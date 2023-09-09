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社評

社評：百年不遇暴雨恐趨頻 市區防洪治水須改善

【明報社評】百年不遇暴雨襲港，多區嚴重水浸，馬路有若河流，災情比之前超強颱風蘇拉吹襲更嚴重，當局必須做好善後工作，盡快讓社會恢復全面運作。比起颱風路徑，暴雨驟來，隨機性更大。正因為天氣預測存在局限，當局平日更要做好應對準備。今次暴雨成災，市區是重災區，日常渠務工作是否存在不足，必須詳細檢視；全球暖化極端天氣趨頻，若說水浸主因是降雨強度超出渠務系統承受能力，當局實有必要加強防洪治水工作，應對極端天氣威脅。因應暴雨災情，政府首度宣布「極端情况」，不少市民覺得指示不夠清晰和及時，當局需要汲取經驗教訓，改善緊急信息發放。

「極端情况」前所未有

政府須改善信息發放

一連兩個周五，香港都受惡劣天氣影響，陷入半癱瘓。超強颱風蘇拉上周襲港，政府早有防備，加上一些巧合的氣象因素，導致蘇拉造成的破壞比預期為輕。未料一周之後，本港受到與熱帶氣旋海葵相關的低壓槽影響，周四晚上開始傾盆大雨，多區如同澤國，水深及腰，百計車輛「死火」，多條主要道路封閉，巴士停駛，港鐵服務亦受阻，黃大仙港鐵站恍若水塘，多處山泥傾瀉，災情之嚴重，數十年來罕見。

天文台表示，周四午夜錄得1小時超過158毫米的雨量，是1884年有紀錄以來最高；累計24小時雨量，天文台總部錄得超過600毫米，相當於全年平均總雨量的1/4。政務司長陳國基更形容，今次暴雨「前所未有」、「五百年一遇」，政府各部門已通宵應對。天有不測之風雲，21世紀科技昌明，但天氣預測始終存在局限，暴雨驟來，有很大的隨機性，很難像打風那一樣提早多時預警；另外，周四晚的特大暴雨，不僅降雨量驚人，持續時間也很長，天文台黑雨警告信號長達15小時，打破歷來紀錄。凡此種種無疑增加了災情應對的難度，然而災害防治，本來就是看平日所做的工夫和準備。今次暴雨成災，由突發危機應對到日常防災治水，特區當局都需要檢討。

香港深圳周四晚同受暴雨影響，深圳水庫須於午夜排洪，由於雨勢又急又突然，深圳當局只能在排洪前45分鐘通知港方，無法做到3小時前預告，情况可以理解。這些年來，有些人喜歡挑撥兩地矛盾，蘇拉襲港期間，有人便在網上散播「深圳排洪害港」一類流言。這一次，深圳當局雖然排洪，但深圳河並無氾濫，本港水浸重災區集中於市區甚至港島，更不可能跟深圳排洪有關。反而是港府收到深圳排洪通知後，除了即時指示不同部門準備，亦應同步通知公眾，提高透明度，而不是等到排洪前十多分鐘才公布。

緊急信息發放，是今次災情應對一個需要檢討的地方。不少市民最關心是翌日要否上班上學，然而當局遲遲未有較為明確的表示，直至周五清晨5時半後政府宣布「極端情况」，停課安排才塵埃落定；上班方面，政府雖然呼籲僱主參考八號風球下的做法，採取彈性工作安排，但宣布「極端狀况」始終是第一次，政府不能假設所有人都「自動波」明白，原來這是指一切跟八號風球處理相同。勞工處事後要再發新聞稿，詳述「極端情况」注意事項，包括僱主不應要求非必要人員上班，正正反映問題所在。

關於政府應否「下令停工」，2018年山竹襲港後已有很多討論，現實是社會有些工作和服務必須維持，很難以法定方式一刀切下令停工，然而值得留意是，《僱員補償條例》提及，當黑色暴雨、八至十號風球，又或「極端情况」期間，若僱員按僱主指示往返工作地點途中意外傷亡，僱主須負起補償責任。當局應該向社會清楚解釋，一旦宣布「極端狀况」，具體究竟意味什麼、各方又有何法律責任。政府花了不少錢搞全民手機「緊急警示系統」，這次暴雨成災，事出突然、情况嚴重，又屬全港性，正是警示系統派上用場的時候，政府認為「沒有需要」，市民難免想知，究竟是哪種「百年一遇」、「前所有未」情况，當局才覺得需要使用。

渠道淤塞情况須檢視

加強防洪迎極端天氣

曾幾何時，上環、旺角、跑馬地、元朗等地不時因為暴雨而水浸，經過政府多年治理，這些地區近年已甚少出現嚴重水浸。今年初，渠務署還表示，1995年至今合共消除了127個水浸黑點，現時全港只餘4個黑點，云云，然而這次洪災卻說明，市區防洪治理有改進必要。

政府強調，今次部分地區嚴重水浸，主因是降雨強度遠超排洪能力，雨水未能及時經渠務排走，然而渠道淤塞受阻，顯然亦會影響排洪能力，市區日常渠務工作是否到位，當局有必要深入檢視。全球暖化導致極端天氣，特大暴雨襲港，未來有可能趨頻，特區必須加強治水工作，提升排洪蓄洪能力，減少市區水浸風險。過去20年，政府分別在大坑東、跑馬地、上環及觀塘安秀道建設大型地下蓄洪池，整體效果令人滿意。氣候變化威脅愈來愈大，當局必須汲取今次洪災教訓，重訂「水浸黑點」，優先改善相關地區的雨水排放系統，以及加快興建更多地下蓄洪池。

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