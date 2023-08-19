社評：紓緩西九文化區財困 地產發展非唯一選擇

管理局倡起樓售物業

有違初心政府須三思

西九文化區發展多年，隨着戲曲中心、M+博物館與香港故宮博物館近年相繼落成啟用，這個香港文化藝術新地標，算是大致成形，然而財政問題始終揮之不去。西九管理局連年虧損，疫下情况尤其慘烈，2021年度虧損超過8億元，上年度赤字更逾15億元。政府2008年一筆過批出的216億元撥款，至今已所餘無機，雖然局方透過開源節流措施，將可用資金延長16個月，惟預計2025年初，所有資金將用光。受財困影響，當局原本有意下一步發展的音樂中心項目，亦只能停留在策劃階段，未有具體興建時間表。

西九管理局董事局主席唐英年近日透露，局方已向政府遞交新營運方案，希望解決財困問題。唐英年表示，文化區決定不再向政府申請撥款，以免「跟民生搶資源」，局方希望善用手上「唯一資源」，也就是土地，讓西九財政「行穩致遠」，具體方案已交予政府，待當局批准後將交代細節。根據媒體報道，管理局方案重點之一，是將文化區內的住宅，由「只准租、不准賣」，改為容許出售，藉以「提升土地價值」；另外，局方亦會考慮發債。

西九管理局自從得到政府一筆過撥款216億元後，一直以自負盈虧方式營運，問題是文化藝術設施要做到自負盈虧，本來就相當困難，加上西九文化區發展延宕多年，M+與故宮博物館又「生不逢時」，開館遇上新冠疫情，營運壓力自然更大。今年初香港全面復常開關後，旅客顯著回升，兩館入場人數近月均大增。五一黃金周期間，兩館共接待逾10萬人次入場。局方調查估算，超過五成訪客都是內地或海外旅客，說明這兩顆西九「文化明珠」，對遊客確有一定吸引力。可是兩館營運成本不低，入場費也不能太貴。故宮館今年稍後加價，尚有機會做到收支平衡；M+入不敷支情况，怕短期難有大幅改善。

根據局方說法，目前兩館收入已能收回約四成成本，惟管理局仍要補貼一半開支，即使局方已致力開拓財源，諸如物色贊助、設法多辦特別展覽、出售戲曲中心等設施的冠名權，以及積極開發文創產品增加收入等，依然不足以做到自負盈虧。文化區總建築面積約85.1萬平方米，商住用途佔43%。2017年，政府因應西九財政狀况，以象徵式地價，向西九管理局批出所有商住用地的發展權，容許西九與私人發展商以所謂「BOT」模式，發展酒店、辦公室及住宅，意即發展商承擔設計、建造、管理等全部成本，管理局將保留發展業權，相關物業「只租不賣」，由局方與發展商攤分租金收入。文化區住宅用地，總樓面十多萬平方米，即使近期地產市道疲弱，市值估計也達數百億元，改為容許出售，確可為管理局帶來巨額進帳，然而這是否最佳或唯一選擇，值得商榷。

政府廿多年前提出發展西九文化區，未幾即鬧出單一招標風波，公眾對文化區會否變成地產項目，當時有頗多疑慮。今次管理局方面拋出的「賣斷物業但不賣地」構思，初步看來跟鐵路上蓋發展模式相似，本質就是由中標發展商起樓出售單位，怎麼看都是地產發展項目，跟之前「只租不賣」模式資助文化區財政，無法相提並論，公眾難免質疑這有違文化區發展初心，兜兜轉轉多年，還是由大發展商在文化區搞地產。有學者還指出，局方的物業發展方案「缺乏可持續性」，因為物業「賣了就沒有了」，文化區營運長遠實現自負盈虧，沒理由靠這種一次性的收入；倘若局方想法是發展項目「陸續有來」，所以「不是一次性」，那麼公眾更有理由擔心文化區「地產項目化」。

文藝設施難自負盈虧

政府注資非不可考慮

文化藝術設施，營運開支高但收入有限，很難自負盈虧。法國羅浮宮享負盛名，一樣要蝕錢，年年要靠政府資助，金額數以十億港元計，佔館方預算開支一半，惟甚少人質疑法國政府這樣做是亂花錢，因為大多數人都認同，羅浮宮極具文化藝術價值，每年更吸引數以千萬計遊客，社會效益巨大。當然，現在的西九M+博物館與故宮館，無法跟羅浮宮相比，可是香港要做中外文化藝術交流中心，特區當局就應該有雄心有遠見，視兩館等文化區設施為戰略基建，加以支持，政府注資規模若是合理合度，並非不可考慮。現在管理局應該先公開方案具體內容，清楚交代財務狀况，讓社會討論應該怎麼辦，而不是由局方與政府達成協議後，才告訴市民。

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