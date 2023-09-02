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社評

社評：風暴潮威脅變本加厲 低窪地區防洪須加強

【明報社評】十號風球高掛，受風暴潮影響，本港沿岸低窪地區水位昨晚起急速上升，部分地區水浸深度恐超過1米，政府部門平日所做的防洪及渠務工作是否到位，今次將是一次重大考驗。全球暖化下，海平面上升，極端天氣趨頻，超強颱風未來在南海出現的機率，有可能增加，香港必須提升防洪能力。近年社會有關水位上升的討論，經常都是圍繞人工島計劃，現實是全港很多低窪地區，未來都有可能受到嚴重水浸威脅，特區政府需要及早籌謀，制訂長遠「治水」對策。

多區恐淪澤國

居民無眠一夜

超強颱風蘇拉以雷霆萬鈞之勢，在香港以南近距離掠過，即使身處室內，市民依然可以聽到窗外狂風呼嘯。雖然當局已再三呼籲市民留在室內，不要逐浪追風，惟昨天仍然有人以身犯險。今天蘇拉仍然威脅本港，市民不應再做任何危及自身安全、還有可能連累救援人員的任性行為。

颱風襲港下，大澳、鯉魚門馬環村及東涌馬涌村昨天早上已開始水浸。及至晚上，受風暴潮影響，本港沿海地區水位更開始顯著上升。天文台估計，吐露港最高水位午夜升至海圖基準面以上6米左右，比正常潮位增加約4米，可能打破歷史紀錄，沙田、大埔、沙頭角、西貢等地區恐出現嚴重水浸，部分地區水浸深度隨時超過1米，至於維多利亞港水位，今早也可能升至海圖基準面以上約3米多。另外，當局亦警告，大澳低窪地區今天清晨有可能因為海水倒灌，出現嚴重水浸。

政府日前召開跨部門會議，由政務司長統籌逾20個部門，應對風暴威脅。當局表示，針對容易受風暴潮影響的地方，例如大澳、鯉魚門和杏花邨等，相關部門已佈置擋水板及沙包等，並會緊急清理淤塞渠道，以及封閉一些有水浸風險的行人隧道，另又疏散了一些低窪地區居民，安排他們入住臨時庇護中心。然而風暴潮來勢洶洶，擋水板沙包等能夠起到多少作用，令人懷疑；渠道淤塞實際有多嚴重，也是未知之數，要視乎當局平日所做的疏通工作是否到位，倘若情况比預期為差、當局人手又不足，緊急清理亦未必足以化險為夷。蘇拉襲港，不排除今早多區淪為澤國，就算情况未算太嚴重，對不少低窪地區居民而言，昨晚恐怕也是無眠一夜。

全球暖化導致海平面上升，氣候變化下風暴潮對沿岸低窪或當風地點，威脅愈來愈大，蘇拉襲港，不過是又一次提醒當局必須及早籌謀，應對相關問題。香港土地房屋問題水深火熱，北部都會區與交椅洲人工島，成為港府長遠解決土地問題的方案，當中人工島對政府建立土地儲備、從發展商和地主手上重奪土地供應主導權，尤其重要，然而由於涉及填海，環保團體大力反對；一些既得利益若也給人工島潑冷水，主張集中發展北都。近年社會討論海平面上升威脅，往往都是針對人工島，認為日後難逃淹浸，當局則反駁，人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分當風位置更達主水平基準以上9米，足以應對海平面上升和巨浪。

海平面上升與風暴潮加劇是真實的問題，政府發展人工島，當然要在這方面多下工夫。不過話說回來，全港不少低窪地區，未來一樣可能面臨水浸趨頻問題，當中部分地點更是位於北都發展範圍之內，若是真的關心長遠防洪問題，就應該從全局出發，而不是單單針對人工島。

抵禦方案紙上談兵

早日落實驗證效果

2019年初，土木工程拓展署委聘顧問公司，就氣候變化和極端天氣下沿岸災害及改善措施，展開可行性研究。事隔三載，報告終於去年出爐。研究鎖定全港26個風險較高的沿岸低窪或當風住宅區，除了杏花邨、海怡半島、大澳和鯉魚門，還有上環、堅尼地城、元朗中部及西北部沿岸低窪地區。研究認為，現在有潛在風險的沿岸地區，海堤結構大致能抵禦百年一遇的極端大氣，但依然有可能因為風暴潮而出現嚴重水浸。報告建議在相關地區加建或提高擋浪牆、海岸位置後方加設擋水設施，以及在住戶建築物前加設可拆卸式擋水板等。土拓署稱相關工作會於5年內「有序推展」。

超強颱風襲港，未來有可能趨頻，土拓署有關措施是否足以應對風暴潮威脅，需要透過實戰驗證。當局應以兩三個受災黑點作為試點，盡快落實相關措施，看看是否真能發揮預期作用，應對風暴潮，若有不足之處，就要盡快改良。與此同時，政府亦須進一步提升排水系統的防洪能力，減少低窪地區水浸風險。海平面上升是全球問題，當局可以積極借鑑其他沿岸城市的成功經驗，做好防洪治水工作。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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