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社評

社評：重新檢視水浸黑點 防洪工作急須加強

【明報社評】一場世紀暴雨，冲出不少問題，本港防洪能力和治水工作，尤其需要重新檢視。上周四深夜全港多地嚴重水浸，若說是跟「500年一遇」暴雨超出排水系統負荷有關，但本周一觀塘和將軍澳局部地區嚴重水浸，當時降雨量雖大，卻談不上空前；高近1米的水深，也肯定不止是「積水」。倘若問題一如官員所言，大雨將樹葉垃圾冲到渠口導致阻塞是「無可避免」，市民亦無可避免擔心，嚴重水浸隨時可以在不同地區重演。由黃大仙站到觀塘及將軍澳，最近出現嚴重水浸的地區，皆非目前水浸黑點，當局需要正視問題，改善治水工作，不能空談防洪管理有「底氣」。

渠務工作須檢討

港鐵防洪要改善

本港上周經歷世紀黑雨洗禮，多區如同澤國，黃大仙港鐵站恍若水塘，交通嚴重受阻，有賴各方努力善後，得以在相對短的時間內恢復正常，然而本港天氣這幾天持續不穩定，周一早上西貢、沙田等地區出現特大暴雨，1小時內錄得80至100毫米降雨量，天文台需要三發「局部地區大雨提示」。受大雨影響，將軍澳和觀塘等地至少8處地點出現水浸，最高水位達1米，平日車流不息的觀塘道迴旋處附近路面，這回儼如真的河流。天文台預測，本周稍後時間，本港天氣可能又再轉壞，再度出現大暴雨，突顯水浸威脅乃是「現在進行式」，當局除了做好災情善後，更要提防災情再起。

本港排洪系統以應付200年一遇暴雨為標準，惟上周四特大暴雨，高峰降雨量達1小時158毫米，部分地區24小時總降雨量達800毫米，以統計學工具分析，屬500年一遇情况，超出本港排水系統的承受能力。政府官員連日來亦一再提及這一點。發展局長稱，政府多年前已做好渠務工作，雖然遇上「500年一遇」大雨，但無論水浸及山泥傾瀉情况均「可控」，反映香港的渠務和斜坡工程管理「有一定底氣」。可是周一早上局部地區暴雨，說不上數百年不遇，一樣導致觀塘將軍澳多處嚴重水浸；署理渠務署長當日一度形容，那是「局部積水」而非「水浸」 ，有違常人認知，只會令外界質疑，當局是否願意正視問題。

暴雨驟來，降雨量難準確預測，正因如此，各方平日更要做好防洪工作，確保有能力迅速應對。渠務署等多個相關政府部門，以至港鐵領展等私人機構，都有必要汲取水浸教訓，檢討防洪處理。渠務署稱，過去30年合共消除逾120個水浸黑點，現時全港只剩4個水浸黑點，彷彿防洪治水工作已接近「大功告成」。現實是過去數天發生嚴重水浸的地方，包括黃大仙、柴灣、觀塘、將軍澳，統統不在水浸黑點名單之上，兼且全都位於人口密集的市區。署方有必要因應實際情况，檢討水浸黑點名單，調整防洪工作優次，避免市區水患頻發，影響大量市民。

暴雨引致水浸，成因往往是渠道阻塞，而非排水系統超負荷。為減低水浸風險，渠務署於2020年雨季起，實施「及時清渠」，若天文台預測暴風雨來臨，署方會調配人手巡查約200個容易受垃圾或枯葉阻塞的位置，若發現淤塞，會立刻安排清理；暴雨及風球除下後，亦會派員巡視及清理主要雨水排放系統進水口及河道。上周四晚特大暴雨，適逢颱風「蘇拉」過後不久，署方理應有數天時間「及時清渠」；本周一觀塘將軍澳水浸，跟上周特大暴雨，相距也有大約3天。署方在緊急清渠方面，是否存在不足和困難，有必要檢討；當局可否採取更多輔助措施，例如增設集水區及沙井隔走沙石樹葉，又或借助科技，引入更多遙控清淤機械人疏通渠道，同樣值得考慮。無論如何，官員不能因為大雨會將垃圾冲到渠口阻塞，就將水浸說成好像「無可避免」。

黃大仙中心和黃大仙港鐵站，乃是上周世紀暴雨水浸重災區，無論港鐵和領展都要汲取教訓，提防再遭水淹。一般來說，港鐵站出入口會較地面高兩三級，以防水浸，但黃大仙站設計存在問題，入口有長長斜坡，特別容易水浸。雖然港鐵站有抽水系統，但只能應付小型水浸，無法抵禦特大暴雨洪水；即使港鐵備有防洪板，惟人手臨時架設需時，未必可以趕及應付洪水淹至。洪水湧入鐵路站，除了危及站內人員性命，也會嚴重破壞設施，上周末黃大仙站重開後，一度因為隧道內漏水，影響架空電纜和供電系統，又要暫停服務。港鐵有必要檢討，如何提升黃大仙站等「高危」鐵路站的防洪能力。

防洪不能歎慢板

渠管老化速更換

全球暖化極端天氣趨頻，本港防洪治水工作的「底氣」，經得起多少考驗，還得走着瞧。當局有必要加強基建設施應付極端天氣的韌性，提升防洪能力及標準水平，同時也要改善渠務工作。渠務署數年前已提及，沙田、觀塘、深水埗、黃大仙等地區有較多老化渠管，當局有必要加快檢查、翻新及更換；黃大仙雨水排放系統明顯有改善必要，渠務署9年前建議在摩士公園興建地下雨水蓄洪池， 至今未見下文。近日暴雨水浸頻生，正是一個警號，提醒當局防洪工作不能再歎慢板。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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