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社評

社評：新藥註冊拆牆鬆綁 建設港版藥管機構

【明報社評】新藥在本港註冊使用，現須符合「雙重認證」要求，即必須先在內地、美國、歐洲等地，取得兩個或以上藥物監管機構認證。特區政府正研究修改相關制度，新藥只取得一個監管機構認證，也可有條件註冊使用。本港生物醫藥研究水平高，有能力自行把關新藥註冊，即使「雙重認證」改為「單一認證」，只要有本地專家參與審批，便不成問題；當局還可以此為基礎，長遠設立藥物監管機構，自行審批藥品註冊。香港創科發展，生物醫藥是強項，最大問題是本地市場太小，必須結合大灣區才能發揮威力，特區當局有必要快馬加鞭，為兩地醫藥及科研合作拆牆鬆綁。

國藥港用大勢所趨

本港專家有力把關

根據現行法例，藥劑製品必須符合安全、效能及素質標準，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）批准註冊，方可在港分銷或出售。倘若有關藥物是新藥，包含未曾在本港註冊的有效成分，註冊申請人須按管理局指引，提供兩個或以上「指明參考地方藥物規管機構」發出的註冊證明文件，即「藥劑製品證明書」（CPP），作為支持該產品已獲嚴謹審批的佐證。簡言之，香港主要是根據其他大型藥物監管機構，諸如美國藥管局（FDA）、歐洲藥管局等所做的「第一層審查」結果，決定是否批准有關藥物註冊。有關做法通稱為「第二層審查」。

目前政府新藥註冊指明參考地方的藥物監管機構，共有36個，包括去年加入列表的國家藥品監督管理局。政府現正研究修改新藥註冊制度，方向之一是將CPP認證要求，由兩個減為一個，但會加入其他條件，暫時未知細節。

認證要求「二減一」，意味新藥只須一個指定機構認證，就可在港申請註冊。有人即時聯想到，香港會否照搬澳門做法，直接准許內地新藥在港註冊，不過政府方面並不打算以「澳門模式」作為研究方向。衛生署強調，維持與國際接軌的藥物監管制度，有助本港未來醫療服務發展，以及確保醫療科技及臨牀研究持續獲得國際認可，當局會在符合安全、效能及素質標準下，檢視及優化藥物規管和註冊安排。

新冠疫情期間，有關引入國產疫苗及藥物使用，社會有不少討論。雖然部分人對國產藥劑仍有很多成見，不過也有不少市民投以信心一票。以新冠疫苗為例，接種科興疫苗的市民，為數不少，港大和中大研究亦分別證明，復必泰與科興疫苗皆可有效減少重症和死亡。隨着內地醫藥水平不斷提升，香港與內地合作又不斷加強，「國藥港用」相信是大趨勢。被譽為「無創產前檢測之父」的香港科學院院長盧煜明指出，內地科研數據質素愈來愈高，臨牀研究樣本數目甚至比海外多，不擔心內地藥物質素；香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，由國家自行或多邊合作研發的治癌新藥，在「雙重認證」要求下，往往未能在香港使用，修改機制可讓病人有更多選擇。

過去本港使用的癌症藥物，主要來自歐美，價格昂貴，並非人人負擔得起。改制後可望有更多新藥來港，帶動相關治癌藥物價格下降。從這一角度而論，改制對於很多病人，尤其是無錢支付高昂藥費者，可謂生死攸關。當然，不管從哪兒引入新藥，安全及有效一定是最基本要求。新藥註冊制度修改，認證要求「二減一」屬拆牆鬆綁的部分；加入什麼新條件，同樣是重點。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅建議設立專家委員會，審視藥物及疫苗臨牀研究數據，參與新藥審批；崔俊明則建議，具有急切性、牽涉病人生死的藥物，例如抗癌藥等，可採新安排。當局制訂具體安排，需要多聽本地專家及業界意見。

香港本來就有很多生物醫藥和醫學專家，新藥註冊改制，大方向應該是多讓這些專家發揮把關作用，推動香港由被動做「第二層審查」，變成主動做「第一層審查」，成為其他地區新藥註冊參考準繩。本港以往沒有自行審批新藥，主因是人口只得數百萬，參考其他地區認證做法較為簡單，但現在香港要成為國際創新科技中心，生物醫藥是重點項目，修改新藥註冊制度可以是契機，為本港逐步建立具有國際權威的藥物監管審批制度鋪路。

借力灣區接軌世界

推動生物醫藥發展

醫衛局長盧寵茂早前提及，正研究在港設立類似美國FDA的監管機構，中大醫學院長陳家亮、盧煜明等均表支持，認為可以吸引更多人才及藥廠來港，甚至有機會搶先全球註冊新藥。當然，香港要成為國際創新醫學樞紐，設立「港版藥管局」只是必須而非充分條件。為了打破本地市場太小這一局限，香港必須借力大灣區融合，形成一個人口逾8000萬的龐大市場，從而更好地發揮「背靠國家聯通世界」的優勢。中央剛頒布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，支持兩地深度合作，推動重大科技項目在園區落地。生物醫藥可以是其中一環。目前兩地醫藥科研合作，尚有不少障礙，生物樣本和敏感數據未能輕易「過河」，需要盡快拆牆鬆綁；香港與內地藥物互認制度，同樣需要加快推進。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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