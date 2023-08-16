社評：人口回升難掩問題 銀髮經濟有待推動

去年底人口大幅向上修

有別公眾對移民潮認知

港人移民潮2020年開始，當局沒有具體統計數字，惟一般估計有超過20萬人離港，全港總人口連續3年向下。根據統計處今年初公布的資料，去年底本港人口臨時數字約為733.32萬，是2016年以來最低，較2021年同期減少約6.83萬，按年跌0.9%，然而隨着防疫措施放寬，去年底移入本港人數，其實已開始回升。政府昨天公布的2023年中人口臨時數字更顯示，本港整體人口反彈，達到749.81萬人，比去年同期多了15.2萬人。

統計處表示，人口回升主要是其間錄得17.4萬居民淨移入，當中除了單程證持有人，也有一批疫情期留在境外的香港居民，疫後返回香港；亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港。由於統計處將去年底人口數字，向上修訂為747.26萬，跟最新人口數字相差不過2萬多，政府今年以來推出的搶人才措施，是否有立竿見影之效，仍須深入了解與分析。另外，整體人口出現淨流入，只說明移入者多於移出者，儘管之前一些移民顧問和學者相信移民潮今年會放緩，惟實際放緩了多少，同樣需要進一步探究。翻查政府數據，2019年中人口臨時數字為752萬，現在統計處將去年底人口數字修訂為747萬，大幅上調了10多萬，彷彿移民潮不曾發生，與公眾認知有出入，政府必須解釋清楚，有關數字究竟是怎樣得來。

除了交代最新人口數字，統計處又以2021年年中人口為基準，運用科學模型，推算之後25年的人口變化，估計居港人口2046年中達到819萬，比目前為多，主要是預期人口淨流入，可蓋過低出生率的影響，惟未來人口持續高齡化、社會持續少子化，乃是難以逆轉的大趨勢。目前65歲或以上長者為數145萬人，相當於總人口兩成，署方推算2046年將增至274萬，屆時平均每3名港人，就有1人是長者。

老齡化社會來臨，當局需要及早綢繆，一邊準備應付挑戰，一邊從中發掘機遇。以往老齡化一般被認為有礙社會創新，然而有針對歐美發達經濟體的研究顯示，人口老化與發明活動彼此關係呈「駝峰狀」，年長人士佔勞動人口比例介乎24%至27%之間時，經濟中的創新發明活動最活躍；美國近年一項調查則指出，成功的新創企業創辦人，平均年齡介乎42至45歲，而50至60歲組別的成功比例，比20至30歲創業者高出2.5倍。香港應該以積極態度迎接老齡化社會，一些陳舊觀念和定見，是時候改變。

推動銀髮經濟

須有通盤策略

誠然，人口老化加快，政府必須增加安老、醫療等各方面開支，以照顧低下階層長者，然而不少年長中產人士都有一定積蓄，懂得投資理財。政府最近發行銀色債券，無論認購金額和人數均創新高。這些年長中產人士，依然有心有力，希望優雅老去，他們的消費能力、工作能力，以至自我實現（self-actualization）之心，未必比年輕人遜色，可以在老齡化社會中，扮演重要角色，政府應該積極思考，如何為他們提供舞台，繼續發光發亮，過優質充實的生活。

過去10多年，政府在發展樂齡科技、推動銀髮就業、促進銀髮經濟、鼓勵長者退休後保持活躍投入社會等方面，確有推出一些措施，諸如「長者學苑計劃」，每年提供逾萬學習名額，讀長者重拾讀書樂趣；「老有所為活動計劃」，透過資助社福機構舉辦活動，鼓勵長者參與社區活動；「中高齡就業計劃」，向聘用年長人士的僱主發放津貼，希望促進長者就業及為他們提供在職培訓，等等。不過整體而言，外界只看到當局有一些零零碎碎的措施，看不到有一套因應老齡化社會和銀髮經濟的通盤策略，「中高齡就業計劃」在協助長者就業方面，更被質疑成效不彰，一些退休前任職企業高管的銀髮族，重返職場後只能從事低學歷低技術要求的工作，大材小用，實屬浪費。

2018年，歐盟提出「銀髮經濟」十大發展領域，包括互聯健康、銀髮旅遊、「長者友善」建築環境、老年大學、長者創業、無人駕駛汽車等，這些重點領域覆蓋長者生活各方各面，涉及人工智能、家庭自動化、物聯網等不同環節，展現了何為通盤規劃，值得香港借鏡。香港土地供應緊缺，安老院舍嚴重不足，樂齡科技能幫助居家安老，透過各種智能機械，提升長者身體機能，延遲他們入住院舍時間。日本在樂齡科技、護理機械人產業發展方面相當成功，官方大力扶持，作用顯著。近年香港銳意發展創科，促進樂齡科技產業化，當局有必要下更多工夫。

■歡迎回應editorial@mingpao.com