明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：股票印花稅可下調 庫房影響審慎評估

【明報社評】政府研究增加股票市場流動性，會否減免股票印花稅成為焦點。放眼環球主要金融市場，港股印花稅水平本已偏高，隨着內地昨天大幅調低股票印花稅，港股實際稅率比內地高出約4倍，在互聯互通機制下，兩地印花稅交易成本差距擴闊，「北水」南下買賣港股意欲更可能大減。從競爭層面而論，減免港股印花稅，有助吸引更多投資者進入香港市場，鞏固國際金融中心地位，然而對庫房稅收的影響，同樣需要仔細衡量。港股今年表現低迷，主要受地緣政治及內地經濟表現影響，調低港股印花稅，可以刺激交投，但後市表現，仍得視乎環球及內地經濟形勢。

內地證券交易稅減半

本港須因應時勢調整

內地A股近期表現疲弱，上月中央政治局會議，提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。內地財政部及稅務總局決定，昨天起證券交易印花稅減半徵收，A股證券交易印花稅率由單邊收取0.1%，下降至0.05%。另外，全國至少30間券商亦公布減收佣金，連同滬深交易所及北交所分別大減經手費三成及五成，同於昨天生效。在香港，行政長官李家超周日亦提及要增加股票市場流動性，決定由財政司長成立專責小組研究，本周稍後公布細節，目標是在施政報告發表前向特首提供意見。

股票印花稅歷史源遠流長，對政府而言是庫房一項收入，對投資者則是其中一項主要交易成本。過去數十年，環球投資市場一體化，加上交易及結算系統電子化，下調股票印花稅成為大趨勢，美國、德國、日本、新加坡等甚至取消了股票印花稅，希望吸引更多投資者。相比之下，本港股票印花稅水平偏高。今年以來，港股表現低迷，金融界有意見希望政府下調甚至取消股票印花稅，政府專責小組如何處理有關問題，備受關注。

香港之所以能夠成為國際金融中心，既得力於自由市場環境，也受惠於內地改革開放，以及香港長期以來作為東西方橋樑的地位。曾幾何時，當局靠積極不干預政策守株待兔，香港已經可以廣納四方財，熱錢滾滾來，然而這幾年國際政治形勢劇變，中美由之前的競爭合作關係，走向全方位鬥爭對抗，香港無法像往昔般左右逢源，吸引投資要更積極作為，不能囿於之前的政策框框。

前年8月，政府將股票印花稅從價稅率，由成交額的0.2%，調高至0.26%（買賣雙方各付一半），連同其他收費，在港交所買賣股票，成本之高在全球主要金融中心數一數二，對於頻密交易短炒上落波幅的一群，還有以高頻交易獲利的大型機構投資者，偏高交易成本一定是不利因素。為促進證券市場產品多元化，本港小部分金融產品，諸如ETF和衍生權證等，獲豁免印花稅，盈富基金作為ETF產品，有不少機構投資者頻密做買賣，免印花稅正是原因之一。當局若全面下調股票印花稅，對吸引投資刺激交投，相信有一定幫助，尤其是「北水」內地資金已佔港股日均成交約一成半，成為港股主要買賣盤來源，隨着內地下調證券交易印花稅，港股稅率高出約4倍，若不縮窄交易成本差距，確有可能削弱「北水」南下意欲。

政府兩年前決定上調股票印花稅時，既有疫下財赤問題，息口環境也跟現在大為不同。當下本港股市逆風呼嘯，短期內適度調低股票印花稅，有助激活市場，具體幅度則要從長計議，考慮公共財政影響；一步到位取消股票印花稅，有太過冒進之嫌。

內地近10年證券交易印花稅佔全國財政收入比例平均不足1%，今次減稅，內地政府一年大約少收千多億元人民幣，以內地經濟規模，對公共財政影響很有限。反觀香港，股票印花稅收入過去10年激增183%，2021/22年度超過650億港元，佔當年稅收總額15.4%。雖然有意見認為，搞旺股市可帶旺經濟，從而間接增加庫房進帳，但這類「滴漏效應」理論，近年廣受質疑。倘若一下子全面取消股票印花稅，由土地開發到支援民生，錢從何來，當局必須想清想楚。

香港金融市場逆風呼嘯

還看內地經濟地緣政治

本港股票印花稅適度下調，可以提升市場競爭力，但是否足以一洗股市頹風，仍是未知之數。昨天內地與香港股市高開後回軟，反映市場信心不足。地緣政治和內地經濟表現，是當下影響本港股市兩大因素。華府口說不求與華經濟脫鈎，實際卻是另一回事，由科技戰到地區局勢，美國政客不時製造矛盾緊張，實際效果之一是嚇怕國際投資者，避開中國市場。內地改革開放逾40年，歷史雖已一再證明內地經濟韌性十足，經得起考驗，但股票市場只爭朝夕，近期內地經濟表現失色，市場信心未復，看淡氣氛一時三刻難有改變。

外部因素非香港所能控制，但當局可以因應時勢，盡力做好自己。激活股市增加流動性，除了調低股票印花稅，也可考慮取消每手買賣股數，改以每股作單位買賣。另外，當局應該多向中東等地大型投資者招手，讓他們更了解香港市場及投資機會。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞