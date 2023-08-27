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社評

社評：金磚擴員水到渠成 中國影響日益彰顯

【明報社評】上周在南非舉行第十五次金磚國家峰會，具有里程碑意義，會上接收阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋為新會員，6國將於明年元旦成為金磚正式成員。由於之前傳出金磚五國對擴員存有分歧，今次金磚一舉由5國擴至11國出乎外界預料。這次擴員體現了發展中國家團結合作的意願，符合新興市場整體利益，亦為金磚合作機制注入新活力。更重要的是，今次金磚擴員，反映出中國首創「金磚+」努力的成果，彰顯了中國在發展中國家中影響力正日漸擴大。

昔日經濟學家概念

今日世界經濟要角

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚機制（BRICS），原是經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）2001年提出的金磚四國「BRIC」（當時尚未納入南非）概念，他當時預測，到2050年，這4個新興市場國家將成為世界主要經濟體。2006年，4國開啟金磚合作，4年後南非加入。5國人口佔全球總人口逾40％，在全球經濟分量愈發顯著，2001年，BRICS在全球GDP所佔比重約8%，七大工業國（G7）則佔65%；今天，5國GDP已佔全球26%，G7則降至43%。以GDP購買力平價計算，金磚五國已超過G7（佔全球總量為31.5%對30.4%），國際貨幣基金組織（IMF）預期，到2028年，這一差距將達33.7%對27.8%。

金磚擴員，反映「全球南方」（The Global South）國家正發出愈來愈強烈聲音。過去20年，新興市場和發展中國家對世界經濟增長的貢獻率高達80%，國內生產總值（GDP）的全球佔比由40年前的24%增至今天的逾40%。「全球南方」國家經濟增速普遍高於西方國家，這標誌着世界經濟重心正向發展中國家轉移。這也是所謂「東升西降」理論的重要依據。

金磚五國之間的雙邊貿易也強勁增長，今年前7個月，中國與另4個金磚國家之間貿易額約3257億美元，按年增長近兩成，顯示金磚國家之間經貿關係不斷加強，已成為全球經濟復蘇的重要動力。

金磚對南方國家的最大吸引力當然是其經濟引領力，特別是其設立的「新開發銀行」（NDB），已成為由發達國家主導的世界銀行（World Bank）的替代選擇，雖然兩者規模仍相距甚遠。NDB迄今已向逾100個項目貸款330億美元，並吸收了孟加拉、埃及和阿聯酋3個非成員國。

雖然金磚否認自身是與G7抗衡的「反西方組織」，但正如國家主席習近平指出，金磚國家一直是獨立自主外交政策的倡導者、踐行者，「說公道話、辦公道事，不拿原則做交易，不屈從外部壓力，不做別國的附庸」。今年2月，中、俄與南非舉行了聯合海軍演習；在俄烏戰爭爆發後，一項調查顯示，80%的印度人和79%的中國人仍認為俄羅斯是「盟友」或「必要合作伙伴」；明年的金磚年度峰會將在俄羅斯喀山舉行，主題就是「安全合作」。

在此背景下，金磚組織確實被視為新興市場的機遇、南方國家代言人。因此，已有40多國有意「鍍金」，其中22國已提交申請。今次成功「鍍金」的6國，政經方面都有相當實力：阿根廷是南美洲第二大國；沙特與阿聯酋是能源富國，石油輸出國組織（OPEC）和海灣合作委員會（GCC）主力；伊朗是地區大國，年初剛加入上海合作組織，外交上捷報頻傳；埃及為阿拉伯世界人口與軍力第一大國；埃塞俄比亞則是非洲首個獨立國家，非盟總部所在地。6國都與中國關係良好，其中沙特與伊朗剛在中國斡旋下復交。種種迹象顯示，中國是此次擴員的重要推手。

力撐擴員站穩立場

中國成南方領頭羊

中國在金磚組織內影響力日增。22年前，中國的經濟體量約為五國總量的一半，現已升至70%左右。中國一直主張，金磚組織不是封閉的俱樂部。2017年廈門金磚峰會首創「金磚+」合作模式，邀請部分非成員發展中國家代表出席對話。此後，這一模式不斷拓展，今次南非的「金磚+」對話會，有約60國代表出席。中方力主金磚擴員「水到渠成，勢在必行」，雖然金磚五國內部對擴員仍有分歧，但從最終結果看，中國取得重大外交勝利。

近年，中國日益意識到南方國家對大國博弈的重要性，中國對「一帶一路」沿線國家出口額去年首度超過對美日歐盟的出口總和。中國下月將出席在古巴召開的「77國集團和中國」（G77&China）峰會，習近平在南非宣示，中國「永遠是發展中國家的一員」，宣布成立40億美元「全球發展和南南合作基金」，中國金融機構即將推出百億美元專項資金，落實其「全球發展倡議」。這些舉措，加上力推金磚擴員，都被解讀為令中國成為南方國家「領頭羊」角色。

有分析認為，與G7國家意識形態一致、美國領導角色突出不同，金磚各國經濟水準、政治體制、意識形態差異巨大，特別是中印矛盾較深，今次因南非是國際刑事法院成員國，導致遭通緝的普京無法親臨峰會等，都顯示金磚機制更像一個新興國家間高層交流平台，是「不統一的聯合陣線」，總目標一致，卻各自為戰。必須認識到，當今世界正面臨百年未有之大變局，從一個為第三世界發聲的論壇，發展到一個去西方化的經濟互惠圈、政治互助組，金磚推動的國際秩序變革，遲早將會發生。

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