社評：印度G20無習拜會 中美關係何去何從

政治干擾G20走樣

印度主辦以權謀私

習近平不去印度，留在國內視察災區，接待到訪的委內瑞拉和贊比亞兩國總統，顯示其健康狀况無虞。

中國的外交佈局，素有「多邊是重要舞台」之說。本來G20是重要的「多邊外交」舞台，但習近平今次破例不出席G20峰會，應該是與中方對近年G20機制的成效評估，以及對印度藉舉辦峰會之機達到自私目的的做法表達不滿。

G20原本是為解決全球經濟問題而設立，但近年卻不斷遭遇政治議題干擾，俄烏戰爭爆發後，峰會因公報是否譴責俄羅斯而引發爭議，已經偏離原本的宗旨。中方改由主管經濟的國務院總理李強出席，符合該機制的定位，李強昨日在致辭中就強調「要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥」。况且，類似的多邊國際論壇，如亞太經合組織（APEC）、東亞峰會（EAS）等峰會，各國並非每次皆由總統出席，如美國經常由副總統甚至國務卿代表，俄羅斯則由外長代表。

印度利用今年主辦G20峰會的東道國之便「以權謀私」，如較早前將G20旅遊工作組會議，安排至與巴基斯坦有領土爭議的克什米爾地區召開，遭中國、沙特、土耳其等8個成員國杯葛。印度又在峰會期間進行空軍演習，範圍涵蓋有領土糾紛的中印邊界，習近平此時到訪印度，顯然時機不宜。

所以，中美關係並非習近平缺席今次G20峰會的唯一因素。而且，中美關係目前並無急迫的重大問題，需要元首會面來解決。經過近期的中美高官互動，兩國關係已有所緩和，進入「戰術性休整」階段；另一方面，去年的峇里島習拜會令中方意識到，元首峰會對於解決中美結構性深層次矛盾作用有限。

在去年的習拜會上，拜登曾作出「五不四無意」的承諾：美國不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求透過強化盟友關係反華，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」「一中一台」；無意同中國發生衝突，無意同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。但兩個月後發生的「氣球風波」，就反映出中美關係極端脆弱。5月中央外辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文在瑞士日內瓦會晤後，中美關係重新解凍，美國國務卿布林肯、財長耶倫、氣候變化大使克里、商務部長雷蒙多等相繼訪華，中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零，上月亦到斐濟出席「印太國防主管會議」，並會晤美軍印太司令阿奎利諾。

連串高層互動確令螺旋式下滑的中美關係「喘定」止跌，駐美大使謝鋒日前評價近期中美的連串高層交往稱，「發出了加強對話交流合作、推動中美關係止跌企穩的信號」。白宮國安會戰略溝通協調員柯比亦強調，美方會將這種「密集的、堅定的（determined）外交」持續下去。

美高官訪華玩新兩手把戲

APEC特首簽證考驗中美

但與此同時，美方先後批准台灣正副總統蔡英文、賴清德過境美國，蔡還高調會晤美國眾議院議長麥卡錫。7月美宣布軍援台灣3.45億美元，8月更首次向台提供8000萬美元軍事融資；美國還繼續在高科技特別是電腦晶片技術方面對中國實行封鎖，並頒布禁止對華高技術投資，並在比鄰中國的菲律賓增設軍事基地，拉攏日韓強化軍事聯盟等。

雷蒙多訪華雖然與中方達成多項合作共識，但強調「在國安方面不會妥協」，中國亦透過國安部媒體，指美國近期的舉動不過是玩弄「新兩手」把戲。可見雙方都優先以國安角度處理雙邊關係。一國的崛起實質就是趕上並超越世界原來的最強國，而最強國只能是遏制崛起國，而不可能成為其支持者，這是中美深層次結構性矛盾之所在。美國高官頻繁訪華的外交動作只是戰術層面的政策調整，華府對華「競爭-遏制-合作」的戰略並未改變。面對日益緊迫的選舉壓力，拜登政府對華緩和的空間有限，但沒有中國合作，連串經濟金融棘手問題、重大國際與地區問題又很難解決，故對華強硬的空間也有限，這正是美國對華戰略搖擺的原因。

拜登雖然對今次在印度見不到習近平感到「失望」，卻又稱「總會見到他」，外界猜測習拜會的下次機會是11月三藩市的APEC峰會，不過，美方已放風由於制裁原因，將拒絕香港特首李家超與會，如果屬實，將給習拜年內會面製造變數。美方對李家超與會的處理方式，是成為中美進一步緩和的契機，還是兩國摩擦再起的導火線，屆時是對中美關係的又一次考驗。

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