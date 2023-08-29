社評：股票印花稅可下調 庫房影響審慎評估

內地證券交易稅減半

本港須因應時勢調整

內地A股近期表現疲弱，上月中央政治局會議，提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。內地財政部及稅務總局決定，昨天起證券交易印花稅減半徵收，A股證券交易印花稅率由單邊收取0.1%，下降至0.05%。另外，全國至少30間券商亦公布減收佣金，連同滬深交易所及北交所分別大減經手費三成及五成，同於昨天生效。在香港，行政長官李家超周日亦提及要增加股票市場流動性，決定由財政司長成立專責小組研究，本周稍後公布細節，目標是在施政報告發表前向特首提供意見。

股票印花稅歷史源遠流長，對政府而言是庫房一項收入，對投資者則是其中一項主要交易成本。過去數十年，環球投資市場一體化，加上交易及結算系統電子化，下調股票印花稅成為大趨勢，美國、德國、日本、新加坡等甚至取消了股票印花稅，希望吸引更多投資者。相比之下，本港股票印花稅水平偏高。今年以來，港股表現低迷，金融界有意見希望政府下調甚至取消股票印花稅，政府專責小組如何處理有關問題，備受關注。

香港之所以能夠成為國際金融中心，既得力於自由市場環境，也受惠於內地改革開放，以及香港長期以來作為東西方橋樑的地位。曾幾何時，當局靠積極不干預政策守株待兔，香港已經可以廣納四方財，熱錢滾滾來，然而這幾年國際政治形勢劇變，中美由之前的競爭合作關係，走向全方位鬥爭對抗，香港無法像往昔般左右逢源，吸引投資要更積極作為，不能囿於之前的政策框框。

前年8月，政府將股票印花稅從價稅率，由成交額的0.2%，調高至0.26%（買賣雙方各付一半），連同其他收費，在港交所買賣股票，成本之高在全球主要金融中心數一數二，對於頻密交易短炒上落波幅的一群，還有以高頻交易獲利的大型機構投資者，偏高交易成本一定是不利因素。為促進證券市場產品多元化，本港小部分金融產品，諸如ETF和衍生權證等，獲豁免印花稅，盈富基金作為ETF產品，有不少機構投資者頻密做買賣，免印花稅正是原因之一。當局若全面下調股票印花稅，對吸引投資刺激交投，相信有一定幫助，尤其是「北水」內地資金已佔港股日均成交約一成半，成為港股主要買賣盤來源，隨着內地下調證券交易印花稅，港股稅率高出約4倍，若不縮窄交易成本差距，確有可能削弱「北水」南下意欲。

政府兩年前決定上調股票印花稅時，既有疫下財赤問題，息口環境也跟現在大為不同。當下本港股市逆風呼嘯，短期內適度調低股票印花稅，有助激活市場，具體幅度則要從長計議，考慮公共財政影響；一步到位取消股票印花稅，有太過冒進之嫌。

內地近10年證券交易印花稅佔全國財政收入比例平均不足1%，今次減稅，內地政府一年大約少收千多億元人民幣，以內地經濟規模，對公共財政影響很有限。反觀香港，股票印花稅收入過去10年激增183%，2021/22年度超過650億港元，佔當年稅收總額15.4%。雖然有意見認為，搞旺股市可帶旺經濟，從而間接增加庫房進帳，但這類「滴漏效應」理論，近年廣受質疑。倘若一下子全面取消股票印花稅，由土地開發到支援民生，錢從何來，當局必須想清想楚。

香港金融市場逆風呼嘯

還看內地經濟地緣政治

本港股票印花稅適度下調，可以提升市場競爭力，但是否足以一洗股市頹風，仍是未知之數。昨天內地與香港股市高開後回軟，反映市場信心不足。地緣政治和內地經濟表現，是當下影響本港股市兩大因素。華府口說不求與華經濟脫鈎，實際卻是另一回事，由科技戰到地區局勢，美國政客不時製造矛盾緊張，實際效果之一是嚇怕國際投資者，避開中國市場。內地改革開放逾40年，歷史雖已一再證明內地經濟韌性十足，經得起考驗，但股票市場只爭朝夕，近期內地經濟表現失色，市場信心未復，看淡氣氛一時三刻難有改變。

外部因素非香港所能控制，但當局可以因應時勢，盡力做好自己。激活股市增加流動性，除了調低股票印花稅，也可考慮取消每手買賣股數，改以每股作單位買賣。另外，當局應該多向中東等地大型投資者招手，讓他們更了解香港市場及投資機會。

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