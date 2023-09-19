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社評

社評：監管虛擬資產平台不力 證監可疑名單恍若空文

【明報社評】虛擬資產交易平台JPEX下架理財頁面所有交易，投資者擔心血本無歸，警方昨天以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，包括本地網紅KOL。市民需要小心投資陷阱，勿被貪婪蒙蔽，網紅名人也要為其言行負責，若涉及虛假陳述誤導投資者，當局介入調查亦屬必然。圍繞JPEX的爭議，並非近月才出現，證監會去年已將它列入無牌公司及可疑網站名單，惟之後未見有何跟進，名單儼如一紙空文。證監會對虛擬資產交易平台可疑活動敏感度、警覺性俱不足，申領牌照過渡期安排，通融有餘，卻沒有嚴防魚目混珠。香港發展虛擬資產市場，JPEX事件無可避免影響外界信心，證監會須汲取教訓，亡羊補牢。

網紅涉誤導被捕

JPEX失實前科多

本港監管虛擬資產交易平台發牌制度今年6月生效，迄今仍未申領牌照的JPEX，在港宣傳經營有否違規，近日成為關注焦點。JPEX自2021年起在港鐵站、巴士站和高樓大廈大賣廣告，一度自稱是「日本加密貨幣交易所登陸香港」，云云，同時又不斷找網紅KOL和場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）造勢，積極向公眾推廣服務及產品。今年7月，本報記者以參與者身分，報名參加本地網紅林作舉辦的虛擬資產投資公開講座。林作之前曾公開表明「已經申請成為『JPEX合伙人』」，他在講座上亦邀請參與者開設JPEX帳戶，並即場安排將現金轉成虛擬貨幣存入平台。

本報8月初就JPEX經營情况向證監會查詢。及至上周三，證監會發出警告聲明，指JPEX未有申請或獲得證監會發牌，又提到 JPEX及其推廣伙伴所用手法，存在眾多可疑之處，例如「已向海外監管機構取得虛擬資產交易平台的牌照」、「已獲本港上市公司投資」的宣傳，均與事實不符；有網紅及OTC聲稱JPEX已獨立地或聯同一家上市公司申領交易平台牌照，也屬虛假或誤導陳述。隨後JPEX客戶發現無法提幣，紛紛報警求助。迄今警方接獲逾1400人報案，涉款10億元，商罪科昨以涉嫌串謀詐騙拘捕6人，包括兩名網紅，不排除稍後有更多人被捕。JPEX則指證監會「打壓」，「不公平對待」導致公司經營陷困，目前不再受理新的理財訂單，舊訂單則會維持至產品結束日期，才可領取收益。

JPEX公告提及會「堅定繼續營運下去」，正與「第三方造市商」接洽，盡早解決流動性不足問題，然而有關舊訂單的處理方法，形同變相扣住所有客戶投資，等到可以提幣「領取收益」時，投資價值會否已經「歸零」，不少客戶對此都憂心不已。倘若出現最惡劣的情况，客戶數以十億元計的投資，隨時化為烏有。誠然，一項投資竟有20厘回報，想深一層都應該明白「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，冒險投資就要承擔風險，惟無可否認，網紅名人「瞓身」宣傳造勢，確會影響一些投資者的判斷，誤以為有他們背書，風險並非那麼高。今次事件牽涉虛假和誤導陳述，執法部門必須查明涉事網紅與JPEX的關係、當中有沒有串謀詐騙成分；市民亦應該好好思考，網紅名人為了點擊率，語不驚人死不休，是否真的可信。

證監會角色被動

金管局回應遲來

虛擬資產是新事物，市場信心至為重要，管得太死難以發展，管得太鬆易生禍患。JPEX事件有損外界對本港虛擬資產市場發展的印象和信心，金管局和證監會須汲取教訓，亡羊補牢。JPEX上周遭證監會點名，是引爆風波的導火線，然而有關JPEX的爭議，早於去年3月已有報道。當時JPEX在廣告揚言，將與Visa合作推出扣帳卡「JPEXCard」，但Visa卻跟JPEX劃清界線，表明JPEX並非其合作伙伴，亦沒有任何相關計劃；JPEX廣告自稱「日本交易所」，亦惹來日本交易所集團（JPX）「澄清」，特意提醒公眾要警惕與JPX相似的公司名稱，以進行虛擬貨幣等加密資產交易。

有關JPEX的不實或誤導陳述，過去一年半屢見不鮮，證監會理應持續密切留意該公司在港經營活動情况，主動調查，了解該公司的背景，看看是否還有其他不實陳述，盡快通知投資者，然而截至上周三發出警告聲明之前，證監會最為人知的「跟進」，只得去年7月將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單。JPEX負責人是誰不清楚， 總部在哪存疑問，依然可以繼續高調營運宣傳招客，證監會的可疑名單制度，予人觀感是一紙空文，發過警告便了事，不見有何積極跟進，遑論主動調查。

虛擬資產交易平台發牌制度生效後，當局特設寬限期，本意是讓有意領牌的現行平台，有足夠時間準備，然而正因有通融安排，當局更須密切緊盯市場情况，提防有人走法律罅，利用過渡期魚目混珠。證監會至少應該清楚列出正在申請牌照的平台名單，以及加強教育投資者。針對JPEX日前突然大幅調整提幣手續費，變相扣起客戶資金，當局有必要制訂措施，規管手續費安排。JPEX並非銀行機構，網頁卻曾聲稱提供銀行及存款服務，明顯有違《銀行業條例》之嫌，但金管局直至日前才不點名呼籲市民提高警覺，同樣令人覺得當局後知後覺，監管不到位。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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