求，持反對意見、對政府施政有不同想法者，均可進入區議會。如果到頭來民主派無一人能夠入閘，對整場選舉也不是好事。

2010年代，香港政治全面激進化，立場愈激進，愈有政治市場，傳統民主派亦被牽着走，然而這條激進化之路，已經走到盡頭。近兩年很多人因為政治環境變化選擇移民，全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，香港社會已出現變化，現時絕大部分港人都是愛國愛港，反中亂港者只屬極少數。傳統民主派政黨需要因應環境變化，認清方向，爭取「可以爭取的選民」。比起一些短中期難以企及的政治願景，目前香港最需要的是維護開放多元獨特性。政治光譜太窄，不利反映社會多元，容易流於一言堂。傳統民主派政黨參選，不足以扭轉當下瀰漫社會的政治冷感，但可以擴闊選舉政治光譜，讓選民「有得揀」，就是參選意義所在。

維護開放多元獨特性

透過參選檢驗新制度

當然，即使民主派政黨派出符合愛國愛港要求的人參選，能否入閘還得看「三會」成員提名。「三會」成員由政府委任，大多有建制派背景，甚至曾經在地區事務和選舉中，跟民主派有不少嫌隙。外界懷疑民主派參選人能否取得足夠提名，民主黨主席羅健熙亦強調，不會為了提名而接受屈辱條件或利益交換。過去一年民主黨六度欲辦籌款晚宴，卻總是因為場地問題被迫取消，惹來有人從中作梗的揣測；民主派參選人爭取「三會」提名，外界定將留意事態發展，觀察提名機制是否開放公平、會否導致「清一色」。新一屆區議會角色作用均有重大變化，直選議員做事空間會否大減，需要透過實踐檢驗，民主派政黨應積極參與這過程，測試實際空間有多大，不應成為旁觀者。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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