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社評

社評：高球場收地變公園 做好康樂設施規劃

【明報社評】政府收回粉嶺高球場「舊場」32公頃用地，部分設施昨起正式向公眾開放，這是一個重要里程碑，標誌有關用地不再是「私人遊樂場地」，而是為民所有、所用、所享的公眾地方，政府本月稍後將有關場地短暫租借給高球會兩個月，不會也不應影響這一屬性。根據政府說法，32公頃用地中，約9公頃用來建公屋，餘下逾22公頃將作「靜態公園和保育用途」，康文署轄下有多個大型靜態公園，沒理由假設署方不懂打理；為免有人繼續將它視為毗鄰高球場的「附屬」設施，當局應早日將之正名為公園，再非高球場，並就增添各類康樂設施展開詳細規劃，令它成為普羅大眾休憩消閒好去處。

獨樂樂不如眾樂樂

公園開放再非球場

粉嶺高球場佔地百多公頃，政府以「私人遊樂場地契約」方式，租借給香港哥爾夫球會，僅收取象徵式租金。長期以來，粉嶺高球場並不是一般市民可以隨便出入的地方，單是打一場波，隨時就要數千元，收費遠超滘西洲公眾高球場，至於高球會會籍，價錢更是貴得驚人，「小撮權貴專享」一類批評，市民時有所聞。高球會方面近年有採取一些措施，以示粉嶺高球場樂意開放給公眾使用，對推廣本地高球運動貢獻良多，然而今年初依然有報道揭露，公眾若要預約入場打波，依然限制多多，例如只能預約周一至五非公眾假期時段；有球會職員更形容，粉嶺高球場是「很高檔的地方，並非人人都可以入內」。

2018年，政府發起土地大辯論，社會上有聲音要求收回整個粉嶺高球場172公頃土地用來建屋，亦有意見主張可以將之發展成為公園，向公眾全面開放。最終政府決定收回「舊場」32公頃用地，並計劃用其中9公頃土地建屋，餘下的則交由康文署管理。今年9月1日，正是租約期滿、政府收回相關土地之日，當局原定當天開放場內一些設施，包括北端的寵物共享公園、步行徑和收費停車場，讓公眾使用，未料遇上颱風襲港，導致設施開放之日，需要押後到昨天。

政府的高球場建屋計劃，面臨重重阻力，環評報告又要面對司法覆核，最終能否落實仍是一個問號，然而政府收回32公頃用地，開放予一般公眾使用，始終是一個里程碑。有意見認為，粉嶺高球場有逾百年歷史，形容它與已拆卸的皇后碼頭一樣，有其「集體回憶」，政府收回舊場，破壞了整個高球場的「完整性」。現實是政府即使收回32公頃用地，粉嶺高球場依然有兩個18洞球場，一樣可以繼續主辦國際賽事；所謂「集體」回憶，也不過是社會上一小撮人的回憶。獨樂樂不如眾樂樂，道理一點也不高深。昨天不少入場市民都形容，現場環境優美宜人，正正說明如此好的地方，好應該讓市民共享。

政府將收回的逾22公頃土地交予康文署管理，有人擔心署方「缺乏草地管理專家」、「不懂打理」，有人甚至主張政府不如委託高球會「代為管理」，云云。社會上有些人對於粉嶺高球場問題，一直抱持「寸土不讓」態度，即使政府決定收回32公頃用地，依然想搞「借屍還魂」的一套，不排除有些人希望以託管模式「主權換治權」，又或政府將有關用地作為「公眾高球場」，如有需要可隨時「借」給私人團體使用。文體旅局長楊潤雄日前表示，有關場地日後將作為「靜態公園和保育用途」，公眾有理由認為，有關說法代表它不會繼續成為高球場地，當然也毋須用「高球場模式」去做草地管理。

說明公園屬性

不能「掛名收地」

維多利亞公園佔地19公頃，康文署打理多年，是不少市民日常好去處，日後北部都會區同樣需要一個類似的公園。康文署管理全港眾多公園和樹木，香港動植物公園內也有不少古樹名木，署方有足夠經驗和專業能力處理，將收回來的逾22公頃高球場用地，化為一個出色的靜態公園，讓所有市民享用，倘若到頭來當局將有關用地交給高球會管理，外界必定質疑，政府只是「掛名收地」。

政府昨天只開放了寵物共享公園及步行徑，不少市民提到公園缺乏長櫈、涼亭等設施；另外，場內兩個硬地五人足球場也失修有待維修。當局應盡快就整個靜態公園建設，制定詳細規劃，包括增加哪些公共康樂設施，務求善用這塊面積超過22公頃土地。當局可以參考維園模式，將部分地方闢作網球場、籃球場等運動設施，也可以在園內設置溫室，建設主題花園，同時保留一片遼闊的地方，作為中央草坪。不少市民熱愛大自然，也喜歡觀星，現時公園只開放至晚上9時，未來當管理上了軌道，當局甚至可以在中央草坪附近，闢出一些地方作為露營營地，24小時開放。

香港哥爾夫球會稍後將在粉嶺高球場舉行兩項國際賽事，政府同意本月中至11月中暫停開放公園兩個月，將相關地方短暫借給高球會。有關做法若是單純作為過渡期臨時安排，可以接受，但如果未來一年365日，有上百天都是這樣的狀况，則明顯不妥當。既然現在政府已經代表全港市民，收回有關土地作公眾用途，官員有責任向市民解釋清楚，當局是以什麼條件及租金借出土地？借出的地方究竟是作為主辦單位後勤場所，還是用來打高爾夫球？類似做法未來會否常態化？為免外間心存懷疑，當局應公開說明有關場地的屬性，說清楚那是靜態公園，不會再是高球場。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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