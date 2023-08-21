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社評

社評：賴清德淡化台獨色彩 兩岸情勢未因而紓緩

【明報社評】賴清德結束出席巴拉圭總統就職禮，從公開情况看來，他過境美國時，去程和回程都沒有聯邦官員接待，賴清德也未見到華府重量級政客，其他活動保持低調。由於賴清德具備「中華民國副總統」、民進黨主席和總統參選人身分，若美國破格接待，拉升台美官方關係，或會觸發北京反制，現在不少人擔心的「八月驚奇」並無發生，台海情勢不至更繃緊。賴清德此行，特別是他以副總統身分接受彭博（Bloomberg ）專訪片段，直面台獨敏感議題，明顯要消解「疑賴論」，爭取美國對他放心和支持。賴清德此番操作，成效尚待觀察，不過，他淡化台獨色彩，島內一些人解讀是但求勝選，暫時隱蔽台獨理念而已。

美擔心擾亂挾台部署

「疑賴論」於焉泛起

所謂「疑賴論」，其實是美國擔心賴清德擾亂其「挾台制華」部署。賴清德於台獨立場，較許多民進黨人都清晰，並積極推動，長期以來被冠以「台獨金孫」稱號，他對此甘之如飴；可以說，台獨是賴清德最大政治資本，島內許多人擔心他一旦當選，台海兵兇戰危局面，將更加嚴峻。

中美大國角力，激烈對抗。近年，美國種種舉措，雖然都在掏空一個中國原則，但是美國政府一再說不支持台灣獨立，言必「持續恪守基於台灣關係法、美中三個聯合公報和六項保證的一中政策」，即是美國不敢否定「一中」。美國打台灣牌，最大戰略利益是台海維持現狀，賴清德的積極台獨取態，一旦掌政台灣，若推動法理獨立，勢必引發兵釁。屆時即使美國意圖操控台灣和盟國，與解放軍開戰，打所謂代理人戰爭，不過，美國是否如俄烏戰爭一樣，可以置身事外，以台灣為「耗材」，消耗中國國力，無法預估；只是一旦打起來了，怎麼打法，就不是美國單方面可能控制和決定了。

賴清德的台獨強度，與美國戰略利益存在扞格，「疑賴論」於焉泛起，台灣總統參選人致力爭取美國放心，不會損害其利益，因為以美國對台灣的影響力，設若不獲美國「祝福」，選情難樂觀。於是，人們看到賴清德近期一再淡化其台獨色彩和立場。

這次賴清德過境美國之前，接受島內媒體訪問，主動卸下「台獨金孫」稱號，並戲稱台灣只有「政治金童」，並無所謂台獨金孫，云云；接着在美國媒體刊登文章，表示未來將延續蔡英文的「四個堅持」，並以「四大支柱」為行動方案，積極貢獻兩岸的和平現狀，云云。賴清德過境美國，在紐約落地之後，彭博播出專訪他的片段，彭博主持人詢問，「台灣人民追求正式獨立（formal independence）嗎？你呢？」賴清德表示，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立計劃是什麼，賴清德說，「不存在這樣的框架」（So no such framework exists），他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀；「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家」。

為勝選搞含糊台獨

哪一個是真賴清德

賴清德連番「修正」，能否釋除美國對他的疑慮，尚待觀察。不過，按其「修正」說法，仍然是台獨分子一貫的以「獨台」話術包裝「台獨」，即是理念擺一邊，先求掌握政權，然後強化台灣本土性，逐步與中國、甚至中華切割；2000年到明年，24年間陳水扁和蔡英文共掌政16年，在民進黨持續「潤物細無聲」操作之下，島內認同台獨已經遠多於認同統一，特別是年輕人被打造成為「天然獨」，更多地疏離和自外於中國。

賴清德一直以「台獨」自豪，過去曾就「1911年創立的中華民國已不存在」、「中華民國憲法」影響台灣團結，認為制憲「時機已到」等侃侃而談；同一個賴清德，2017年擔任行政院長期間在立法院說，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變。」今時今日，他說「台灣不存在正式獨立」、「台灣是名為中華民國的主權獨立國家」。哪一個才是真正的賴清德？

近日，台灣民意基金會發表賴清德外訪期間的最新民調，顯示56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。今年5月以來，賴清德民調支持率一直領先，最新情况顯示台灣選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、居住地南北東西，都呈現一面倒看好賴清德將贏得明年總統大選；基金會董事長游盈隆認為相當程度反映了當今的政治現實，一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。還有不到5個月就投票，情勢顯示民進黨、賴清德的台獨立場，對於爭取選民認同，已經不構成大障礙，即是說以積極備戰來避戰的賴清德，很大可能接替蔡英文，掌政台灣，以賴清德「獨」在骨子裏的本質，在美國深度介入之下，台海戰爭疑懼更加揮之不去。

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