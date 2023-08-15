社評：表決法案議員職責 小貓幾隻影響觀瞻

衡量議員表現

既重質也看量

《基本法》訂明，立法會大會法定人數為「不少於全體議員的二分之一」。2021年選舉制度修改之前，民主派不時透過要求點算法定人數「拉布」，令會議停頓，等待議員返回會議廳，因未能及時湊夠法定人數而流會，更是屢見不鮮。行政立法關係惡劣，令政府施政舉步維艱，一些明明有益於民生和發展的法案，也一再在立法會被拖死。新選制下產生的立法會強調「愛國者治港」，「數人頭」情况隨之絕迹。本屆立法會大會至今未有議員要求點算法定人數，大會亦不曾因為法定人數不足而流會。

行政立法關係改善，政府施政阻力比以前大幅減少，立法會議事效率亦有所提升。現屆立法會大會，每次會議平均時間是近幾屆最短，狄志遠議員解釋，現在法案審議主要在法案委員會階段已完成，毋須在大會恢復二讀後重複討論。當然，立法會的角色職能，除了配合施政，更要監督政府。中聯辦主任鄭雁雄上月出席立法會午宴致辭，便提到議員要全面準確把握行政立法關係，既要維護行政主導體制，與特區政府保持良性互動，也要以香港發展和市民權益為己任，通過質詢、辯論等各種形式，對施政有效監督。立法會產生辦法出現重大轉變，議會生態亦截然不同，衡量議員表現，需要從質與量兩方面思考。

議員出席會議，倘若只是泛泛而論，說些陳腔濫調，對監督政府改進施政，並無多少幫助。從這一角度而論，議員發言的質比量更重要。現屆立法會議員就任超過一年半，哪些議員敢言、有誰說話精闢多良言，有留意的市民，相信心裏有數。不過話說回來，衡量議員是否盡責，一些可以量化的客觀指標，包括會議出席率、質詢次數等，始終有其重要性。倘若一名議員經常缺席大小會議，即使發言字字珠璣，也不能說是克盡己責。

立法會議員薪酬豐厚，看在一般人眼裏，勤於開會、多提良言、表決法案都是議員責任。現時立法會有90席，法定人數為議席一半。立法會2023年會期至今，共通過24項政府法案，已比去年全年通過的17項為多，惟統計資料顯示，今年已通過法案中，有16項在表決時，在席議員人數不夠一半，《2022年印花稅（修訂）條例草案》表決時，只得11人在席，僅佔全體議員12%。

立會改制破除積弊

更要樹立良好新風

按慣例，立法會在會議開始時會點算一次法定人數，如果會議期間不足法定人數，但無人向立法會主席提出，會議可繼續，《議事規則》僅要求立會主席在表決時，判斷贊成議員是否佔多數，毋須判斷法定人數是否足夠。根據現行程序，會議期間，議員有權挑戰會議不足法定人數，提出記名表決，要求「數人頭」，但如果無人提出，即使只有幾名議員在席，表決結果依然有效。曾任內務委員會主席多年的前議員劉健儀認為，如果立會主席依照議規完成表決、沒有濫權，即使有人以「表決時在席議員不足法定人數」為由，提出司法覆核，法庭受理機會也不大。不過論觀瞻，法案表決時，在席議員僅得「小貓三四隻」，始終說不過去。

改制前的立法會，很多直選議員都是全職議員，又或以履行議員職務為主。相比之下，現屆議會的構成，不少人有其他正職，日常工作繁忙，然而能夠躋身議事堂為民請命，多抽時間出席大會和參與表決，也是議員應有之義。即使法案本身爭議不大，議員們在法案委員會階段，也有認真參與審議工作，但經常缺席大會表決，難免令人覺得對法案表決欠重視，議員對自己的表現，應該有更高的要求。以往有些議員最怕突然收到點算人數「追魂call」，需要馬上放下手上其他工作，趕赴會議廳。現在議事堂上再沒有你死我亡的政治鬥爭，但會議主席依然可以發出信息，提示不在席議員，法案快要付諸表決。部分議員因有其他公務，無法時刻留在大會，但也樂意及時趕返參與表決，立法會主席有責任適時通知。

改制後的立法會，既要破除舊日積弊，更要樹立良好新風。現屆立法會表決法案，多採不記名方式。有資深議員表示，今屆議員共識是除非涉及重要原則問題需要表態，否則不會記名表決，又認為這「不會影響市民問責」。然而可以想像，不記名表決，容易令議員覺得錯過了也沒所謂，表決時出現「小貓三四隻」的問題，並非無因。立法會會議摘要，今年起改以「一名議員」代替具名引述，不利外界監察議員提問質素高低，則是另一例子。一些制度設計，看似「微不足道」，其實可以對議會文化帶來深遠影響，當局需要正視。立法會主席也有責任端正會風，督促議員盡忠職守。

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