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社評

社評：樓市低迷影響百業 救樓市但不救房企

【明報社評】內地陸續出現大型房企未能支付貸款或債券利息的消息，導致房地產市道一潭死水，中央政府雖然出台一些「鬆綁」的政策，刺激二手市場，但始終沒有宣布「救市」方案。樓市確實牽動百業興衰，但經濟轉型的根本在於促進新興高科技，只要整體經濟有所增長，即使樓市繼續是「房住不炒」，也會有足夠購買力支撐。在目前內地整體經濟出現困難的時刻，更需要着眼於長遠發展而咬緊牙關，不應走回頭路過分依賴房地產行業。

樓市持續下滑信心大減

政府出招針對二手市場

剛公布的1至7月份數據顯示，內地樓市各種指標都持續下降，商品房銷售總額只有70,450億元，若情况不變，按照這個趨勢，今年全年的銷售總額將會錄得比去年下降接近10%。而竣工後仍未售出的商品房面積，截至7月底，比去年同期增加17.9%，其中住宅待售面積增加19.5%。一手房賣不動，二手房更是暮氣沉沉，房產中介集體「拍烏蠅」。

政府最新出台的政策，只是針對二手市場。中央政府3個部門日前發布聯合文件，對購買第二套房子的買家，首付比例可以放寬，以及降低貸款利率規定，幅度還比較大，相信政策目標是刺激用家換房。這個政策對二手樓市有多大的刺激作用，還要拭目觀之，因為這個政策的執行，以及認定的幅度，交由各個城市自行制定本地政策。

中央的決策機構，政治局今年召開過5次會議，兩次涉及房地產市場，雖然兩次都提到「促進房地產市場平穩健康發展」，但都是以「防範化解重點領域風險」為大前提，4月底的會議還表示要「堅持房子是用來住的，不是用來炒的」政策，7月底的會議則沒有相關的表述。不提堅持「房住不炒」並非放棄了相關政策，而是現在根本已經「炒家絕迹」。

如何解讀中央的房地產市場方針，言人人殊，從各種會議的表述以及行動看，都是針對防範金融風險。現在多家房企出現未能支付銀行貸款以及債券利息，有的甚至在美國宣布申請「破產保護令」，坊間曾經有個呼聲，要求政府「救市」，但政府必須要做的，只是避免這些房企增加銀行壞帳，而不是去救這些房企。

「房住不炒」的方針在2016年已經提出，但一眾房企對此置若罔聞，還繼續圈地以及「任性地」擴張房地產以外的行業，並且以借貸方式融資，不斷以新債還舊債，國內借完還到國外發行債券。中央在2020年推出「三道紅線」規定，監督房企的長短期負債率，給予不同顏色的等級劃分作為對市場的警示，但仍未能制止這些房企的無序擴張。對於這些以「空手套白狼」模式發展的房企，民營的不用去救，當中屬於央企和國企的房企，更加應該嚴懲其負責人，以儆效尤。

取消限價令一舉兩得

地方政府執行需監督

房企出現資金短缺問題，成因很多，而目前很多城市仍然執行「限價令」，即售房價格不能低於一定水平，政府的意圖是阻止房價過度下跌，但同時則影響房企的資金回流。如果判斷現在已經「炒家絕迹」，就應該盡快取消限價令，讓買家可以「抄底」撿得低價房，房企可用售房所得還債。

房地產市道低迷，與政府過去監督不力，以及房地產行業本身「經營無道」有關，但到了目前的景况，則是國際、國內整體經濟大環境的因素影響有更大關係，內地出口市場下滑，內需提振不起來，消費能力受到影響，而且國際國內市場未見曙光，更會影響消費信心。李強總理在過去幾個月馬不停蹄到多個省份巡視，落實中央振興經濟的各項政策，從他視察單位的足迹，不難看到中央的思路。

李強總理在廣東視察多個高新科技企業，一再強調要重視研發，要對關鍵技術有所突破，要協調產學研機制。政府對發展新興行業不但給政策，也對科研，尤其是基礎科學研究增加撥款。發展高科技是可持續發展的必由之路，特別是在經濟增長遇到困難的時候，更加要咬緊牙關扶持高新科技。

中央政府的政策，傳遞一個救樓市不救房企的清晰信號，值得關注的問題在於地方政府，因為最終所有政策都需要地方政府來執行。去年多個城市出現爛尾樓卻要求買家繼續供房貸，中央政府以「保民生」的角度，要求地方政府協調金融機構為房企放款為爛尾樓收尾，而今在認定購買第二套房的買家，放寬首付比例以及降低利率，也是由地方政府實施「一市一策」，今後可能實施放寬限購令和限價令，也將是地方政府執行，這些具體政策無疑有「地方特點」，不同地方也有差異，但令人擔心的是，一些地方政府會「故態復萌」，過分放寬政策而回到過去過分依賴房地產行業的老路，畢竟現在很多地方的財政與稅收都出現困難，尋求簡單出路的誘因很大，中央政府在放寬的同時，亦需要加強監督政策的落實不走樣。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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