社評：振興夜市非靠阻北上 政府可善用海濱長廊

零售業奮發圖強

保護主義不可取

疫後香港夜間市道無復昔日熱鬧，由尖沙嘴酒吧街到油麻地廟街，都比疫前冷清。最近政府提出振興夜經濟，各方意見紛陳，很多人即時聯想到的是夜市街頭路邊攤，然而那只是夜經濟的一環，若只是將人流由商場帶到街頭，影響原來商戶生意，也不見得對夜經濟有很大促進作用。

本港商場林立，財政司副司長黃偉綸最近聯絡業界，探討振興夜經濟的問題，包括與各大發展商研究，是否可以延長商場晚上營業時間及舉辦活動。有發展商表示，已準備趁中秋節來臨，在旗下商場舉辦主題式市集，晚市提供不同優惠，鼓勵消費；有發展商則表示在各商場舉辦夜間表演活動，以及派發商場現金購物券或飲品換領券等，吸引人流。不過零售業對於商場延長營業時間，卻大潑冷水。

有零售業界代表稱，曾向同業了解，發現普遍反對延長晚上營業時間，主因是人手不足，目前商戶平均欠缺一至兩成人手，未有條件配合，雖然政府為業界申請輸入外勞開綠燈，但業界仍未了解細節安排，難言人手何時才能改善。根據業界說法，近月本地零售市道疲弱，除了晚市比疫前淡靜很多，日間生意亦不及從前，生意額按年平均跌幅達雙位數，最多有兩至三成。對於疫後復常零售市道卻未如預期，有業界人士認為，疫情期間市民一定要留港消費，惟復常通關後市民紛紛外遊，北上消費尤多，影響本地零售商戶，認為當局應該「先着手解決有關挑戰」。

疫後復常以來，報復式外遊、北上消費等趨勢明顯；移民潮下少了一批較有消費力的人，也是不利本地零售市道的因素，惟業界亦須明白，疫前疫後兩個世界，原先以為「復常」等於「回到疫前」的想法，已證明是一廂情願。舉例說，疫前本地零售市道得力於旅遊業，一些商戶和大型連鎖店，尤其依賴內地客「掃貨」或「豪買」，然而內地網購愈來愈方便，現在內地旅客消費模式已變，重體驗「打卡」多於掃貨。以往一些大型連鎖商戶，單靠品牌字號就能財源滾滾；時移世易，如果還本着守株待兔心態，繼續吃老本，前景當然不樂觀。香港是開放社會，人員自由流動非常重要。零售業界需要思考如何增加賣點，提升競爭力，吸引內地客南下消費，而不是要求政府採取保護主義措施，遏抑港人北上消費。

本港大型商場晚上多辦活動及延長營業時間，倘若商戶等能夠配合，對於刺激夜經濟，相信會有一些幫助，然而必須指出是，很多市民都覺得，近年本港大型商場愈來愈千遍一律，來來去去都是那些大型連鎖店和食肆，缺乏特色商舖，「單一化」的問題若不改善，就算晚上營業時間延長了，也未必能夠吸引更多人前來消費。

疫下市民習慣早歸家，搞活夜經濟，需要重新吸引市民晚上外出，一定要有更多新賣點。近年西九文化區發展逐漸成形，除了故宮館及M+這兩間重量級博物館，西九藝術公園也有很多市民流連。增加夜間文藝節目、晚上開放街頭表演及「文青」攤檔，有機會吸引更多人流，同時又不失文化區整體格調。另外，政府近年在維港兩岸開拓了不少海濱公共空間，無論是觀塘海濱花園，還是由灣仔往北角方向伸延的海濱長廊，入夜後都有市民散步行逛，若能善用，一樣有機會增加晚上人流，促進夜經濟活動。

海濱可成夜經濟地標

當局須棄「大笪地思維」

維港夜景從來是香港特色兼賣點，灣仔海濱長廊既有適合一家大小的遊樂設施，也有裝置藝術，適合情侶漫步、旅客打卡。觀塘海濱花園落成十多年，基本設施完備，又有滑板場，適合活潑好動年輕人；毗鄰觀塘碼頭，交通也算便利，附近工廈又有不少特色樓上舖和小店，加上花園與民居有一定距離，就算晚上搞街頭表演，也不用太擔心噪音滋擾居民。夜市夠貼地夠平民化，自然就有滿滿的人間煙火氣和特色。這兩個維港海濱休憩空間，各有賣點，兩者均有潛力進一步發展，與周邊商戶結合，成為夜經濟新地標，關鍵是當局也要敢於嘗試和創新，不要再用搞大笪地或跳蚤市場的思維去經營。

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