社評：排水系統延誤要問責 應急計劃要協調灣區

特大暴雨促發調整各種機制

深港兩地設計應該互相知會

這次特大暴雨，無論從降雨量和黑雨信號維持時間來說，都打破了有史以來的紀錄。所謂「500年一遇」，是指一年內發生機率為五百分之一，並非這個級別的暴雨下次重來是在500年之後，特別是極端天氣影響加劇的情况下，各種應對措施要重新調整，不容拖延。

天有不測風雲，人有應對措施。本港水浸黑點由1995年的90個銳減至今年的4個。這說明建雨水排放隧道和蓄洪池有功，然而，有些地區雨量並非特大，但水浸程度十分嚴重，發展局長甯漢豪表示，目前正在推進12個排水系統工程，正部署另外18個項目，而且當局將檢視並調整原本工程排序。特區政府要盡快審視相關水浸報告及數據，及時公布調整工程排序方案，回應這次受災以及受到威脅市民的合理期望。

史上最大暴雨「雨露均霑」還危及深圳河以北的城市，深圳水庫水位急劇上升威脅到堤壩有危險，市政府被迫決定深圳水庫排洪，雖然排洪並非香港市區多個地方出現水浸或者加劇水浸的原因，但深圳河水位上漲，對於北區的排水不可能沒有影響。保安局長鄧炳強透露，特區政府第一時間到最受影響的6條鄉村戒備及撤離村民。

深圳市幾十年來對排水系統投入不足，大街小巷逢雨必浸一直為人詬病，應該盡快修建整個排污和排水的下水道系統，以免重蹈覆轍。香港有議論認為，要求深圳市設計各種排水系統、排洪計劃和應急方案時，盡量做到不要影響香港。這種看法不切實際，任何一個城市的排水系統當然絕大部分是影響本市，但香港與深圳共用一條深圳河，水位高低和水流方向，是不分南北西東的，在特大暴雨面前，深圳和香港都不可能「獨善其身」。

深圳的應急方案要考慮到香港因素，同樣，香港的應急方案也應該考慮到深圳因素，有關工程的設計與容量等技術因素，兩地專家應該知會對方，徵求意見，盡量做到協調。其實，兩地協調方案的關鍵，在於通報機制以及共用設備甚至人員調配。

深圳排洪通知香港不足一小時

協調機制應由大灣區層面制定

深圳水庫9月8日零時18分開始排洪，保安局長鄧炳強指出，根據現行通報機制，深圳當局會盡可能在3小時前通知香港有關決定。然而，事實上，這次深圳水庫排洪，只是在排洪前45分鐘知會香港，比深圳市向市民公告提前了15分鐘而已。

這次暴雨來得大且急，可預測性低是不爭事實，但深圳市政府若能在決策考慮過程中已經跟香港有關部門有密切溝通，而不是等下了決定才將結果知會香港，相信特區政府會有更充裕時間應對。深圳這次排洪沒有嚴重影響香港，並非必然，今後或許因為排洪量更大或者更急，就會造成影響。協調一套更有效的溝通機制，百利而無一害。

香港目前仍然在處理一些由山泥傾瀉造成的斷路以及影響民居的工程，速度快慢跟設備多寡，以及工程人員是否充裕有何關係，也需要考慮。猶記颱風「天鴿」和「山竹」年前襲擊珠三角，澳門慘遭蹂躪，災後連分割被吹倒樹木的電鋸也不足，需要珠海緊急支援，珠海缺乏足夠人員清理災區，也是由鄰近城市中山、江門和肇慶派員火急馳援。

香港在重新調整應急方案的時候，也應該將鄰近城市資源一併考慮在內，畢竟香港已經成為粵港澳大灣區的一分子，遇到極端情况來臨的時候，向大灣區其他城市求助，不但沒有丟面子，反而是善用資源的有效設置。而且並非只用於極端情况，香港正在加快排水系統工程，財政投入需加倍，但勞工短缺肯定會造成影響，工程師數量或許也成問題，究竟應該按「特殊計劃」單獨設立輸入外勞名額，還是多使用大灣區城市製造的預製件，運送來港裝嵌，外判工程是否可以由大灣區工程公司承包，特區政府在設計方案時，也應該考慮大灣區的元素。

天災無疆界，大灣區11個城市更加是唇齒相依，極端天氣影響氣候變化的研究刻不容緩，而且研究對整個地區的影響，更不可能由任何一個城市單獨從事；應急機制，包括通報機制、人員和設備調配、採用標準等，都應該由大灣區層面政府協調推行，這套機制的設置如何協調，也應該盡快討論並拿出切實可行方案。

■歡迎回應editorial@mingpao.com