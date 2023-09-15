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社評

社評：數碼港疏忽泄資料 恐拖「數據過河」後腿

【明報社評】數碼港電腦系統上月遭黑客入侵，逾400GB數據近日在「暗網」公開，當中不乏敏感資料。香港發展創科，現正致力與內地磋商「數據過河」。數碼港作為本港創科一個「橋頭堡」，基本數據保安都做不好，不僅有負眾望，對本港爭取「數據過河」和吸引創科投資，也可能有不良影響。當局有必要向數碼港方面問責，徹查泄密原因是否涉及人為疏忽、數碼港有否隱瞞或淡化事件、亡羊補牢工作是否恰當到位。企業機構保障客戶個人資料意識不足，私隱專員多年前已提議修例，強制通報資料外泄，至今仍無下文，究竟是政府有心無力，還是不願為之，同樣值得關注。

深入徹查追究責任

數碼港須開誠布公

近年本港一再發生個人資料大規模外泄事故，黑客入侵對象，包括旅行社、寬頻公司等，受影響客戶動輒數以十萬計，幾乎每一宗事件，都與網絡保安不周、資料管理不善有關；2018年，國泰航空公布940萬名客戶資料外泄，牽涉人數及資料之多，更令外界嘩然。今次數碼港資料外泄，受影響人士有多少，暫時仍不清楚，惟論資料敏感度及事件嚴重性，比起國泰泄密事故，隨時尤有甚之。

綜合目前外界所知，數碼港上月中發現系統被入侵，黑客勒索30萬美元。支付「贖金」限期屆滿後，國際黑客組織Trigona將數碼港逾400GB數據放上「暗網」拍賣，並公開部分資料。有本地專家看過後形容，相關資料較預期更為敏感，除了有數碼港高層和一些員工的身分證、相片、銀行帳戶號碼、住址及電話號碼等個人資料，還有數碼港租務、人事及財務紀錄等文件，最多的是計劃書，涉及大批公司和機構的名字，單是關於「金融科技」的檔案，相信就有超過200間公司的資料，擔心商業機密泄漏，其他國家政府或商業機構或可從中窺探本港創科發展動向，於港不利。政府強烈譴責相關罪行，創科局長孫東表示已要求數碼港提升網絡系統、聯繫受影響人士、配合警方調查，同時要求各政府部門汲取教訓，加強網絡安全工作。

香港要成為國際創科中心，數碼港近年匯聚上千間初創企業及科技公司，金融科技、數碼娛樂及智慧生活是其三大重點領域，數據保安防護，理應固若金湯，未料竟被黑客攻入。有數碼港董事表示，今次外泄的資料，主要存放在共享硬碟，原意是方便同事存取，雖然不同職級同事有不同權限，但基於風險考慮，理應避免儲放敏感資料；有電腦保安專家則指出，黑客組織Trigona一般利用舊的網絡漏洞入侵，質疑數碼港未有定期檢查伺服器，以及將資料加密。外界有理由相信，今次資料外泄並非因為黑客手段特別高明，而是數碼港保安馬虎疏忽，特區當局有必要嚴肅跟進。

數碼港強調自身是受害者，但這並不是堵住批評的擋箭牌。除了數據保安，數碼港事後處理，同樣有不少問題。數碼港對於首度發現遭黑客入侵的日期，一直是含糊其辭，僅說是「8月中」，跟8月18日向私隱專員公署通報資料外泄，究竟相隔多少天，目前並不清楚，但可以肯定是數碼港拖了超過兩周，才於9月6日發新聞稿公布事件。

強制通報資料外泄

政府不應左顧右盼

數碼港解釋，發現黑客入侵後，有徵詢法律意見，當時認為沒證據顯示個人資料遭不當動用，不希望「隨便」公布，引起「不必要恐慌」，但數碼港董事兼立法會議員劉國勳稱，上周傳媒披露事件後，數碼港方面才以電郵通報董事。事態難免令人懷疑數碼港最初心存僥倖，一廂情願想淡化事件，連董事也不欲告知。另外，劉國勳還透露，數碼港管理層最初判斷只有70GB資料被盜，後來才發現部分為壓縮檔案，實際被盜400GB。如此低級的評估錯誤，竟然可以發生在數碼港身上，難免予人兒戲之感。

這次資料外泄事件，不僅嚴重損害數碼港形象、不利日後招攬人才及企業落戶，對本港創科整體發展，也可能有不良影響。今年6月，特區政府與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，希望有助金融科技、生物醫藥等方面的合作與發展。當下國際形勢複雜凶險，內地當局對於關乎國家安全的數據資料，處理非常小心，去年實施的《數據安全法》，便就個人信息出境定下嚴格規範。數碼港遭黑客入侵，不排除內地當局對「數據過河」有更多顧慮。特區當局必須妥善處理今次事件，以及加強數據安全把關，好讓內地安心。

近年不少國家地區都在推動立法，強制企業和機構必須盡快通報資料外泄事件，一旦違規可予重罰。在香港，私隱專員公署早於2007年已提議修例，強制通報資料外泄，惟有關建議最終被否決，原因是「為免對機構造成沉重負擔」。時至今日，當局仍奉行軟弱無力的「自願通報」機制。國泰2018年初遭黑客入侵，竟可拖至同年10月才公開，正正突顯問題所在。數年前，私隱署曾舊事重提，建議修例，結果依然沒有下文。特區當局也許擔心，強制通報會增加企業網絡保安開支及法律責任，或會惹來商界反彈，但現在還不認真搞好資訊安全問題，將妨礙本港創科發展。特區政府必須拿出決心，推動修例。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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