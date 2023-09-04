社評：科技融入國家發展大局 創新體制搶佔領先地位

深港科技合作得天獨厚

兩地園區必須協同發展

上世紀90年代深圳河改造河牀，拉直後河套地區劃歸香港使用，是97回歸中央給香港的大禮，但由於土地歸屬權仍然是深圳，使用權歸香港，權責不清下，河套地區無從發展，直到2017年深圳提出合作發展，即使雙方有合作意願，但礙於及後香港發生反修例風暴，以及疫情肆虐，河套地區發展又再一次浪費時間，錯失良機。

現在天時地利人和的因素都已雨過天青，是時候發揮河套地區「得天獨厚」位置的良機。所謂得天獨厚，深圳在發展高科技方面已經有了長足發展，實力雄厚，國家給香港指明發展創新科技的方向，並納入國家發展規劃。香港的科研實力可觀，人才與資金充沛，與國際接軌的聯繫和規章成熟可用。「一國兩制」的內涵，在法律支撐和資金自由流動方面，可以助力深港科技創新合作區。

國務院的合作規劃文件，是發給廣東省政府、中央各部委和直屬機構，提出要求有關單位要全力建設「深圳園區」，而深圳園區則要「積極主動與香港園區協同發展」。所以，雖然文字上表示要求各單位積極主動與香港協同發展，實質上也是對香港提出要求，因為中央全力支持，香港就沒有不完成目標的理由，因為過去深圳和香港各自發展都遇到一些瓶頸無法突破，而今由中央出面，提出總體規劃和具體要求，將河套地區的深港部分連成一片，形成「一榮俱榮、一枯俱枯」的局面。

國務院這份文件，在幾個方面突破了河套地區的傳統觀念，地理上深圳園區已經不再局限在原來的河套地區，而是擴展至深圳市範圍的福田保稅區和皇崗口岸區，並且成為廣州-東莞-深圳-香港科技走廊的一個重要節點。在發展定位上，要求深港合作區要面向國際，成為開放合作先導區、創新規則試驗區和科研成果轉化集聚區。

要完成發展定位要求的目標，就要在其他方面有更大的突破，在稅制方面，合作區內的海關監管有新規定，企業所得稅個人所得稅都有優惠，最大的突破在於法律，深圳園區內涉及民商事規則，要跟香港和國際接軌，若出現不適應的部分，報全國人大常委會批准後，可以調整法律甚至可以暫停執行全國性法律，並且要充分發揮深圳的自行立法權。

國務院給深圳一把「尚方寶劍」，任何改革和創新，都有強大後盾支撐。深圳的媒體形容這個文件是特大喜訊，將會出現特區中的特區，深圳各路人馬在摩拳擦掌，厲兵秣馬，何時有重大收穫可以拭目觀之，但人人策馬揚鞭的氣勢高漲。深圳園區與香港園區，在地理劃分與行業目標都有分野，但始終會有所競爭，深圳在過去10多年銳意發展高科技，成就已經拋離香港，今後在科技園區方面競爭再下一城，香港則會無顏見江東父老。

雖然如此，但不能將國務院這份文件視為扶持深圳的政策，除了要求各單位積極主動與香港園區協同發展外，全文在19處提出要「協同」，協同推進、協同創新、協同發展，不一而足。提出協同的背後，傳遞一個清晰的信號，深圳園區和香港園區同屬河套科技創新合作區，分工可以不同，但目標是一致的，深圳不可能甩開香港單獨發展。不但如此，文件還明確要求，深港兩地要「開展高水平合作和高效率協同」。

深港兩地深層次差異

高效率協同共享成果

科技創新合作，牽涉到資金流向、知識產權保護、人才流動、法律仲裁等方面，文件稱深港兩地有「深層次差異」，這是合作的藩籬，但從一國兩制的安排看，也可以是有利因素。各種體制、規則，有利於合作的可以用香港的「一制」，有利於開拓內地市場的，可以用深圳的「一制」，更何况國務院的文件已經明確提出，深圳可以在這些方面做試驗和創新。如果能夠善用，高效率協同可期，但深港兩地政府是否能夠做到高水平合作，則要求兩地都要有開創的改革精神與魄力。

河套地區經過20多年被閒置為荒地，連在疫情肆虐期間迅速興建的方艙醫院也沒有使用過，現在香港要發展創新科技，時不我待。中央的文件為深港在這方面的合作定下要求，「協同規劃、共同建設、共享成果」，要達到這個目標，不但要有協同精神，還必須爭分奪秒去拼搏。

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