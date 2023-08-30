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社評

社評：接觸市民避免浮誇 警惕官場酬酢文化

【明報社評】官員議員需要接觸市民，但出席活動亦要考慮公眾觀感，分寸如何拿揑，最近引來不少議論，黃大仙民政專員盛大餞別宴風波，就連前特首和現任特首也開腔評論。官員議員獲各類團體機構邀請出席活動，乃是常有之事，出席論壇又或一般公益活動等，只要不影響履行公務，問題不大，然而官員議員不是明星歌手，接觸市民手法可以創新，同時也要踏實，避免予人浮誇之感；至於一些鋪張、豪華的宴會應酬，若無公務必要、純屬「畀面派對」，更是可免則免。官場酬酢文化太盛，不僅有損觀瞻，也容易滋生腐敗，官員議員必須有足夠的政治敏感度。

官員議員出席活動

登台表演非好選擇

立法會今年會期至今，合計通過了24項政府法案，但有16項法案表決時，大會在席議員不過半數，佔全部法案三分之二，更有法案是只得11名議員在席下通過。最近政界流傳，立法會「班長」廖長江向同事發出長文，提到議員應盡量出席會議，通過法例時也應該盡量出席，另外又援引立法會議員操守指引，提示「議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損」，避免因為活躍於立法會以外的活動，諸如舞蹈、唱歌、演藝、體育活動等，令市民覺得議員「不務正業」。

下月8日，灣仔伊館原定舉行一場名為「立會好聲音」的音樂會。主辦單位強調音樂會屬慈善性質，希望讓一班基層人士、長者、少數族裔到場欣賞免費綜合匯演，活動邀請了多名議員、官員及歌手擔任嘉賓獻唱，另外亦有介紹關愛隊，以及小朋友與官員議員互動環節，然而新民黨3名議員昨天表示，討論後決定不參與今次表演節目，希望市民多聚焦他們在議會的工作，其後主辦單位也以「現時不宜舉行」為由，宣布取消活動。

「立會好聲音」取消，有人聯想到政界流傳的「溫馨提示長文」，亦有人聯想到近日的黃大仙民政專員黃智華歡送宴會風波。黃智華下月獲政府保送到北京進修，地區團體設宴歡送，筵開數十席，現場約有500人。全國政協副主席、前行政長官梁振英質疑事件屬冰山一角，「近年建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，必須剎止」，另外又批評主禮活動「娛樂圈化」。民青局長麥美娟回應稱，地區人士若想鼓勵官員，「一封信已足夠」，不要再破費。現任行政長官李家超認為，活動本意雖好，但引起負面觀感，應以此為鑑。另外，李家超還提到，關注不時有多名司局長出席同一活動，未來會理順高官應邀出席活動安排。

官員議員出席活動走入人群，本身不是問題；活動的性質，以及官員議員參與的形式，才是關鍵所在。李家超所談的，某程度是「畀面派對」問題，當局只要做好內部分工協調，安排合適代表出席，問題應可迎刃而解。當然，一些論壇和座談會，主辦方邀請熟悉相關事務的官員或議員出席，與其他嘉賓和在場人士交流，可以互相刺激想法，有益施政，只要不妨礙履行重要公務，官員議員抽空參與，相信市民也不會有太大意見。另外，政府高官有時會趁出席一些行業和機構的大型活動，發表演說闡述一些政策，又或解釋施政理念，這些都是可以理解的狀况。

相比之下，登台唱歌表演，與官員議員身分，確實有點格格不入。即使「立會好聲音」加入了公益屬性，亦有軟銷政府和立法會的元素，既慶中秋又賀國慶，但議員官員不是歌手明星，由他們上台獻唱或表演，難免會有人覺得不合適，何况參與舞台演出，多少總要抽時間練習和綵排，就算議員官員撫心自問只是用私人時間準備，但公眾觀感可以是另一回事。官員議員熱心參與公益活動是好事，不過很多時候，活動的形式，跟活動的宗旨同樣重要。官員議員與民接觸，確實可以有很多方式，不一定只有落區、視察、探訪等，創新手法並非不可以，惟要評估社會觀感和接受度。

交際應酬留意分寸

避免敗壞官場風氣

歡送宴風波所反映的，則是另一個問題，即公職人員交際應酬，必須留意分寸。尤其是特區制度經過一系列修改後，行政主導得以強化，權力亦比以前集中，官員交際應酬，更要自持自重，避免令人覺得需要巴結討好，也要懂得對過度殷勤的招待說不。

地區民政主任離任獲地區人士歡送，本身並非新鮮事，行政會議召集人葉劉淑儀提到，當年離任民政主任時，亦曾獲贈牌匾，但歡送「規模會否太誇張是另一回事」。區議會改制後，民政事務專員來年起將擔任區議會主席，實權大增，地區團體需要民政專員推薦加入區議會轄下「三會」。今次獲政府保送進修的官員，回港後有望晉升，未必再做民政專員，但地區團體如此大陣仗歡送，風氣若不及時加以遏止，不排除其他團體有樣學樣，動輒設宴鬥鋪張鬥奢華，這種酬酢文化變本加厲，只會敗壞官場風氣，滋生腐敗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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