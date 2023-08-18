社評：郵輪碼頭營運商有責 公帑支援不應恆常化

「海洋光譜」明天重臨

預案應急再謀長遠

本月初，可接載5600人的「海洋光譜」號抵港，是啟德郵輪碼頭疫後重開以來，載客量最高的郵輪，不少旅客落船後，都想把握有限時間出外觀光，卻因交通接駁不足，被迫在悶熱天氣下，呆候大半小時等的士等巴士，對香港印象大打折扣。事後政府急急開會，推出5項措施疏導碼頭乘客，包括提供特別巴士線免費往來碼頭及港鐵啟德站、增設3條免費穿梭巴士線，以及加強的士載客服務等，凡有郵輪抵港，當局將通知的士業界，的士前往碼頭載客可獲發50元石油氣現金券。

新措施實施以來，旅客離開碼頭的交通安排大致暢順，然而這段期間泊岸的郵輪，跟「海洋光譜」號相比，無論規模與載客量皆有所不及。明天「海洋光譜」號重臨香江，再次考驗碼頭交通接駁安排，特區當局不敢怠慢，日前召開第二次跨部門會議，由副政務司長主持。根據當局說法，船上約有4500名旅客，逾千人將參與郵輪公司安排的岸上行程，餘下3400人上岸後，主要利用公共交通，前往不同目的地觀光。郵輪公司將按旅遊事務署要求，分流乘客下船，並在事前提供交通資訊，先了解旅客交通選擇；當局將繼續提供3條免費穿梭巴士路線及加班，每半小時可應付250人次；公共交通將有3條特別巴士線，其中兩條當日特別開設，預計3線每半小時接載900人次。的士方面，之前落實的措施將維持，包括續派50元石油氣優惠券等。

香港重振旅遊業，希望吸引多些高消費力旅客，郵輪客是一個需要爭取的客源，要旅客在碼頭呆候，有損香港旅遊業聲譽，特區政府不能撒手不理。過去兩周，政府「大陣仗」介入，高官親到現場視察、作出跨部門統籌，倘若明天還出亂子，實在很難說得過去。今次「海洋光譜」號來港，當局事前做足準備，出問題機率理應不大，然而政府不可能無了期做「救火隊」，應急過後必須思考長遠，確保郵輪碼頭方面可以自行解決問題。

文體旅局長楊潤雄最近表示，5項疏導碼頭旅客措施屬短期對策，周末「海洋光譜」抵港過後，政府會審視措施效益，再制定長遠安排，不排除部分措施恆常化。政府及早預告郵輪抵港資訊、要求巴士公司安排特別班次，當然可以恆常化，這跟沙田賽馬日有特別巴士線及鐵路服務疏導人潮，性質相似。可是安排免費穿梭巴士、派石油氣現金券吸引的士到碼頭載客，牽涉公帑運用，倘若恆常化，等於長期用公帑幫助營運商，隨便慷市民之慨，做法不能接受。

郵輪碼頭定位出問題

營運模式須根本調整

啟德郵輪碼交通不便配套不足，反映政府規劃差，然而負責接待旅客的，始終是碼頭營運商和郵輪公司，商業持份者須做好本分，履行對旅客的責任，不應該有靠政府「包底」之心。啟德郵輪碼頭營運商負責運作管理已有10年，大型郵輪泊岸如何處理，理應有足夠經驗。營運商有責任與郵輪公司溝通，事先掌握旅客情况，就交通接駁等事宜做好規劃安排，若有困難應及早向當局反映並求助。啟德郵輪碼頭招標管理，營運商做得不好可以撤換。政府與碼頭營運商合約2028年才到期，招標條款有沒有「漏招」削弱政府監管能力，需要跟進。無論如何，當局有責任評估碼頭營運商表現，指出不足之處，要求改進。

啟德郵輪碼頭2013年啟用至今，常被形容如「死城」，政府一再承諾改善，交通不便、人流稀疏、商舖零落情况卻依舊。一個問題10年都搞不好，背後必有原因。多年來，不少人建議參考尖沙嘴海運碼頭，將啟德郵輪碼頭一帶發展為休閒場所和購物中心，吸引本地人流，政府卻無動於中。楊潤雄日前表示，當初設計郵輪碼頭，主要目標就是讓旅客上落船，設計上沒有地方作商業用途的考慮。交通配套方面，近年政府常言「基建先行」帶動需求、推動發展，然而另一邊廂，當局又以成本效益等原因，於3年前擱置興建單軌運輸系統連接碼頭與港鐵站，「碼頭如孤島」，不知何時方有機會改變。

昔日國際郵輪多泊海運碼頭，旅客下船即可逛街購物，前往市區各景點也很方便，可是對郵輪公司而言，組織收費團安排旅客上岸觀光，也是公司重要收入來源，碼頭位置太過方便，反而不利他們賺錢。啟德郵輪碼頭跟海運碼頭剛好相反，公共交通配套不足，又缺乏消費購物場所，定位單純就是讓旅客上落船，然而過去10年的經驗已清楚說明，繼續以這樣的定位營運郵輪碼頭，只會延續現時「半死不活」狀態。特區當局必須改變思維，從根本調整啟德郵輪碼頭的定位，才有可能解決問題。

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