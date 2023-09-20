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社評

社評：JPEX案12億元買教訓 監管法例缺失須檢視

【明報社評】虛擬資產交易平台JPEX案件，迄今有8人涉嫌串謀詐騙被捕，包括場外找換店（OTC）負責人等，然而誰是JPEX負責人、 近12億元客戶投資下落等，至今仍不清不楚。證監會一再表示，發牌制度今年6月生效前，無權力監管或調查JPEX，但既然證監會早已察覺JPEX經營手法可疑，理應一早轉介警方商罪科跟進；現在警方循串謀詐騙方向調查，短短數天拘捕多人，援引的也不是有關虛擬資產交易平台的監管條例。當局思慮不周，令無牌交易平台和場外找換店，有機會在申領牌照一年寬限期內上下其手，現行監管條例未有發揮作用，當局必須全面檢視法例和執管上的缺失。

監管法例未生效

並非不作為藉口

證監會上周三發出警告聲明，指JPEX透過網紅及OTC推廣產品服務，但集團旗下實體並未獲證監會發牌，推廣手法也存在眾多可疑之處。事後不少投資客戶發現「出金」（提取資產）失敗。行政長官李家超對事件表示關注，認為有欺詐成分。警方昨天表示，暫時接獲逾1600宗報案，涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，涉款約11.87億元，損失最大的一宗，涉及「入金」4000萬元，迄今有8人被捕，涉嫌串謀詐騙。調查中，警方檢獲800萬元現金，另凍結了被捕者千多萬元銀行結餘及3個物業，會考慮充公有關犯罪得益。

今次事件是否龐茲騙局，有待執法部門進一步調查，觀乎目前情况，客戶討回投資款項的機會，並不樂觀。首先，客戶資產究竟由JPEX旗下哪個實體持有、具體註冊地在哪裏，仍是一個謎。警方提到，JPEX要求客戶提供加密貨幣的私鑰，意味JPEX實際控制了客戶資產，隨時可以轉到其他地方。其次，JPEX在港並非持牌交易平台，除非另有條款註明，否則就算 JPEX按法例清盤，有關款項也可能被視為JPEX的資產，客戶僅屬無擔保債權人，獲賠機會很低。目前被捕涉案者， 大多為一些OTC店主及可疑公司負責人，當局並未提及有JPEX高層被捕。即使當局充公相關犯罪得益，區區數千萬港元，跟近12億元涉案款項相比，實在也算不上什麼。

去年底，政府通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，將虛擬資產交易平台納入規管，今年6月生效。證監會昨天交代有關JPEX的處理，強調早於2017年已密切關注虛擬資產交易服務，但囿於舊有法律，證監會「無權監管」，「只可以」於去年中將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，以及之後發出多次「提醒」，不點名呼籲投資者小心無牌交易平台的風險。問題是就算新例未生效，當局若發現有詐騙之嫌的活動，依然有責任運用其他法律工具，設法打擊，沒理由放軟手腳，變相縱容。

根據警方昨天說法，JPEX透過網紅及場外找換店作出虛假及誤導陳述，包括聲稱JPEX為一家獲認可的虛擬貨幣平台、大肆宣揚與本地上市公司合作並準備在港申請牌照等。警方調查又發現，JPEX自行發行的平台幣「JPC」，其實不能在其他平台作支付用途，意味它根本不值錢，然而有客戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的所謂「質押」，並獲告知質押到期後可獲極高回報；另外，亦有OTC參與推銷JPC，從中收取比其他加密幣更高的佣金。

JPEX不是銀行，卻提供類似存款服務，兼以不合理高回報作招徠，明顯有違《銀行業條例》之嫌；OTC理應掌握JPC與主流加密幣的差異，高佣金同樣偏離常理。短短數天調查，警方已認為JPEX運作模式、宣傳手法，以及禁止用戶提取資產，「有理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙」，根本毋須援引監管虛擬資產交易平台新例，凡此種種，都令人覺得證監會之前的跟進軟弱無力、拖拖拉拉，「新例未生效」、「只可以如何如何」之說，不過是掩飾之前沒有積極作為的托辭。JPEX高調經營，證監會若將種種可疑情况，一早通知警方查辦，也許可以防止有更多客戶蒙受損失。

當局強調，修例引入虛擬資產交易平台發牌制度，規定將保管投資者的錢跟公司營運的錢分開，可以「有效」保障投資者，然而今次懷疑詐騙案件，正是在新例生效之後發生。12億元買一個教訓，一點也不便宜。除了執管不力的問題，現行監管條例是否存在不足，同樣需要檢視。

政府修例思慮不周

寬限期成重大漏洞

政府去年修例，主要目的是提防有人利用虛擬資產從事洗錢活動，經過今次事件，當局有必要檢討現行規例在提防詐騙、保障投資者方面是否對焦。發牌制度生效後，當局特設一年寬限期，本意是讓有意領牌的現有交易平台，有足夠時間準備，JPEX事件卻反映，倘若監管機構自我設限、執管不力，通融安排下要渾水摸魚一點不難。根據寬限期安排，未獲發牌的交易平台，可以在符合兩條件下經營， 一是法例生效前已在港營業，二是在港設有辦公室。JPEX涉嫌不符合第二項條件，卻未見當局跟進。另外，OTC作為虛擬資產場外實體「找換店」，既不似一般貨幣找換店般，接受金錢服務經營者法例規管，證監會的虛擬資產監管法例又不適用於它們身上，理論上，直至明年5月寬限期屆滿前，它們依然可以跟無牌交易平台合作。當局思慮不周，留下這麼大的漏洞，令人驚訝。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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