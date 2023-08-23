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社評

社評：核水排海不負責任 核食風險長期監察

【明報社評】日本政府決定明天起將「經處理」的福島核污水排入大海，港府同日起禁止源自東京及福島等10個都縣的水產品進口。對日本當局而言，「核水排海」是最便宜最方便的做法，然而核水一排就是30年，規模史無前例，無人可以保證過程不會出問題，對海產食物鏈的長遠影響，也是未知之數，無論日本國內還是國外，都有學者和團體表示憂慮。福島核災是本世紀以來最嚴重的輻射泄漏事故，日本當局自己闖了禍，卻要全世界一起承擔核污染風險，做法既自私又不負責任，港府有必要加強食品安全把關，除了即時禁止10都縣水產進口，也要考慮如何長期有效監察「核食」風險。

日未理國內專家異議

政治操作擋鄰國批評

2011年日本3．11地震海嘯，福島第一核電站有反應堆出事，堆芯熔毁，當局需要不斷注水冷卻，有關操作至今仍在持續，由此產生的核污水約134萬噸，當中含有約69種輻射物。負責核電站營運的東京電力（東電）稱，「沒有地方」再建儲存缸容納核污水，與日本當局商量後，提出以「多核種除去設備」（ALPS），處理核污水中多種輻射物，然後將這些所謂「處理水」，經由長達1公里的海底管道，直接排入大海。「核水排海」計劃惹來鄰國非議，福島漁民和環保團體也紛紛反對。日本政府昨天堅持有關決定，明天起開始排海 。

日本當局聲稱，經ALPS設施淨化的「處理水」，只餘毒性不強的氚，稀釋了就沒問題，跟一般核電站排放的核廢水「一樣」，云云。然而「核水排海」從來不是唯一選擇。日方屢稱「處理水」安全得連飲用或暢泳其中都沒有問題，大可將之注入人工湖，又或用儲水缸深埋地下，待氚12年半衰期過去，再拿來使用；另外，將之蒸氣化排入大氣，對周邊國家的潛在風險，理論上也比排入大海為低，可是日方只挑最便宜和最有利自己的方案，將核水一排了之，若有任何差池，又或發生意料之外的事態，遭殃的是全世界。

日本當局找來國際原子能機構（IAEA）為「核水排海」背書，堅稱相關決定「有科學依據」、排放計劃「符合國際安全標準」，日本東北大學災害科學國際研究所學者川島秀一卻坦言，「沒有什麼比政客稱『科學』更可疑」。福島核災之前，東電和日本政府曾稱建設核電站「在科學上是安全的」；核災發生後，當局一再被揭發隱瞞。長崎大學的專家鈴木達治郎也指出，福島核水排海做法「史無前例」，有別於其他國家核電站日常運作所排放的一般核廢水，「日本要誠實面對問題」，IAEA只是基於日本政府及東電的假設驗證，認為處理過程符合國際安全標準，不等於真的沒有風險，無人可保證長達30年的排放一切順利。

可惜的是，日本國內這類聲音並未引起廣泛迴響，也不見得當局有認真理會；對於外部批評，特別是來自中韓的質疑，日方則說成是「將科學問題政治化」，然而以「大國鬥爭論」去轉移視線，本身就是一種政治操作。福島縣南相馬市前市長櫻井勝延一直質疑核水排放，批評日本政府以「處理水」等字眼淡化問題。對於中方強調IAEA報告並非日方核水排海「通行證」，櫻井提到，雖然IAEA成員國眾多，但資金主要來自美日等國，即使IAEA聲稱「科學上安全」，中國仍然保持懷疑態度。韓日關係最近顯著升溫，看在韓國在野黨眼裏，現在韓國保守派政府背逆民意，在核水排海一事靠向日方，就是美國拉攏日韓制華下的一場政治交易。「核水排海」誰在搞政治操作，似乎還可以爭論一番。

科學可以用來澄清問題，也可以用來混淆視聽。荷蘭核輻射專家道爾諾基-韋雷絲（Ferenc Dalnoki-Veress）談及福島核水排海計劃，便引述了這兩句話。他以專家組成員身分，就核水排海問題，為太平洋島國論壇提供意見。他曾批評東電提供的數據不清不楚，跟學生馬馬虎虎交功課沒分別。他指出核水排海計劃存在不少問題，東電方面的資料和測試，不足以釐清輻射物質由浮游植物吸收後進入食物鏈，長遠會有何影響。他和同儕曾表示可幫日本當局設計實驗，了解核水排海對海洋生物影響，但遭日方拒絕。日本排放核水長達30年，全球承擔風險，日本當局必須接受獨立外國專家長期監督，包括獨立抽查水樣本分析，不能像現時IAEA的做法，依靠日方提供樣本及數據。

特區須為食安把關

提防日方以牙還牙

香港日式餐廳林立，特區政府禁止10都縣海產入口，對業界必有影響，但食物安全必須放在首位，當局有責任把關，考慮到核水排海將是長期操作，特區政府有必要思考，如何長期有效監察「核食」風險。香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），需要所有成員同意，包括日本。特區收緊水產進口，會否影響港日關係，有待觀察，日本外交人員早前稱，「日本不是一個會作出不合邏輯和以牙還牙的國家」，又說香港加入RCEP不會因此受影響，然而值得留意的是，2018年韓國法院裁定3間日企，必須為殖民時代強迫勞動賠償兩名韓婦，未幾日本政府就向韓國採取貿易限制措施，外界廣泛視為報復，及至近期日韓關係回暖，韓國政府成立第三代基金「代日賠償」，相關貿易糾紛才緩和下來。日本是否真的不會以牙還牙，還得走着瞧。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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