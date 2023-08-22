社評：夜市立足於日常生活 平民化不代表髒亂差

無復昔日風光

廟街需要「活化」

過去香港以「不夜城」見稱，油尖旺與灣仔銅鑼灣一帶，愈夜愈熱鬧，然而一場新冠疫情，改變了不少港人的生活習慣，出夜街者明顯減少，昔日一些「夜蒲」熱點，現在未到晚上10時，已顯得甚為冷清。年初通關復常後，本港旅遊業雖然有所恢復，訪港旅客回升，惟對本地消費市道的刺激未及預期，反而是港人北上消費成風。財政司長陳茂波早前提出，政府短期內要跟業界合力，重新搞旺香港夜經濟，為復蘇注入更多動力。各界對此連日來有不少討論，行政長官周日落區出席《施政報告》諮詢會，也有談及振興夜間市道。

有關夜經濟的討論，社會上有很多迷思。首先，夜經濟是很闊的概念，夜市、地攤和深宵熟食檔等，可以是其中一環，但絕非全部，以為搞搞「大笪地」，又或方便流動小販熟食檔深夜做生意，就是「振興夜經濟」，是將問題想得太簡單。當然，夜市在夜經濟中，無疑有一定代表性，台灣便有不少著名的夜市，至於香港則有廟街，以往不少中外旅客都會慕名而來，領略廟街風情，然而本港疫後復常，至今半年有餘，廟街不少商販都慨嘆生意差，只及疫情一半，粗略估計，目前廟街少了四成商販，到訪遊客數目也大不如前，內地客到廟街，以「打卡」拍照為主，花錢購物者少。相比之下，深圳2020年出台措施鼓勵夜經濟，位於鹽田的小港夜市，以香港主題作招徠，大受歡迎，成為當地新寵。

油尖旺長期是本港夜市集中地，廟街夜市國際聞名，任由它沒落，未免可惜。有商會代表建議當局在油尖旺多搞活動，諸如美食夜市等，吸引市民和遊客，政府可以一試，但這類一次過、不定期的活動，是否足以重新帶旺廟街一帶人流，始終是疑問。

當下廟街面對的問題，既受市道大環境影響，亦有自身因素。夜市的形成，不是為了遊客，而是為了滿足本地人生活，吸引遊客某程度是「副產品」。回看廟街夜市歷史，不難發現上世紀的廟街，與平民日常生活緊緊扣連，打工仔下班要找地方晚飯消夜，又或買些價廉物美商品，也有人是為了做衫做校服而來。外國人遊廟街，就是希望領略香港民生風情。時至今日，一些遊客來廟街夜市，目標也是希望看到昔日港產片中的「老香港」。問題是時代變了，人們的日常生活也在變。上世紀80年代的平民化，跟現今的平民化，內容上是兩回事。廟街老化走下坡，疫前已經存在，不少旅客遊覽過後都有點失望，覺得販賣的商品不夠特色，環境也比較嘈吵混亂。如何將廟街夜市「活化」，既能扣連市民日常生活，又能吸引旅客，政府和商販都要好好思考。

借鑑深圳小港夜市

樹特色吸引年輕人

香港這幾年飽歷變化，有人相信明天會更好，有人抱持失敗主義，覺得香港失去特色，就連夜市也失去吸引力。其實每處地方的人，必有自己的生活習慣和喜好，一個能夠扣連本地人生活的夜市，一定有方法形成自身的特色。深圳小港夜市以港風港味作為主題，然而那其實是一種符合當地人口味的「港式」，主要服務對象也不是旅客而是本地人，盼為深圳市民夜遊消閒消費提供好去處。小港夜市一個重要定位，是面向年輕人，運營方一邊為有意開檔創業的青年，在租金、水電費、宣傳推擴等各方面提供支援，另一邊也因應年輕人市場，在特色美食區和遊樂休閒區之外，特設文創消費區和音樂廣場區。

夜市夠平民化夠貼地，自然就有滿滿的人間煙火氣和特色，深圳小港夜市做得到，香港沒理由做不到。對本地年輕人而言，廟街、大笪地一類夜市，難言有吸引力，然而當局可以借鑑小港夜市的成功經驗，設立賣點包括文創消費和街頭表演的新時代夜市，吸引年輕人。平民化不等於髒亂差，以往特區政府連引入快餐車，也要搞高格調、中產化，結果是價錢貴生意少，構思離地換來失敗，也是必然，當局若想搞夜市，一定要從中汲取教訓。當然，政府也有責任確保夜市「企企理理」，不會對附近民居帶來嚴重噪音及環境衛生問題，維港兩岸海濱長廊逐漸成形，晚上有不少人流，可以是新夜市的選址。

■歡迎回應editorial@mingpao.com