社評：一場世紀特大暴雨 冲出離譜僭建真相

僭建疑致山泥傾瀉

查明真相追究責任

本港近日持續受低壓槽影響，不時下起傾盆大雨，上周四晚的特大暴雨，工程專業上更屬500年一遇，多區儼如澤國，山泥傾瀉一再發生。根據政府數字，過去數天接到75宗山泥傾瀉報告，多條道路一度全面封閉，有6宗更需要疏散民居，受影響的除了茶果嶺村，也包括位於大潭的紅山半島豪宅。天文台指本周稍後天氣或會轉差，部分地區存在山泥傾瀉風險，市民必須提高警惕。

1994年，香港堅尼地城觀龍樓山泥傾瀉，釀成5死3傷，事後政府採取了多項措施，提防悲劇重演，包括成立山泥傾瀉勘測組、加強鞏固各區危險斜坡，以及推出斜坡維修專業指引等。然而這次發生於紅山半島的嚴重山泥傾瀉，卻顯示有人為了僭建大宅，罔顧斜坡安全。現場所見，出事的紅山半島面海獨立屋，下方斜坡坍塌，露出地基結構，以及懷疑非法構建物。屋宇署與土力工程處人員視察後，證實72號獨立屋在近政府斜坡位置僭建了一層地庫，又非法拆除了斜坡擋土牆，對整體樓宇結構安全構成高度風險。毗鄰的70號獨立屋，雖然整體樓宇結構沒有明顯危險，屋宇署亦發現有僭建物和僭建地庫；至於74號屋，戶主一度拒絕合作，不讓署方人員入內視察，當局要今天才能入屋確定是否有違規僭建構成危險。

低密度豪宅獨立屋僭建問題，媒體過去偶有提及，甚至形容為「公開的秘密」，然而這些獨立屋一般較為隱蔽，地下僭建物更不易為人發現，屋宇署高空勘察巡視，根本不起作用。有地產業人士稱，這些獨立屋的地下僭建情况，可以相當誇張，隨時等同於地下多建一間面積相同的單位，意味一間2000呎豪宅，實際面積可能接近4000呎。由於當局執法不力，無論屋主還是負責僭建工程的承辦商也守口如瓶，外界甚少機會窺見這些「公開的秘密」，然而一場黑雨卻把僭建真相，清楚暴露於公眾面前。

獨立屋僭建冰山一角

嚴懲違規者「殺一儆百」

土力工程處前處長陳健碩指出，涉事斜坡發生山泥傾瀉後，未見有水大量滲出，估計斜坡並非受地下水影響，反而是斜坡頂部可見多條水管，有水管仍在不停排水，未知山泥傾瀉會否跟水管長期滲水有關；有結構工程師則指出，僭建地庫工程須在地面挖洞，下雨時會將雨水引進斜坡內，引致冲刷現象，加劇山泥傾瀉風險。政府的斜坡維修專業指引，就斜坡上喉管工程的防漏、檢查、維修及保養，都有嚴謹要求。紅山半島山泥傾瀉，外界有理由懷疑有人無視指引，為了一己之私，破壞斜坡擋土牆，有錢任性，無視法律。政府一定要深入調查今次山泥傾瀉，是否跟獨立屋僭建工程有關，若有足夠證據，必須向屋主、僭建工程承建商以及其他潛在涉事方，從嚴追究法律責任，並要求有關人等負起修復擋土牆等開支，沒理由要納稅人代為埋單。

豪宅僭建影響斜坡安全，固然不能接受；明明已有一般市民不敢奢望的房屋面積，還要霸佔官地，同樣令人不齒。紅山半島山泥傾瀉，記者根據地政總署的地理鳥瞰圖，發現臨海方向一帶，多幢獨立屋看來都超出紅山半島所屬政府地段，意即有佔用官地之嫌。有測量師指出，雖然現時有私人發展項目會以短期租約方式，租用私人土地以外的官地作其他用途，但紅山半島屬大型發展項目，即使個別業主申請在政府土地興建花園或泳池，相信獲批機會也很低。問題是政府執法軟弱無力，違規者自然有恃無恐。

法律面前，人人平等，無論富貧，都要守法。紅山半島山泥傾瀉所揭露的離譜僭建情况，很可能只是冰山一角，政府必須嚴懲涉案違規者，以收殺一儆百之效 ，同時亦應在區內展開全面巡查，就僭建問題加強採取執管行動。現時政府打擊僭建的措施軟弱無力，香港工程師學會前會長潘樂陶屯門獨立屋僭建泳池案罪名成立，也不過是罰款2萬元。這樣的懲罰，無阻嚇力可言，當局有必要修改法例，加重罰則。

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