社評：金正恩普京抱團取暖 東北亞局勢再添變數

金正恩與普京上一次會晤是在2019年4月，時隔4年後，世局發生很大變化，莫斯科因為俄烏戰爭面對與整個西方世界對抗的壓力，武器彈藥消耗巨大；朝鮮面對頻繁的美韓軍演、美國戰略核武進入朝鮮半島，頻頻以試射導彈回應，但兩次發射軍用偵察衛星都告失敗，顯然遇到技術樽頸。金正恩今次訪俄，外界猜測朝方將向俄提供常規軍備換取俄方提供尖端軍事技術，以提高朝鮮導彈、衛星以及海空軍實力。

將帥看武器軍事意味濃

俄：敏感領域展開合作

陪同金正恩訪俄的朝方高官，除外相和內閣副總理外，還包括兩名元帥與導彈、火箭、衛星技術有關的專家將領，以及海空軍司令官、軍需工業部長，充滿軍事色彩。金正恩此行，看了「聯盟-2」（Soyuz-2）、「安加拉」（Angara）等運載火箭，參觀了Su-35、Su-57戰機組裝車間，俄國防部長紹伊古向其展示了俄製「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈系統以及Tu-160遠程戰略轟炸機。可見武器軍備，確是金正恩此行的重點興趣所在。

對於普京與金正恩長達5小時的會晤（其中一小時是兩人單獨小範圍對談）重點，雙方守口如瓶。被問及是否會協助朝鮮改善衛星技術時，普京稱這正是雙方聚首東方發射場的原因；對有關兩國軍事技術合作的提問，他表示雙方將討論「所有問題」；普京的發言人佩斯科夫（Dmitriy S. Peskov）賣關子稱，兩國正在「不宜對外公布的敏感領域開展合作」。朝方則將金普會形容為「歷史性會晤」，稱雙方「滿意地達成協議和共識」，普京亦接受了訪朝邀請。

美韓對於金正恩訪俄的軍事色彩十分敏感，西方輿論極力炒作「朝俄軸心」及陣營對抗，金正恩訪俄期間，美韓高調紀念美軍仁川登陸73周年，在黃海聯合軍演；兩國在日前的「延伸威懾戰略磋商機制」（EDSCG）會議上警告，朝鮮將為向俄提供武器付出代價；朝鮮則向日本海發射兩枚短程導彈，令半島局勢更趨緊張。

朝俄迄今未公布任何軍事合作成果，會後也未發表共同聲明。俄方僅否認招募朝鮮志願軍到烏克蘭參戰，對俄方向朝鮮購武將違反安理會對朝制裁決議的指摘，普京強調，俄方不會違反任何規定，會在國際法框架內發展對朝合作。

考慮到朝俄傳統關係的歷史與現狀，兩國發展軍事合作並不令人意外。朝鮮半島停戰70年來，南北一直在軍備競賽，已經成為全球最大的常規軍備產地與軍火庫。據報道，按照與美國達成的密約，韓國數月來一直在向美運送大量火炮彈藥，以便讓美軍將自身庫存彈藥轉運烏克蘭，對抗俄羅斯。諷刺的是，當年韓戰，美蘇各自以軍備支援南北兩軍作戰，今日美俄雙方則都在靠朝鮮半島的各自盟友來提供急需的武器彈藥。美日韓安保結盟在先，俄朝抱團取暖在後，始作俑者，其無後乎。

美軍亦倚賴韓國炮彈援烏

東北亞局勢或現微妙互動

對於攸關中國周邊穩定的東北亞來說，朝俄關係的強化確實帶來新的變數。有分析指與73年前中國被捲入韓戰的情形類似，惟今日中國的政經軍事實力與當年已不可同日而語，在國際上的地位亦大不相同。朝俄兩國關係發展，無論如何也繞不開中國；即使與美國結盟的日韓，亦不能無視中國在區內的地位。普京今次邀訪金正恩，除軍事意義外，亦與莫斯科「向東看」戰略有關，在遭受西方世界極限制裁的今天，俄戰略東移及加強與亞太國家經貿與產業合作，將進一步提速。普京在今屆東方經濟論壇演講中強調，發展遠東地區是俄21世紀的戰略優先。 而強化對朝關係，既是發展遠東的安全保障，亦是牽制美日韓的有利武器。

朝俄抱團取暖引發的並非全是緊張局勢，也有各方力量縱橫捭闔的微妙互動。據報道，韓國尹錫悅政府正試圖將朝俄走近作為改善對華關係的契機，加快促成在年內主辦中日韓三方首腦會議。日方亦放風稱，首相岸田文雄願意在不設前提條件下與金正恩會面。

有危就有機，早在朝俄首腦會談之前，國家主席習近平本月初專程視察了中俄邊境地區和最北端的黑龍江省漠河市北極村，他將與俄、朝兩國毗鄰的東北稱作「向北開放的重要門戶」，在「加強東北亞區域合作、聯通國內國際雙循環中的戰略地位和作用日益突顯」。外長王毅明日將訪俄，議題料涉及朝俄會談結果。普京下月或訪京，外界也關注金正恩年內訪華的可能。

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