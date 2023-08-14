社評：烏軍反攻缺乏進展 西方支援耐性漸失

戰壕地雷大派用場

陣地戰如一次大戰

電子戰、網絡戰、空戰等常視為現代戰爭的關鍵，然而當下俄烏戰爭形態，跟百多年前的一次世界大戰，其實不乏相似之處，攻城掠地陣地戰，派上用場的依然是戰壕和地雷。烏軍今夏發起的大反攻，事前準備差不多有半年，西方除了提供主戰坦克和大量裝備，又協助烏軍訓練，反觀俄軍精銳在戰爭第一年傷亡甚眾，需要徵召30萬後備軍，今年6月底又發生瓦格納僱傭軍兵變，一些西方分析認為，俄烏力量此消彼長，對反攻寄予厚望，惟實際打起來，卻不似預期。

烏軍大反攻面臨的最大挑戰，是難以突破俄軍在烏東及烏南的多層防線，俄軍在當地埋下數以萬計地雷，又構築了非常龐大的戰壕網絡，烏軍推進困難，兵員折損嚴重，前線指揮官不得不下令後撤重整隊伍。華府和烏克蘭當局均承認，反攻進展不似預期，但相信仍然有足夠時間空間爭取進展，白宮國家安全顧問公開表示，現在為反攻成果下定論言之尚早。不過根據美國媒體報道，美國西方情報界私下評估悲觀得多，認為烏軍能夠重奪「大量土地」機會渺茫。不久前聽取了駐歐美方指揮官匯報的美國眾議員奎格利形容，匯報內容令人沉重，目前是戰事最困難時期。

俄烏戰事變成一場代理人戰爭，俄羅斯與美西方較勁，文宣操作鋪天蓋地，然而光靠嘴巴贏不了戰爭，決定勝負還看戰場現實。俄烏戰爭暴露俄軍不濟，可是俄烏國力軍力始終有距離，戰爭演變為消耗戰，對烏方一定不利。近月烏克蘭一再在俄羅斯境內策動無人機襲擊，雖然沒有人斬釘截鐵承認責任，但外界普遍相信是烏方所為。烏軍大反攻陷入膠着狀態，這類襲擊有助吸引外界眼球，提振烏方士氣，從心理上打擊一下俄羅斯，但對整體戰局並無實際作用，無助烏克蘭奪回土地；以非軍事目標作為攻擊對象，更可能被視為恐怖襲擊，難言正當性。上月莫斯科商業區遭無人機襲擊，聯合國發言人便不點名批評，反對任何襲擊平民的行為，呼籲停止。

烏軍戰場反攻不順，相比之下，外交方面算是有一些進展。第二輪烏克蘭問題國際會議，本月初在沙特阿拉伯吉達舉行，42國代表參與，中方派出歐亞事務特別代表李輝率團赴會，烏克蘭形容會議有成效，期望可以在下月印度新德里G20峰會前舉行下一輪會議。

戰場得不到的勝利

難從談判桌上取得

俄烏戰爭，西方陣營撐烏立場鮮明，發展中國家較多偏向中立。首輪哥本哈根會議，「全球南方」代表寥寥，實際由西方主導，中國未有參與不足為奇。烏方意識到爭取「國際社會」支持不能止於西方，欲向「全球南方」招手，第二輪會議沙特作東，更多發展中國家獲邀，中國參與屬意料之內。西方輿論慣性把中俄綑綁看待，並以中方派員出席，視為中方對俄烏戰爭立場有變，乃是一廂情願。烏克蘭問題國際會議本質不是和談，俄羅斯不獲邀請，西方欲以此製造俄國孤立的形象，但「全球南方」關心的，並非大國鬥爭，而是俄烏戰爭對全球糧食和能源安全影響，各方看法與側重點，其實不盡相同，相信西方和烏方心裏亦明白，戰場上得不到的勝利，很難從談判桌取得。

美西方與基輔為了對付共同敵人，展開策略合作，倘若戰局形勢向好，當然萬事好商量，但如果形勢不順，埋怨與分歧必然浮現。烏軍在巴赫姆特損兵折將，美方認為不值得為這種戰略價值不高的市鎮虛耗兵力，但烏方認為重奪當地具有重要意義，拒絕妥協；美方視烏克蘭為制俄棋子，早前北約峰會，烏總統澤連斯基嚴辭抨擊北約未為烏國加入訂立時間表，惹火美國，認為澤連斯基要對西方支援更感恩，也折射了雙方的矛盾。

烏克蘭11月入冬降雪後，很難再有大規模地面戰鬥，若未來兩月烏軍反攻仍無明顯進展，基本上就要等待明年，然而明年也是美國大選年，候選人競選造勢，今年底就會展開。新近民調顯示，美國人對支持烏克蘭開始失去耐性，過半人認為美國支援已是「仁至義盡」，反對國會額外撥款援烏，而一眾有意問鼎白宮寶座的共和黨人中，除了特朗普表明反對拜登政策，提出「24小時內結束烏戰」，其他民望較高者，對繼續大力撐烏也不熱中。戰事曠日持久，俄烏兩軍均見疲憊，當無人繼續為戰火添柴加薪，也許就是俄烏在國際斡旋下正式展開談判的時候。

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