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社評

社評：華為突破美國封殺 科技戰是長期鬥爭

【明報社評】華為新手機發售，在國內外惹來極大迴響，皆因不同獨立測試和拆機報告均顯示，它是符合5G標準兼採用國產晶片的手機，網速不比市面上的美國蘋果最高階手機遜色。華為近年面對美國重重封殺，不僅未被打垮，還能再度推出重量級手機，究竟是如何做到，外界見解不一；各種不同的可能性，對晶片市場、手機市場以至中美科技戰，有不同啟示，但可以肯定是，華為5G新手機面世，標誌中國在突破美國技術圍堵方面取得進展，突顯了中國科技發展的韌性。可以想像，美國不會就此罷休，國會政客已在大聲疾呼要加強封殺華為和中芯國際，中美科技戰將進一步升級。

新手機晶片國產化

生產技術焦點所在

晶片是中美科技戰一個主戰場。雖然美國晶片商不願放棄中國龐大市場，但華府為了阻礙中國人工智能等高科技領域的發展，嚴格限制對華出口晶片，還向荷蘭等盟友施壓，不得向中國提供生產高階晶片的先進設備。美國商務部長雷蒙多最近訪華，一邊聲稱美國無意與中國脫鈎，仍會賣晶片給中國，另一邊則表明，不會向華出售高階先進晶片，然而就在雷蒙多訪華期間，華為在未有任何預告下，發售搭載高階晶片的旗艦級新手機Mate 60 Pro，標價人民幣6999元，上百萬部手機瞬間認購一空。內地輿論形容，華為此舉是給雷蒙多和美方狠狠打臉。

2019年，美方以所謂「安全疑慮」為由，將華為列入出口管制清單，美國企業須獲華府批准，才能向華為供貨。華為面對美方全面封殺，難以進口高階晶片，外界一度認為，華為手機業務「完蛋」。未料華為蟄伏3年，竟能再推高階旗艦手機，各方焦點落在手機所用晶片之上。華為對此未有多談，也沒有披露由誰生產，外界只知它採用華為海思設計的新型麒麟9000S晶片，然而外媒實測證實，新手機網速與蘋果新款iPhone基本相同，符合5G標準，有人甚至形容它達到5.5G；拆機報告則顯示，手機晶片技術屬7納米級別，估計由中芯國際生產。

去年美國對華實施的晶片封殺措施，包括禁止向華出口可以製造16納米或以下高階晶片的生產設備。雖然華為新手機用的7納米晶片，跟目前最先進的5或4納米晶片，技術上有差距，然而國內外不少評論認同，華為今次成功突破了美國重重封殺。在美國，有記者便問白宮國家安全顧問蘇利文，這是否代表美國出口管制失效。蘇利文沒有正面回應，僅說拜登政府需進一步研究這款手機的晶片技術，以及繼續實施所謂「小院高牆」政策，對華採取技術限制措施，不過國會一批反華政客已在大聲疾呼，要求商務部停止向華為和中芯國際出口所有技術，又揚言如果沒有美國技術，華為手機的晶片「很可能無法生產」，云云。

華為新手機搭載具備5G能力的先進晶片，還可以打衛星電話，這些都是已確認的事實，目前看不到任何證據顯示，有關晶片是由其他國家或地區提供。換言之，華為新手機核心部件已實現國產化，這是一次重要突破，對手機市場、晶片市場和「卡脖子」問題有何啟示，則要視乎有關晶片是如何生產出來。

在美國，有人質疑華為是否以其他名義「隱瞞」身分，以間接方式採購美國晶片製造設備，但這個可能性其實微乎其微，若有任何蛛絲馬迹，相信華府政客已即時跳出來指控。有外國分析師指出，美國封殺政策下，中國無法從荷蘭公司ASML購入EUV 光刻機生產高端晶片，但理論上，中方可以入口次一級的 DUV光刻機，採用所謂多重圖形技術，透過多重曝光處理生產出7納米晶片。數年前台積電亦曾用此方法，生產7納米晶片，不過這種處理技術有其局限。首先，迄今未曾聽聞可以利用此技術量產5或4納米晶片，不排除7納米是極限；其次，有分析指出，要做多重圖形曝光，意味工序更複雜、成品不良率較高，生產成本也會因而變高，凡此種種都有可能影響晶片的量產能力和價格競爭力。

由於華為對新手機晶片守口如瓶，新手機出貨總量及毛利率，也要留待日後業績分曉，現在其實無法斷言，這些外國分析評估是否準確，說不定內地方面在已知技術之上，成功作出改良，提高了成品良率，可以更有效控制成本，量產7 納米晶片。倘若這是現實情况，國產高端晶片確有可能顛覆整個5G手機市場。在美國，有分析師便提到，如果內地高端晶片手機做到大規模量產，目前蘋果手機在內地市場所佔的龐大份額，有可能被搶；共和黨資深眾議員麥考爾更在談論，中國試圖壟斷相關級別晶片市場的可能。

「卡脖子」難旦夕解決

中美科技戰勢更熾

微軟創辦人蓋茨等有識之士，早已警告美國向華發動科技戰，最終只會迫使中國加快腳步實現科技自立自主。華為新手機面世，標誌中國在這方面踏出重要一步。當然，鑑於目前仍有很多未知，華為新手機與國產高端晶片所帶來的影響和衝擊，需要時間觀察；中美科技戰是一場長期鬥爭，「卡脖子」問題也不會忽然旦夕解決。華府政客認定，延續美國霸權，必須阻止中國發展；因應華為今次突破，相信美方將採取更多壓制措施，中美科技戰將愈演愈烈。

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