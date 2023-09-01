社評：蘇拉來襲考驗治理 政府莫忘山竹教訓

政府總動員

檢驗執行力

蘇拉來勢洶洶，中心風力高達每小時230公里，移動路徑也相當特別。根據天文台預測，蘇拉受內地東北季候風及太平洋另一熱帶氣旋「海葵」影響，會於廣東汕頭對出海域「拐彎」，然後幾乎與廣東海岸平行，周末在香港以南百多公里掠過。由於蘇拉移動緩慢，有關路線意味蘇拉對香港的影響將持續一段時間。

天文台預測，蘇拉將於今晚至周六早上最接近香港，8號烈風信號今天凌晨發出，周六大部分時間仍會維持，不排除其間需要掛「10號波」，要等到周日，蘇拉才遠離香港。換言之，市民必須做好打風超過一天的準備。當然，颱風移動路徑，仍然存在變數；因本港地勢關係，風暴在香港以東還是以西登陸，對本港所造成的影響和破壞，可以大大不同。無論如何，蘇拉相信是2018年超強颱風山竹以來，對香港威脅最大的風暴，部分地區的風暴潮程度或達歷史高位。市民必須做好防風準備，遠離危險環境，更不要冒險追風。

天災難以迴避，但事前防災與災情應對做得好不好，結果可以差天共地。天災災情嚴重，背後必涉人禍，諸如防備不周、官僚鬆懈、應變機制混亂等。現屆政府上台以來，一再強調提升執行力、動員力和治理水平，蘇拉來襲正是一次考驗。行政長官李家超表示，由政務司長統籌20多個部門、保安局長負責協調，就颱風來襲做好全面部署及準備，要求各單位提高危機意識，應對可能出現的最壞情况。

觀乎昨天的政府跨部門記者會，確可以用「總動員」來形容：保安局會全面啟動緊急事故監察及支援中心，負責評估風險及制訂應對措施；運輸署則會啟動緊急事故交通協調中心，與各政府部門、公交營辦商緊密溝通，應對颱風期間緊急事故；醫管局、警隊和消防處亦全面戒備。針對容易受風暴潮影響的地方，例如大澳、鯉魚門和杏花邨等，相關部門已佈置擋水板及沙包等，並會緊急清理淤塞渠道、封閉部分行人隧道；針對水浸風險高的低窪地區，政府已開始疏散區內老弱居民，安排他們入住臨時庇護中心。另外，關愛隊亦會出動，提醒獨居長者做好防風措施，等等。

山竹善後差

教訓須汲取

超強颱風來襲，由政府高層統籌各部門部署準備，當然是好事，然而必須指出，當年山竹襲港，政府也有提前召開跨部門會議商討對策、要求各部門作最壞打算準備及部署，可是到頭來鬧出大問題的，並非風暴期間的災情，而是颱風遠離後的善後處理。山竹過後，大量樹木倒塌阻塞馬路，東鐵線多處電纜受損，政府缺乏準備，低估災情。適逢8號風球於清晨除下，打工仔如常上班，卻發現港鐵、巴士等全都只能提供有限度服務，全港交通半癱，大圍站乘客迫爆大堂月台的情况，相信不少市民仍歷歷在目。那是一次很大的教訓，突顯政府應對災害，不能「有頭威無尾陣」，以為颱風遠離就「一天光晒」鬆懈下來。

政府昨天強調有汲取應對山竹的經驗，各個部門將及早準備善後工作，包括盡快訂出清理路面障礙物優次，調動人手處理倒塌樹木，讓公共交通盡快恢復，不希望出現類似山竹的情况。蘇拉遠離香港之日，乃是星期天，多數打工仔毋須即時趕上班，公共交通馬上恢復的壓力，相對會小一些，然而當局若要趕及周一早上讓交通全面恢復，就算通宵處理，實際可能只得10多小時清理路面障礙物。如果各區塌樹嚴重，政府又沒有預備足夠人手處理，周一上班上學，依然可能出現混亂。雖說疫前疫後兩個世界，部分僱主和僱員若發現通勤有困難，相信會自行協商在家工作，然而風後盡快恢復正常交通，乃是社會期望，唯盼當局這次不會重蹈覆轍，更毋須因為風後交通半癱而要頒令全港停工。

防災不可能只靠臨急抱佛腳，還要平常做足準備。地區治理做得好不好，超強颱風下一目了然，政府部門平日所做的各式修葺保養和防洪工作是否到位，風災過後可見真章。近月市區一再有失修舊樓高空塌石屎，這次蘇拉來襲，會否暴露更多「危險陷阱」，令人關注。關愛隊是政府加強地區治理的一環，今次是關愛隊成立以來，首次遇上超強颱風吹襲，能否發揮地方支援作用，各方拭目以待。

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