明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：醫藥反腐掀風暴 制度改革更重要

【明報社評】近一個月來，被稱為「史上最強」的醫藥反腐風暴，在內地愈颳愈猛，截至前日，全國今年已有約180名公立醫院院長、科主任等醫療機構負責人被查，名單還在增加，其中不乏首席專家、全國優秀醫院院長，包括卸任或退休多年者，範圍從社區醫院到「三甲」醫院，乃至衛生系統官員。反映內地醫藥領域貪腐問題牽連甚廣，積弊已久，單靠一次「風暴」恐難以根治，長遠計還應靠制度改革，才能從根本上解決問題。

醫藥貪腐由來已久

食藥局長涉貪伏法

國家衛健委與公安部、國資委、國家醫保局等10個部門上月聯手召開視訊會議，部署為期一年的「醫藥領域腐敗問題集中整治」。在公布的「問答」中，國家衛健委公布了「集中整治」重點對象：醫藥領域行政管理部門「以權尋租」；醫療衛生機構內「關鍵少數」和關鍵崗位，以及藥品、器械、耗材等方面的「帶金銷售」；受醫藥行政部門管理指導的社會組織利用工作便利牟取利益；醫保基金使用的有關問題；醫藥生產經營企業在購銷領域的不法行為；醫務人員違反《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》。透過自查自糾、集中整治、總結整改等措施，「對醫藥行業的突出腐敗問題，進行全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理，建立完善一系列長效機制，確保工作取得實效」。

內地醫藥領域的腐敗問題由來已久，亦人所共知。過去20多年，曾有多次肅貪行動。2006年12月，免職一年的國家食品藥品監管局長鄭筱萸因涉嫌受賄，被立案調查，半年後他被控受賄649萬元（人民幣，下同）、濫發藥品批號，受賄罪、玩忽職守罪成被執行死刑，引起輿論震撼。16年過去，醫藥領域揭發的貪腐個案還是令人怵目驚心。

例如，貴州一間上市藥廠老闆向該省食藥監管局藥品註冊處長行賄100多萬元，而該公司去年共出資召開「學術會議」、推廣會議1300多場，累計出席人數12萬。其中，主要是專家、醫生等參與的學術交流會議700多場，由醫藥經紀與醫生交流、介紹公司產品的科室會議600多場。內地傳媒梳理了A股上市的492間醫藥生物公司年報發現，2013年至2022年，「銷售費用」達2.27萬億元，這一天文數字，大部分就是變相行賄的「帶金銷售」。

一些公立醫院院長利慾薰心，竟公然索賄，落馬的黑龍江省大興安嶺一間區醫院院長同藥商商討回佣，特意選無CCTV鏡頭的地方見面，每次聯繫用不同電話卡，交易地點在偏僻公路上，全程不開腔交流，人不落車，收錢即走，收到的現金由親屬存入外地銀行……流程如同黑幫電影橋段。

與醫療機構負責人相較，政府衛生官員的貪腐危害更大。醫療設備和一般藥品的採購或是院長拍板，但價值數百上千萬的大型設備採購和大宗藥品集體採購，基本都是市級衛健局的領導才有決定權。近期，遼寧、廣西、黑龍江、湖南等地已有多名醫保局在任和退休官員落馬，甚至被視為醫療反腐手段之一的藥品政府集團採購，也傳出有官員收受回佣的亂象。過去3年，以抗疫名義支出的公共衛生經費空前巨大，且大多透過「特事特辦」的非常規流程，其中有多少貪腐發生，更不難想像。

內地的醫藥界貪腐之風由來已久，但屢禁不止，屢掃不清，證明在集中清理過往貪腐問題之餘，還應順勢推動相關制度的完善，徹底堵塞誘發貪腐的制度漏洞，實現標本兼治。正如有內地輿論所指，反腐敗作為運動，就好像一個人發燒吃退燒藥，只是治標，而從根本上作制度化的改革，才是用抗生素治本。

雷霆震懾只是治標

治本需改革增投入

透過雷霆反貪腐運動，或可在短期起到震懾作用，但若不能剷除造成貪腐叢生的制度根源，讓醫護人員獲得與其付出和社會地位相匹配的合理薪酬，不僅難以解決長期問題，可能還會導致不必要的副作用。內地醫護的薪資待遇長期偏低，公立醫院的財政撥款不足，要靠自己「創收」彌補，這是部分醫護收受「紅包」及「以藥養醫」的原因，醫療資源不足、醫患關係緊張更增加了醫護的工作壓力。

這波醫藥反腐運動，已令業內人心惶惶，昨日是內地第6個「中國醫師節」，各地有關活動十分低調。當局在肅貪反腐的同時，應該防止輿論對醫護人員的污名化，避免傷害正常的醫藥行業運轉及醫療秩序，及時澄清不實傳言，增加信息透明度，減少反貪腐帶來的震盪。

醫藥腐敗問題，既涉及官員和關鍵職位領導的監督，也與醫藥採購模式有關，既關係到醫生與藥廠打交道的分寸，還涉及醫護人員的薪酬待遇，在整治上必須有全盤審視，整體規劃。內地正在深化以公益性為導向的公立醫院改革，推進醫療服務價格改革和規範化管理，深化醫護薪酬制度改革，加快推進公立醫院高品質發展，全面加強醫藥領域綜合監管。從長遠看，政府增加對公立醫療機構的投入，建立健全監管機制，提高醫療行業的透明度和公開度，加強對醫療資源的管理和監督，確保資源公平分配和合理使用，才是從源頭上杜絕醫藥腐敗的治本之策。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞