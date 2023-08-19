明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：紓緩西九文化區財困 地產發展非唯一選擇

【明報社評】西九管理局財困，董事局主席唐英年表示已向政府提交方案，欲利用西九土地資源改善財政狀况，正待審批。香港要成為中外文化藝術交流中心，疫後復常以來，西九M+博物館與故宮館入場人數增長顯著，甚受旅客歡迎，惟單靠門票及贊助等收入，要做到收支平衡並非易事。西九連年虧損，財赤問題需要處理，但是否要走「發展地產項目」之路，必須三思。放眼世界，甚少文藝設施能完全自負盈虧，著名如法國羅浮宮，一樣需要政府資助。西九文化設施並非一盤普通生意，對香港有品牌及社會效益，政府注資並非不可考慮，出售物業業權亦非唯一選擇。管理局應盡快交代方案詳情及財務細節，讓社會討論，再作取捨。

管理局倡起樓售物業

有違初心政府須三思

西九文化區發展多年，隨着戲曲中心、M+博物館與香港故宮博物館近年相繼落成啟用，這個香港文化藝術新地標，算是大致成形，然而財政問題始終揮之不去。西九管理局連年虧損，疫下情况尤其慘烈，2021年度虧損超過8億元，上年度赤字更逾15億元。政府2008年一筆過批出的216億元撥款，至今已所餘無機，雖然局方透過開源節流措施，將可用資金延長16個月，惟預計2025年初，所有資金將用光。受財困影響，當局原本有意下一步發展的音樂中心項目，亦只能停留在策劃階段，未有具體興建時間表。

西九管理局董事局主席唐英年近日透露，局方已向政府遞交新營運方案，希望解決財困問題。唐英年表示，文化區決定不再向政府申請撥款，以免「跟民生搶資源」，局方希望善用手上「唯一資源」，也就是土地，讓西九財政「行穩致遠」，具體方案已交予政府，待當局批准後將交代細節。根據媒體報道，管理局方案重點之一，是將文化區內的住宅，由「只准租、不准賣」，改為容許出售，藉以「提升土地價值」；另外，局方亦會考慮發債。

西九管理局自從得到政府一筆過撥款216億元後，一直以自負盈虧方式營運，問題是文化藝術設施要做到自負盈虧，本來就相當困難，加上西九文化區發展延宕多年，M+與故宮博物館又「生不逢時」，開館遇上新冠疫情，營運壓力自然更大。今年初香港全面復常開關後，旅客顯著回升，兩館入場人數近月均大增。五一黃金周期間，兩館共接待逾10萬人次入場。局方調查估算，超過五成訪客都是內地或海外旅客，說明這兩顆西九「文化明珠」，對遊客確有一定吸引力。可是兩館營運成本不低，入場費也不能太貴。故宮館今年稍後加價，尚有機會做到收支平衡；M+入不敷支情况，怕短期難有大幅改善。

根據局方說法，目前兩館收入已能收回約四成成本，惟管理局仍要補貼一半開支，即使局方已致力開拓財源，諸如物色贊助、設法多辦特別展覽、出售戲曲中心等設施的冠名權，以及積極開發文創產品增加收入等，依然不足以做到自負盈虧。文化區總建築面積約85.1萬平方米，商住用途佔43%。2017年，政府因應西九財政狀况，以象徵式地價，向西九管理局批出所有商住用地的發展權，容許西九與私人發展商以所謂「BOT」模式，發展酒店、辦公室及住宅，意即發展商承擔設計、建造、管理等全部成本，管理局將保留發展業權，相關物業「只租不賣」，由局方與發展商攤分租金收入。文化區住宅用地，總樓面十多萬平方米，即使近期地產市道疲弱，市值估計也達數百億元，改為容許出售，確可為管理局帶來巨額進帳，然而這是否最佳或唯一選擇，值得商榷。

政府廿多年前提出發展西九文化區，未幾即鬧出單一招標風波，公眾對文化區會否變成地產項目，當時有頗多疑慮。今次管理局方面拋出的「賣斷物業但不賣地」構思，初步看來跟鐵路上蓋發展模式相似，本質就是由中標發展商起樓出售單位，怎麼看都是地產發展項目，跟之前「只租不賣」模式資助文化區財政，無法相提並論，公眾難免質疑這有違文化區發展初心，兜兜轉轉多年，還是由大發展商在文化區搞地產。有學者還指出，局方的物業發展方案「缺乏可持續性」，因為物業「賣了就沒有了」，文化區營運長遠實現自負盈虧，沒理由靠這種一次性的收入；倘若局方想法是發展項目「陸續有來」，所以「不是一次性」，那麼公眾更有理由擔心文化區「地產項目化」。

文藝設施難自負盈虧

政府注資非不可考慮

文化藝術設施，營運開支高但收入有限，很難自負盈虧。法國羅浮宮享負盛名，一樣要蝕錢，年年要靠政府資助，金額數以十億港元計，佔館方預算開支一半，惟甚少人質疑法國政府這樣做是亂花錢，因為大多數人都認同，羅浮宮極具文化藝術價值，每年更吸引數以千萬計遊客，社會效益巨大。當然，現在的西九M+博物館與故宮館，無法跟羅浮宮相比，可是香港要做中外文化藝術交流中心，特區當局就應該有雄心有遠見，視兩館等文化區設施為戰略基建，加以支持，政府注資規模若是合理合度，並非不可考慮。現在管理局應該先公開方案具體內容，清楚交代財務狀况，讓社會討論應該怎麼辦，而不是由局方與政府達成協議後，才告訴市民。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞