社評：活化政策通盤檢討 合理規管工廈食肆

工廈「黃店」違契停業

其他商戶同樣憂心

觀塘工廈林立，駱駝漆大廈是其一，區內甚有「名氣」，原因無關工業生產，而是大廈內有很多小店。由於大廈佈局四通八達，通道也相當寬敞，市民行逛其中，不會覺得很侷促，反而頗有「尋寶」的感覺；若想「醫肚」，也有各式各樣小店可供選擇。政府近月一再強調要刺激消費市道，大廈內不少商戶卻因為光榮米線出事而憂心忡忡。有立法會議員近日到場了解，發現很多店舖關門休業，開門營業者，生意亦較平常遜色。

根據光榮米線負責人說法，店方去年12月在駱駝漆大廈開店，及至7月底，有地政總署人員到場突擊巡查取證，店方本月初接信，指該店涉嫌違契經營，要求月底前還原成倉庫或工業用途，否則業主將被「釘契」。由於大廈內還有數十間食肆，有人質疑當局選擇性執法。地政總署則稱，九龍東地政處是因應投訴，上月巡查該廈懷疑違反契約單位，合共向4間食肆發警告信，當中包括光榮米線，言下之意是並非選擇性執法。根據當局說法，由於私人地契數量龐大，牽涉範圍和用途甚廣，地政總署只會在接獲投訴後「被動」執法，按風險為本原則，因應投訴數量等制訂緩急優次，先處理較嚴重的個案，今次部門只是按一貫程序跟進投訴。

香港經歷了反修例風暴，現在社會雖已回復穩定，惟不少人仍然「分黃分藍」。有人出於政見立場，投訴某些店舖，並不令人意外。署方若以「被動執法」模式辦事，接獲投訴後跟進執法，也是職責所在。食環署資料顯示，涉事大廈有60個處所持有該署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂及數十間食物製造廠，但不包括光榮米線；店方亦承認，該店因一些商業瓜葛，未領食物製造廠牌。食環署接獲投訴後，以無牌經營為由提出檢控，也不能說是「玩針對」。當然，「被動執法」模式也會衍生另一問題，即出於政見不同的投訴，無論針對黃店還是藍店，皆可沒完沒了，不管憑據是否充分，理論上當局都要先花時間派人查明，政府跟進是否一視同仁，依然會成為關注焦點。

戰後香港發展輕工業，惟隨着內地改革開放，香港工業北移，1990年代以降，大部分工廈已失去工廠元素，空置樓面一度超過百萬平方米。2009年，政府推出活化工廈政策，容許合資格工廈業主申請改裝整幢大廈，改作寫字樓等用途；及至2018年，政府又推第二輪活化計劃，除了提供誘因推動重建，亦有措施鼓勵把整幢工廈改裝，用作過渡房屋或其他指定用途，諸如創科及創意產業等。活化工廈政策推行10多年，雖非全無效果，但也談不上成功。莫說改作過渡房屋，就連政策提及的數據處理中心、可循環再造物料回收中心等用途，也不多見，藝術工作室等算是多一些，然而現在不少市民出入工廈，很多時都是為了光顧各式樓上舖、食肆及派對房間等。

政府強調鼓勵善用工廈，必須以保障公眾安全為前提。對於未有申請改裝的工廈，當局會「酌情容許」工業及非工業用途並存，不過非工業用途須屬「不吸引人流」性質，這是因為工廈設計原本只作工業用途，其防火設備一般未有顧及非工業活動，特別是商店及食肆可能引來的人流，一旦發生火警，顧客不熟悉工廈環境，未必懂得如何逃生。另外，當局亦要考慮「公平營商」，容許工廈樓上舖違規經營，對其他領正牌照經營的商戶不公。

政府的解說，無疑有其道理，然而工廈活化政策規限太多，所起作用有限也是事實。現行法例規定，工廠可設食堂，但必須領取相關牌照方可營業，兼且只可招待該工廈的工廠僱員，有關法例已是上世紀產物，早與時代脫節。數年前申訴專員公署曾發表報告，認為從活化工廈角度，當局可以制訂新政策，方便現時的違規工廠食堂，轉型為可招待公眾的食肆。有關建議值得當局參考。

小店要生存空間

合理規管勝「酌情」

俗語有云，「有頭髮無人想做癩痢」。小店要進駐工廈，一大原因正是本港「地產經濟」積重難返，商舖租金高昂，大型連鎖店付得起，小店卻難以應付，碰巧工廈有不少空置樓面，結果一拍即合。從這一角度而論，本港工廈食肆商店林立，乃是政府土地和發展政策失敗所致。這類工廈小店之多，已不可能全面取締，當局與其繼續採取所謂「酌情處理」，不如面對客觀現實，看看可以怎樣合情合理規管，既可有效處理消防安全風險，又可讓小店繼續找到生存空間，毋須游走於法律灰色地帶。

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