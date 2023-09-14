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社評

社評：參與一帶一路建設 香港須跳出舒適圈

【明報社評】今年是「一帶一路」倡議10周年，香港如何參與其中並發揮作用，多年來談得多、做得少，當中有歷史因素，亦有心態問題。香港在世界經濟體系中的角色，長期依附於西方，但一帶一路不是一個以西方為主體的體系，更多面向發展中國家，追求共同富裕，而不是為西方經濟服務。對香港而言，這是一條需要重新適應和自己找機遇的路，也是一條既不熟悉亦不即食的路，然而世界格局正處於變動時期，地緣政治風險無處不在，香港需要重拾企業家冒險精神，敢闖敢拼。特區政府昨天舉辦一帶一路高峰論壇，懸空大半年的一帶一路專員職位，最近也塵埃落定。香港必須加快腳步，確立自身在一帶一路的地位與作用。

一帶一路不搞排他

西方「反制」捉錯用神

一帶一路倡議下，中國跟150多國及30多個國際組織，簽署逾200份合作文件。北京下月將舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，一邊紀念倡議10周年，一邊共商高質量建設合作。在香港，由特區政府舉辦的一帶一路高峰論壇，則於昨天舉行，逾6000人參加，包括來自70多個國家地區的官方代表團，簽署合作備忘錄的數目也是歷來之最，行政長官李家超致辭稱，這些創紀錄的數字，說明香港已回到世界舞台。

一帶一路提出十載，很多人仍不清楚它是什麼。在西方，依然有人以為它就是中國輸出剩餘產能的大型基建發展項目，於是經常將焦點放在個別項目延誤，又或債務負擔一類消息。最近歐美與印度沙特等簽訂諒解備忘錄，提出建設一條連接印度、中東和歐洲的航運及鐵路運輸走廊，有西方智庫認為這條「現代香料之路」可以「反制」一帶一路，云云，其實正正反映了西方的誤解誤讀。

一帶一路從來不止是搞基建。西方主導世界200年，全球經濟體系由產業鏈分工到生產-消費關係，長期以西方為中心，利益分配也是大幅向其傾斜。近半個世紀以來，發展中國家為西方提供原材料和廉價消費品，西方陣營則控制尖端生產技術和科技，縱使偶有非西方經濟體得以躋身發達世界行列，但前提往往是政治上從屬於西方陣營；部分落後地區，更是變相長期遺棄於這個體系之外。中國崛起打破了這格局，而一帶一路就是對現有世界經濟體系一個新構建，齊齊將餅做大，人人分得更多。

不聯不通、通而不聯（思想文化相近但受制地理阻隔）、聯而不通（雖有往來但存在文化或意識形態等心理隔閡），均是妨礙世界合作的因素。一帶一路核心是互聯互通，相互促進發展，其實就是中國版的全球化，將更多有發展潛力的地區和市場，納入國際經濟體系之內，基建投資不過是其中一環，旨在克服「通而不聯」，以基建先行創造需求，帶動發展。誠然，隨着中國致力升級轉型，力爭成為發達工業國，一帶一路將有助中國成為全球經濟體系另一核心，但推動世界發展，多引擎一定比單引擎好。西方談「反制」一帶一路，這是對立概念，但一帶一路倡合作不排他，所謂「反制」本身就是捉錯用神。倘若「香料之路」僅聚焦運輸物流基建上的聯通，那不過是加深相關國家對西方的經濟依附關係；若「香料之路」真的可以將餅做大，帶動沿路區域發展，一帶一路合作同樣可以從中受惠。

新世局風險此消彼長

「民心相通」需調整心態

過去10年，香港在一帶一路中的角色作用並不明顯。論區域合作，除了與東南亞有較緊密經貿關係，香港跟中東等一帶一路伙伴，交往很有限，直至最近一年半載，始見特區當局有大動作；論融資，當局推動伊斯蘭債券淺嘗即止，遠遠落後於星馬；論發揮法律制度優勢，國際調解院仍在初步籌備階段，成為國際仲裁中心任重道遠。昨天一帶一路高峰論壇，特首提到香港有背靠國家、聯通世界的優勢，未來將加強與一帶一路伙伴在不同領域合作，財政司長則談及香港的強項，包括基建、金融及風險管理等。香港有條件在一帶一路上發揮更大作用，關鍵是要改變思維心態，認清世局，跳出過往的舒適圈。

香港跟西方做生意有很長的歷史，人脈網絡亦多，相比之下，一帶一路地區是新市場，文化背景又不熟悉，風險因素導致一些港人想試不敢試，寧可留在舒適圈，有些人甚至是看不起這些市場。然而這幾年世界格局變化巨大，美英政客對華敵意滿滿，香港亦成打壓對象。大國角力與地緣政治，是以往香港與西方做生意打交道時不曾面對的風險，反觀開拓一帶一路市場有國家支持，風險因素此消彼長，可以成為推動香港加快參與一帶一路的助燃劑。

上世紀香港經濟騰飛，敢闖敢拼的企業家精神，發揮重要作用，現在投入一帶一路建設，同樣需要這份精神。香港開拓一帶一路機遇，與繼續跟西方打交道，可以並行不悖，但港人必須盡快加深對一帶一路國家的認識。國務院副總理丁薛祥昨天在一帶一路高峰論壇發表視像演講，談及對港「四點希望」，除了深化區域合作、完善金融服務、聚焦專業服務，還有深化人文教育，促進民心相通。西方世界以己為尊，對伊斯蘭世界等有很多偏見和誤解，香港要發揮促進民心相通的作用，需要擺脫過去的純西方視角，以更廣闊的視野，了解不同地區和文明。

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