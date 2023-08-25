社評：首置盤流標房協接手 置業階梯政策須連貫

發展商在商言商

房協接手保供應

2017年《施政報告》，時任行政長官林鄭月娥提出港人首置上車盤計劃，對象是希望「上車」但買不起私樓，同時又不符合居屋申購資格的中產市民。首個首置項目位於觀塘安達臣道，於2020年由長實投得，其他首置盤單位供應，則由市建局提供。今次油柑頭地皮，本來是第二個由發展商興建的港人首置上車盤，然而招標反應未如理想，僅收到一份標書，是自政府2010年中主動推地以來，收標書最少的住宅官地，市場早料流標，結果亦一如預期。較為出乎意料的是，政府馬上宣布由房協接手項目。

樓市不振，近月政商界要求「撤辣」呼聲高漲，不斷向政府施壓。今次油柑頭首置盤項目，多家大型發展商均未有競投，難免惹來議論，不過油柑頭項目一些自身條件，對發展商而言，確實不太吸引。安達臣道首個私人興建的首置項目，政府只從1700個單位中，抽出約千伙作為首置盤。相比之下，油柑頭項目約2000伙，全為首置上車盤，標書對單位面積等亦有所限制。另外，有關地皮屬斜坡，有很多樹木覆蓋，有業界人士形容「猶如森林」，政府未有平整地盤，意味相關工程及成本都要由私人發展商負責，加上借貸息口高企等因素，發展商缺乏入標意欲，在商言商亦無可厚非。

本港土地房屋問題水深火熱，房屋供應緊缺是長期狀况，不因短期樓市疲弱而變。油柑頭地皮流標，政府理論上可以押後發展，甚至考慮將之改為私樓項目。當局馬上決定交由房協接手，相信是要確保本屆政府首置盤供應，不會因為流標而拖延，這對於穩定房屋供應是好事。房協過去有興建夾心階層住屋（夾屋）經驗，當中部分項目設有會所，媲美私樓，即使今次是首度承接首置項目，單位質素應有一定保證。

近年政府為了增加土地房屋供應，致力推動公私營合作，由土地共享計劃開發新界私人閒置土地、興建過渡房屋，以至發展首置項目，發展商都有一定角色，惟實際成效談不上很顯著。土地共享計劃，多年來只得寥寥數宗；過渡房屋方面，發展商雖有借出土地，但部分選址其實頗為偏遠。油柑頭原本是首個私人興建全首置盤項目，最終流標收場，要由房協頂上，這究竟是個別情况，還是預示了未來首置項目，將由房協和市建局這兩個政府法定機構主導，有待觀察，然而只要首置盤有市場有需求，就應該繼續推進，毋須拘泥於由誰負責興建。房協未來10年有不少項目，建屋量達3.5萬伙，稍後要制訂融資方案，然而房協有政府支持，短期資金和人手壓力，理應可以解決。

近月樓價向下，新一期居屋接獲申請表亦較以往少，政商界有意見認為，一手樓定價已由歷史高位「回落不小」，質疑首置盤這個置業階梯，是否還需要存在。回看近幾十年香港房屋發展，公營房屋和私樓是兩大構成部分，當局後來增設居屋，作為兩者之間的置業階梯。隨着社會愈益富裕，私樓愈來愈貴，與市民購買力完全脫節，居屋與私樓的差距也在不斷擴闊，政府為此曾以不同名目，諸如夾屋、首置、樂建居等，作為居屋與私樓之間的置業階梯；另外，當局又在公屋與居屋之間，增設了綠置居這一級置業階梯。可是每當樓市出現較大幅度調整，發展商利錢少了，又要面對資助房屋競爭，就會有人以「置業階梯重疊」為由，要求將之「簡化」。當年亞洲金融風暴重挫香港樓市，夾屋被指與私樓市場重疊而停建，正是一例。

房屋發展放眼長遠

莫因一時市况而變

樓市周期波動，有上也有落，惟過去數十年歷史清楚顯示，香港樓市升多跌少，短暫看似縮窄了的置業階梯，過不了數年又再重新擴大，甚至愈拉愈開。造地建屋本來就需要時間，香港在這方面更是關卡多多，阻力重重，慢如蝸牛。首置盤定位與夾屋相似，計劃公布6年，安達臣道首置項目，今年5月才獲發動工紙，當單位落成入伙時，本港樓市可能又是另一片光景。本世紀初，特區政府為了撐樓市，停止造地多年，連居屋也停建，結果樓市短短數年間狂飈，高興的是發展商，受罪的是市民。這麼慘痛的教訓，各方豈可輕易忘記？置業階梯永遠可以「優化」，但現在並非考慮拆走某一階梯的時候，政府房屋政策，不應因為一時市况而輕率改變。

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