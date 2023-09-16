社評：發展虛擬資產市場 從嚴監管提防詐騙

JPEX未申領交易牌照

證監發警示散戶心驚

近年虛擬資產發展有如雨後春筍，加密貨幣、NFT等在世界各地成為炙手可熱的投資產品。在香港，證監會2018年引入了虛擬資產監管框架，短短數年，投資者透過海外平台購買的虛擬資產基金，金額以幾何級數倍增，前年已突破100億港元。然而虛擬資產作為新興事物，價格波動大、潛在風險高，加上去中心化、匿名性及跨國性等特點，如何有效監管趨利避害，確保虛擬資產市場健康有序發展，也是當局必須妥善處理的問題。

去年底，特區政府公布虛擬資產在港發展政策宣言，提出引入發牌制度，有關措施今年6月1日生效，散戶投資者可通過持牌平台參與虛擬資產交易，迄今有兩間公司獲證監會發牌。因應今年6月前已在港「經營真正業務」及「設有真正業務據點」的平台，證監會提出為期1年的「過渡安排」，讓它們有足夠時間申領牌照和配合監管要求。近日有關JPEX交易平台的問題，正是在此背景下發生。

JPEX在港經營相當高調，找來不少網紅名人宣傳，惟至今未獲證監會發牌，該公司今年7月回覆本報，承認「尚未設立正式辦公室」，是否符合證監會「過渡安排」門檻要求，惹人關注。本報上月初向證監會查詢，直至本周，證監會發出警告聲明，稱JPEX旗下實體未獲證監會發牌，又指JPEX及其推廣伙伴所用的手法，存在六大可疑之處。其後不少投資客戶報稱，在平台要求提幣失敗。證監會表示已將事件轉介警方。JPEX則稱，尚未遞交牌照申請，皆因「法律文件準備需時」，反過來批評證監會「如無意營造友好環境，香港成為Web 3.0都會之路將遙遙無期」，云云。

JPEX官網聲稱營運總部設於迪拜，受當地虛擬資產監管局「嚴格監管」，另又聲稱取得美澳加3國相關機構發出的牌照，但記者以「JP-EX」為關鍵字搜索，發現3國的牌照均以不同名稱登記，可否經營交易所亦存在疑問。證監會更指出，JPEX沒被迪拜方面列入持牌虛擬資產服務提供者名單。另外，誰是JPEX的實際負責人，目前也不清不楚。JPEX平台顯示，客戶提款額度近日被限制至最高1000泰達幣（USDT，一種與美元掛鈎的虛擬貨幣），提幣「手續費」則改為999泰達幣（相當於999美元），即散戶最多僅能提取約1美元。JPEX聲稱需視乎證監會的聲明，「調整」業務及手續費，正「等待證監會回覆進一步指引」，惟根據證監會說法，警示發出以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX所謂等待「回覆」是何意思，惹人關注。

現時JPEX就客戶提幣加諸的嚴格限制和條件，跟扣起散戶投資無異，事態嚴重。當局必須火速調查，若發現有詐騙成分，甚或有證據顯示整件事屬龐茲騙局，更須盡快執法，以儆效尤。另外，證監會的處理，同樣需要檢討。證監會由接獲本報查詢到發出警告聲明，事隔超過1個月，即使當局需時了解，但延至本周才發出警示，未免姍姍來遲；證監會列出六點可疑之處，諸如部分產品提供極高回報、出現監管制度下不被允許的虛擬資產存款或儲蓄，以及聲稱獲得本港上市公司投資的廣告內容不實等，要做資料核實，也不應該有多少難度。事實上，早於去年7月，證監會的「無牌公司及可疑網站名單」，已列出JPEX的資料，加上該公司的宣傳造勢又非常高調，如果當局一直有密切留意跟進，理應可以及早發現問題。

證監會須加強監管

網紅散戶須汲教訓

證監會警示提到，有網紅及場外找換店作出虛假或誤導陳述，聲稱JPEX已在本港申領牌照。連日來，一些曾協助JPEX推廣產品服務的網紅及名人，紛紛劃清界線，強調不知情，惟無可否認，名人宣傳效應對於JPEX吸引散戶投資，有舉足輕重作用。每個人都要為自己的說話負責，不清楚別人底蘊便幫腔造勢，大談高回報勿失良機等，並非負責任行為。當局有理由跟進個別涉事者與JPEX的關係，今次事件對所有網紅名人都是一個教訓。當然，投資者也要緊記「貪字得個貧」的道理，一項投資竟然可以有十多二十厘的回報，若非事有蹺蹊，就必定伴隨極高風險。當局推動虛擬資產市場發展，必須一邊做好監管、從嚴打擊違規活動，一邊加強宣傳教育，讓散戶認清投資風險及潛在陷阱。

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