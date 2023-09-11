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社評

社評：專責機構促進民營經濟 成效還看具體執行做法

【明報社評】今年國家整體經濟疲軟，民企首當其衝，中央7月出台《促進民營經濟31條》，9月份正式批准成立民營經濟發展局，顯示中央的態度十分明確，要刺激經濟，必先激活民營經濟，要恢復投資者信心，必先重振民營企業信心。新成立的政府機關，專責處理民營經濟，被質疑為民營企業設置一個「婆婆」（規管單位），但有「婆婆」總比自生自滅好，關鍵是這個政府機關如何落實執行中央促進民營經濟的政策與措施，而長遠而言，強化工商聯會的功能，才能真正做到為民營經濟「晴天送傘」，而不是等到出問題才「雪中送炭」。

民營經濟舉足輕重

激活民企不得其法

今年預期經濟增長目標為5%，上半年增速也達到5.5%，惟近月經濟表現疲軟，後勁乏力，令人擔心下半年會出現滑落，壓力加大。雖然國企盈利仍然有增長，但民間投資出現連續負增長，這是多年未曾有過的情况。民營經濟對未來發展缺乏信心，有外圍因素影響，也有國內經濟轉型，高科技產業門檻較高的原因，但歸根結柢是總體經營環境對民營經濟的不利因素，是長期存在的結構性問題未能根治。

民營經濟對整體經濟舉足輕重，「56789」的一組數字足以說明，民營經濟貢獻了50%以上的稅收、60%以上的國內生產總值、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業崗位、90%以上的企業數量。而民營經濟遇到的困難，要列舉的數字可能更多，有評論認為，其實國家對民營經濟的政策已經足夠，法律保障也算完善，關鍵是政策執行不到位，是否如此，可能還有不同意見，事實是每當遇到經濟困難，國家都會推出一系列政策，諸如減稅費、簡化行政規章要求、暫緩繳交社會保障基金等，「雪中送炭」能做到的，政府也會不遺餘力去做。

然而，民營經濟遇到的結構性問題，是國企、央企壟斷資源和市場，民企可以分一杯羹的機會不多，中央不斷提出要公平對待國有企業和民營企業，但實際上做到的不多，在生產鏈條末端國企無法完成或者利潤不高的部分，民企憑藉靈活經營可以承接，卻會遇到准入標準、融資困難、稅費高企、人才難求等難題。這些都是整體經營環境的常態化問題，需要改善的是在常態情况下的「晴天送傘」。

中央7月出台的《民營經濟31條》，既有雪中送炭解決眼前問題的措施，也有針對結構性問題的政策，對於上述的難題，都一一點到，並且尚算具體，例如針對公安機關令人詬病的超權限、超範圍、超數額、超時限查封扣押凍結財產，訂定規範的具體措施。是否能夠起到立竿見影之效有待觀察，按道理應該得到民企的掌聲，但反應未如理想。

政策雖好，但貴在執行。中央針對不同問題的政策往往到了地方就會走樣變形。總書記習近平在2016年就提出對民企要「親清」，即政府要依法盡責為企業發展服務，官員在跟企業家打交道時要清白純潔，政商關係要既親又清。這個要求，在《民營經濟31條》又再提及。然而，這種從最高原則出發的要求，執行情况必然會在不同層級的官員中「遞減」，成效成疑。

專責機構有利政策持續穩定

可惜工商聯未發揮商會功能

這次中央除了出台政策，還設置專門機構執行，在國家發改委下，成立民營經濟發展局。有關負責人表示，這個機關的功能是統籌協調、綜合施策、促進發展。成立這個級別不低的機關，有其必要，因為內地的經濟，市場推動的作用往往不如政策的影響力，而政策是政府制定和執行的，過去對於促進民營經濟，只顧推出政策，沒有具體的執行機構，顯然是事倍功半。至於這個機構的首要功能定在統籌協調，原因是過去制定政策前沒有徵詢企業家的意見，執行政策的成效沒有追蹤企業家的反應，現在這個機構要統籌協調的，就是在制定和落實政策都要「協調」。

理論上說，有了專門機構以及具體的要求，官員就會以實際行動證明其存在及繼續存在的必要，促進民營經濟政策就有可能做到持續穩定，這就是有「婆婆」總比沒有的好，因為民企要表達意見，也不至於投訴無門。然而，這個專門機構，要收到成效，還要依賴其主動積極執行，因為做好做差沒有標準，也沒有平行的監督機構。

中華全國工商聯合會（簡稱工商聯），會員都是民營企業家，該會號稱是民間商會，積極參政議政，建言獻策。事實上，該會成員在各級人大和政協會議均有代表參與，但他們對於國家的民營經濟政策，卻鮮有建言獻策，民間商會給人的印象只是舉辦聯誼活動，沒有起到商會保障企業家利益的功能。其實，促進民營經濟的「最佳拍檔」就是工商聯，民營經濟發展局要徵詢意見的對象，也是工商聯成員，問題是這個民間商會沒有起到應有的作用。

民營經濟是整體經濟的關鍵，國家向來都十分重視，但如何促進則不得其法，現在成立專責機構，是破天荒的做法，是否能夠有效執行政策以及做到促進民營經濟的目標，尚要觀察這個機構的具體做法。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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