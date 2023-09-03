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社評

社評：郭台銘參選惹爭議 在野整合利弊互見

【明報社評】距離台灣明年1月總統大選還有4個多月，台灣富商、鴻海集團創辦人郭台銘上周宣布加入選戰，無政黨支持的他，將爭取選民連署以取得參選資格。由於原來的3名參選人中，代表執政民進黨的現任副總統賴清德，在民調中一直領先，在野的民眾黨參選人、前台北市長柯文哲與代表國民黨的新北市長侯友宜分居二、三位，同樣以「下架民進黨」為訴求的郭台銘參選，被認為會進一步分薄在野陣營選票，增加非綠整合困難，有「保送」賴清德當選之效，招致痛罵。不過，亦有分析認為，郭台銘聲稱他參選是代表「主流民意」，推動在野陣營整合，看似攪局，其實亦起到鯰魚效應，或會激發在野陣營危機感，間接促成在野參選人整合。台灣選情向來波譎雲詭，什麼事情都可能發生。

上屆初選失利退黨

遭批反覆不講信用

72歲的郭台銘並非首次參與總統選戰，憑藉多年前曾經資助過財困的國民黨，他4年前就獲國民黨特殊待遇，憑一紙感謝狀恢復黨籍，參加黨內初選，結果輸給民望高企的高雄市長韓國瑜，當時30多名國民黨元老曾公開呼籲他與韓國瑜合作參選，結果他高調退黨，轉而支持親民黨的宋楚瑜，其後遭國民黨撤銷黨籍。今年中，郭台銘再次表示有意參加國民黨甄選，侯友宜獲提名後，他亦承諾會全力支持，但3個月後又獨立參選，遭批反覆無常，不講信用。

從他放風有意參選，到上周正式宣布參選，郭台銘在各項民調中支持度都「包尾」。一般相信，在野要整合，也是藍（國民黨）白（民眾黨）兩黨的事，輪不到郭台銘主導。以郭的財力，要跨過29萬連署門檻不成問題，但結果不是非綠整合被他拖垮，賴清德輕鬆當選，就是藍白整合，將他邊緣化。

但郭台銘的富豪性格令他不願被輕易邊緣化，如同4年前對韓國瑜一樣，如今他對柯文哲和侯友宜也公開要求「讓大哥先做四年」，充分顯露其討價還價本色。宣布參選一周來，郭台銘動作頻頻，特別是在大型社團活動中，製造與柯文哲「同框」畫面，甚至傳出他已掌握柯本月行程，將以緊逼盯人方式追着不放，被指是「霸王硬上弓」，說是「以戰逼和」，實際是把別人當自己的墊腳石。

由於民進黨政府近年的多項倒行逆施，在島內激起社會不滿，因此，「下架民進黨」成為非綠選民的主流民意，而自稱「務實台獨工作者」的賴清德上台，勢令兩岸關係更形緊張，因此柯、侯、郭三人都打「主流民意」之牌，追求和平發展的兩岸論述亦大同小異。只不過，3人誰都不願退讓，更不肯做副手，即使六成的「主流民意」也禁不住3人瓜分，而在野陣營若無法整合，賴清德的四成支持率幾乎穩贏。所以，郭台銘的參選，更被認為是在野陣營整合「破局」的「罪人」。

不過，對郭台銘參選亦有另類解讀。一種說法是，郭的參選打破了之前的選戰悶局，激發了在野陣營特別是國民黨的危機感，有助於藍營的團結；另一種說法則是，郭、柯兩人的支持者高度重疊，郭台銘參選主要「𠝹」的是柯文哲的票。而之前在野整合的最大障礙就是柯文哲，他自恃支持度位居第二，一直不願與侯友宜談合作，郭台銘參選後，柯的支持度下跌最大，在一些民調中甚至被侯超越，因此，柯現在可能放下身段談在野整合；而且郭台銘參選後，也可能讓親綠選民滋生「躺贏」的盲目樂觀情緒，渙散民進黨鬥志，而非綠陣營選民對整合呼聲進一步高漲，不參與整合者勢成「全民公敵」。

參選衝擊柯文哲最大

或間接促成在野整合

據《美麗島電子報》上周四的最新滾動式民調數據顯示，在4人競爭的情况下，與幾天前的民調比較，賴清德雖仍居第一，但支持度已從36%跌至35.3%；侯友宜也從18.3%降為17.8%，但已升至第二；柯文哲則從19.1%跌至17.1%，僅居第三；郭台銘仍居於末位，支持度從9.7%上升至11.6%。如果只是前3名競爭，賴清德從36.3%跌至35.9%，柯文哲從21.9%跌至20.2%，侯友宜從18.7%上升至19.2%。可見，郭的參選對綠營影響不大，對藍營反而有利，對白營削弱最多。柯、侯兩人相加，僅贏賴3.5個百分點；郭台銘的加入，做大了非綠陣營的「餅」，3人相加，高出賴11.2個百分點。

不過，選戰不能單看民調，在野整合也不等於3人的支持率簡單相加。台灣歷次總統大選中，非綠參選人由於各懷鬼胎，互不相讓，導致陣營分裂讓民進黨漁翁得利的戲碼一再上演，背後原因固然複雜，但與非綠陣營政客格局不大、心胸狹窄、目光短淺有很大關係。所以，儘管郭台銘聲稱，今次參選是為推動在野整合，而且迄今他亦未表態「參選到底」，但以其過往表現與商場中人的本性，很難讓人相信他出來是「犧牲小我，成就大我」。何况現在距離11月候選人正式登記仍有兩個多月時間，選戰還會受很多不可知因素影響。民進黨已經戒慎恐懼，侯友宜本月還要訪美「面試」，中美關係、兩岸關係等外部因素都是變量因素。在野陣營即使3人合力，都不一定穩贏賴清德，更不用說整合失利，台灣明年要再度實現政黨輪替，極為不易。

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