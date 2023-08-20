社評：醫藥反腐掀風暴 制度改革更重要

醫藥貪腐由來已久

食藥局長涉貪伏法

國家衛健委與公安部、國資委、國家醫保局等10個部門上月聯手召開視訊會議，部署為期一年的「醫藥領域腐敗問題集中整治」。在公布的「問答」中，國家衛健委公布了「集中整治」重點對象：醫藥領域行政管理部門「以權尋租」；醫療衛生機構內「關鍵少數」和關鍵崗位，以及藥品、器械、耗材等方面的「帶金銷售」；受醫藥行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；醫保基金使用的有關問題；醫藥生產經營企業在購銷領域的不法行為；醫務人員違反《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》。透過自查自糾、集中整治、總結整改等措施，「對醫藥行業的突出腐敗問題，進行全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理，建立完善一系列長效機制，確保工作取得實效」。

內地醫藥領域的腐敗問題由來已久，亦人所共知。過去20多年，曾有多次肅貪行動。2006年12月，免職一年的國家食品藥品監管局長鄭筱萸因涉嫌受賄，被立案調查，半年後他被控受賄649萬元（人民幣，下同）、濫發藥品批號，受賄罪、玩忽職守罪成被執行死刑，引起輿論震撼。16年過去，醫藥領域揭發的貪腐個案還是令人怵目驚心。

例如，貴州一間上市藥廠老闆向該省食藥監管局藥品註冊處長行賄100多萬元，而該公司去年共出資召開「學術會議」、推廣會議1300多場，累計出席人數12萬。其中，主要是專家、醫生等參與的學術交流會議700多場，由醫藥經紀與醫生交流、介紹公司產品的科室會議600多場。內地傳媒梳理了A股上市的492間醫藥生物公司年報發現，2013年至2022年，「銷售費用」達2.27萬億元，這一天文數字，大部分就是變相行賄的「帶金銷售」。

一些公立醫院院長利慾薰心，竟公然索賄，落馬的黑龍江省大興安嶺一間區醫院院長同藥商商討回佣，特意選無CCTV鏡頭的地方見面，每次聯繫用不同電話卡，交易地點在偏僻公路上，全程不開腔交流，人不落車，收錢即走，收到的現金由親屬存入外地銀行……流程如同黑幫電影橋段。

與醫療機構負責人相較，政府衛生官員的貪腐危害更大。醫療設備和一般藥品的採購或是院長拍板，但價值數百上千萬的大型設備採購和大宗藥品集體採購，基本都是市級衛健局的領導才有決定權。近期，遼寧、廣西、黑龍江、湖南等地已有多名醫保局在任和退休官員落馬，甚至被視為醫療反腐手段之一的藥品政府集團採購，也傳出有官員收受回佣的亂象。過去3年，以抗疫名義支出的公共衛生經費空前巨大，且大多透過「特事特辦」的非常規流程，其中有多少貪腐發生，更不難想像。

內地的醫藥界貪腐之風由來已久，但屢禁不止，屢掃不清，證明在集中清理過往貪腐問題之餘，還應順勢推動相關制度的完善，徹底堵塞誘發貪腐的制度漏洞，實現標本兼治。正如有內地輿論所指，反腐敗作為運動，就好像一個人發燒吃退燒藥，只是治標，而從根本上作制度化的改革，才是用抗生素治本。

雷霆震懾只是治標

治本需改革增投入

透過雷霆反貪腐運動，或可在短期起到震懾作用，但若不能剷除造成貪腐叢生的制度根源，讓醫護人員獲得與其付出和社會地位相匹配的合理薪酬，不僅難以解決長期問題，可能還會導致不必要的副作用。內地醫護的薪資待遇長期偏低，公立醫院的財政撥款不足，要靠自己「創收」彌補，這是部分醫護收受「紅包」及「以藥養醫」的原因，醫療資源不足、醫患關係緊張更增加了醫護的工作壓力。

這波醫藥反腐運動，已令業內人心惶惶，昨日是內地第6個「中國醫師節」，各地有關活動十分低調。當局在肅貪反腐的同時，應該防止輿論對醫護人員的污名化，避免傷害正常的醫藥行業運轉及醫療秩序，及時澄清不實傳言，增加信息透明度，減少反貪腐帶來的震盪。

醫藥腐敗問題，既涉及官員和關鍵職位領導的監督，也與醫藥採購模式有關，既關係到醫生與藥廠打交道的分寸，還涉及醫護人員的薪酬待遇，在整治上必須有全盤審視，整體規劃。內地正在深化以公益性為導向的公立醫院改革，推進醫療服務價格改革和規範化管理，深化醫護薪酬制度改革，加快推進公立醫院高品質發展，全面加強醫藥領域綜合監管。從長遠看，政府增加對公立醫療機構的投入，建立健全監管機制，提高醫療行業的透明度和公開度，加強對醫療資源的管理和監督，確保資源公平分配和合理使用，才是從源頭上杜絕醫藥腐敗的治本之策。

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