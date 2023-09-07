社評：迎新營猥褻事件頻傳 校園須向性冒犯說不

教大性侵案駭人聽聞

港大嶺大鬧出性騷擾

港大護理學會早前舉辦迎新營，有新生在網上表示，營內有高年級生疑吸食大麻，又提及遭「組爸」非禮，一名20歲男子事後被捕，被控兩項非禮罪。事件在社會惹來不少議論，然而更嚴重的迎新營風化案件，尚在後頭。教大兩名女生報稱於7月和8月兩個迎新活動中，分別遭一名男生強姦和偷窺洗澡，涉案28歲本地男子昨天被捕。警方初步調查顯示，該男子在今年7至8月間參加了多達6個迎新營活動，重案組接手調查並與校方溝通後，還接觸到另外兩名受害人，她們分別報稱在8月底兩個不同的迎新營，遭一名男子性侵，前後4宗案件，疑犯是同一人。另外，近日網上流傳一段短片，顯示嶺大今年一個迎新營，疑似有誨淫不雅遊戲，同樣引來非議。

大學生是未來社會棟樑，迎新營猥褻事件頻傳，令人痛心和不安，當中以教大迎新營性侵案最嚴重，倘若指控屬實，性質已跟「玩過火」完全無關，而是赤裸裸的性犯罪。警方表示，鑑於案件敏感，加上要保護受害人，現階段不便披露更多案情；教大也表示，案件已進入刑事調查階段，校方不宜評論。不過話說回來，新生參與迎新營活動，一定有報上個人資料。如果有受害人早於7月報案，警方和校方是否可以更早採取行動，避免涉案男生繼續參與其他迎新活動犯案？另外，校方究竟何時接獲新生疑遭性侵的通知？之後有何跟進？有沒有馬上翻查資料，確認涉案男生參與過哪些迎新營活動，並與可能曾經接觸過他的學生了解？外界有不少疑問，期望之後可以得到解答。

本地大學迎新營爆出性侵案，以往鮮有聽聞，但學生「玩過火」出現誨淫不雅行為，卻是偶有所聞。大約20年前，大學迎新營便因為不雅遊戲「Happy Corner」惹來非議，事後調查顯示，大多數被玩者並非自願，不少評論也認為，當中存在性騷擾及欺凌冒犯成分。最近流傳的嶺大迎新營片段，諸如男生以舌頭舔女生手指及嘴邊等畫面，有人聯想到性挑逗性暗示，實不足為奇；被玩者若感到冒犯，也不令人意外。至於港大護理系迎新營非禮案，涉案男生在活動中被指趁機「揩油」，或許有人會說那只是「玩過火」，但女事主感到冒犯，確有權投訴非禮。即使撇開非禮案不談，有入營女生提及，其中一天的「玩水」活動，被禁止換上深色衣物，只准穿透薄的迎新營T恤，導致濕水後「走光」。這樣的「玩耍」設計，明顯亦有猥褻不雅成分。

校園反性騷擾

校方學生有責

「MeToo」運動近年席捲全球，香港體育界也曾掀起一波「MeToo」浪潮，過去10多年，平機會也有推動學校和各類組織機構，制訂反性騷擾政策，可是反性侵反性騷擾意識是否已經在香港深深扎根，仍是頗有疑問。平機會表示，強烈關注最近大學迎新營發生的事件，又強調每年均有發信予各大專院校，呼籲為學生安排反性騷擾培訓，包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生，然而連串猥褻事件卻反映，無論平機會還是校方在這方面所下的工夫，並不足夠。「MeToo」運動的神髓，在於不再啞忍性騷擾性侵犯。平機會應與各大院校商討，如何確保相關投訴渠道暢通兼得到認真處理，好讓敢於向性冒犯說不的文化，在校園扎根。

大學生活自由度之高，非中學時代可以相比，然而自由不等於可以放縱。大學迎新營猥褻事件接二連三，有人歸咎是受到大眾傳媒低俗遊戲所荼毒，亦有人關注這是否跟本港中小學教育太過考試導向，德育工作做得不好有關。凡此種種，當然值得社會深思，不過大學生一般都已成年，有能力亦必須對自己的行為負責，不能什麼都推說是社會的錯、制度的錯、傳媒的錯。

目前港大、中大等多間院校，均有就迎新營活動制定指引，中大指引便特別提醒，學生組織舉辦迎新活動，必須注意新生不同文化背景，又強調對任何冒犯性和不合適的活動「零容忍」，應避免不必要的身體接觸；港大的迎新營活動指引，亦有針對避免發生歧視及性騷擾情况，提醒活動內容等不能涉及性暗示。當然，指引不過是文件，能否得到貫徹執行，還看校方與學生的態度。無論如何，大學有責任加強培養學生品德，並確保迎新營活動在合法、安全及參與者互相尊重下舉行。

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