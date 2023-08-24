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社評

社評：抹去塗鴉反應過度 當局說法含糊其詞

【明報社評】中上環一間快餐店外牆塗鴉遭政府抹去，根據店方說法，該幅描繪「頭戴黃色安全帽地盤工人吃麵」的塗鴉，被指「涉嫌違國安法」，問題是有關塗鴉存在超過10年，看不到創作之時有特別政治含義，倘若只是因為有人「聯想」到反修例風暴期間的暴力分子，就要將之抹去，做法是否恰當，有必要商榷。政府應該清晰交代事件處理經過，包括由誰下判斷、有否向店方詳細解釋理由、有沒有合理渠道讓店方申辯。泛化國安問題，不利維護香港獨特性。有關「軟對抗」問題，近月社會有不少討論，怎樣才是合理合度的處理，當局需要深入思考。

「黃帽地盤工」惹聯想

塗鴉存在10年遭抹走

香港獨特性在於多元多樣、高度開放，只要不違法，就應該盡量包容不同意見、容許創作自由。然而近大半年來，特區當局的一些處理，予人感覺是反應過度。今年初科大電影周，原定播放內地得獎電影《隱入塵煙》，卻因為未獲電檢處批出准映證，被迫取消放映；未幾，公共圖書館又將一批涉及政治或政治人物的書籍下架，連一些內容不敏感的書籍，例如已故民主黨黨鞭司徒華回憶錄《大江東去》等，也一度被抽起。今次抹去快餐店外牆塗鴉事件，當局反應是否過度，同樣值得斟酌。

中西區民政事務處昨天表示，處方「不時收到街坊意見」，指區內有些塗鴉令人「聯想」到黑暴或港獨，民政處會提醒有關業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶等，「讓他們考慮是否有需要自行處理有關塗鴉」，如果有關人士希望民政處安排承辦商代他們清理相關塗鴉，處方樂意代勞，惟「清除與否」由業權擁有人或店舖自行決定。關於今次涉事快餐店外的塗鴉，處方表示今年6月發現塗鴉，其後聯絡大廈業主立案法團及快餐店負責人「作出提醒」，快餐店及法團方面先後於7月中以書面形式，同意委託處方清除塗鴉。

任何人都有權向政府提出各種各樣的投訴，至於投訴是否有理、是否需要跟進，把關責任當然在政府部門身上。舉例說，如果有人發現公共圖書館內有公然宣揚港獨的書籍，提出投訴，館方自然有責任跟進，將有關書籍下架，但如果有人「想得太多」，連談五四運動的書籍也視為鼓吹學生上街抗爭，館方沒必要理會。塗鴉作為一種平面創作，每個人可以有不同觀後感和主觀聯想，但當局處理事情，則必須力求客觀公道。

反修例風暴雖已過去，但社會上仍有一些人事事「分黃分藍」。圖書館下架風波，最惹爭議之處，就是當局未搞清楚書籍內容，僅因作者在政治光譜上的位置，就將其著作下架，對人不對事。今次抹去塗鴉事件，有人視涉事快餐店為「黃店」，不過根據店方及塗鴉創作者的說法，該幅塗鴉早於10年前已存在，靈感來自附近地盤工人。當年莫說反修例風暴，連2014年佔領運動也未發生，除非有人未卜先知，能預知2019年會有暴力分子戴頭盔穿保護服出現，否則實在難以想像這樣的一幅塗鴉，含有宣揚港獨或黑暴的創作意圖。如果當局能夠證明，近月有人利用該塗鴉作為鼓吹煽動港獨和暴力的「政治圖騰」，採取跟進行動也許尚有較強的理據，但現實是迄今完全看不到有相關證據。

政府公權力須慎用

何謂「軟對抗」要思考

政府處理市民投訴，要有基本判斷力，以及先查明事實，不能只聽一面之詞，更不能因為投訴扯上「國安」二字，就以「有殺錯無放過」的態度處理。觀乎民政處說法，當局只是「溫馨提示」涉事快餐店，是否抹去塗鴉、是否委託處方安排，一切是「店方決定」，云云，然而現實中，當政府人員提到「涉嫌違反國安法」，店方一定感受強大壓力。

店方表示，當局並無提及塗鴉究竟觸犯《國安法》哪些具體條文，雖然他們已向民政處方面多番強調，塗鴉存在超過10年、不涉政治成分，惟未獲理會。政府部門手握公權力，做事必須有規有矩，更要好好拿揑分寸。今次塗鴉風波，民政處憑什麼判斷塗鴉涉嫌違反國安法？由誰下最終決定？有沒有向店方清楚解釋？店方有沒有申辯渠道？政策局有沒有下達過指引指示？全都不清不楚；民政處含糊其詞，將事情輕輕帶過，於理不合。整件事的處理過程及準則，當局有責任清楚交代。

有關「軟對抗」問題，近期社會討論甚多，不少傳統愛國愛港人士都表達關注。有別於「硬對抗」公然違法，「軟對抗」定義並不清晰。有人認為軟對抗就是在不違法下對抗政府，但很多時候，某人行為是否屬於軟對抗，其實只能從動機判斷。說得極端一點，政府最近提出要振興夜經濟，設若有人出於杯葛政府，堅決不肯出夜街，這似乎也可說是一種軟對抗，但除非當事人公開說明，否則其他人根本不會知道其動機。又例如，投白票若是出於抵制選舉，可以視為軟對抗，但也有選民是因為覺得候選人無一可取，又想履行公民責任，所以投白票，這可不能說是軟對抗。只有意圖清晰明確兼可證明的軟對抗，才有方法處理，正如政府可以修例禁止公開呼籲投白票，但法律不可能禁止選民投白票。如果當局將軟對抗問題無限延伸，變成思想審查，確會觸發公眾反彈。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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