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社評

社評：台選情變數複雜 在野整合成關鍵

【明報社評】台灣大選投票，距今剛好5個月，當日會選出新一任總統和新一屆立法委員。關於總統選情，迄今民進黨參選人賴清德民調支持率領先，惟是不確定因素錯綜複雜，選情總體仍然混沌不明。這次選舉，在中美激烈角力、美國打台灣牌「以台制華」、民進黨則「倚美謀獨」大背景下開展，選舉結果被認為關乎兩岸情勢發展是戰？是和？島內民情主流不欲兩岸兵戎相見，可是情勢卻滑向美國設定的代理人戰爭發展，台灣是否免於戰禍，取決於主流民意能否整合，透過選票下架民進黨，向戰爭說不。事態嚴重，情勢發展備受關注。

賴清德支持率領先

民進黨配合美部署

去年11月「九合一」選舉，民進黨大敗，當時島內瀰漫着明年大選下架民進黨的氛圍，在選舉中斬獲甚豐的國民黨，憧憬着再次政黨輪替，重新執政。不過，選後民進黨迅速整合，很快由賴清德定於一尊，代表民進黨捍衛政權；國民黨則派系內耗，各懷鬼胎，侯友宜、郭台銘至今仍然各別苗頭，黨內未能形成合力支持侯友宜；柯文哲雖然有一定支持，惟是民衆黨基層實力薄弱，難以撼動民進黨。迄今就總統選舉，各項民調顯示賴清德持續領先，依次是柯文哲、侯友宜、郭台銘。

民進黨蔡英文政府2016年執政之後，否定「九二共識」，兩岸非官方互動停擺，並採取「親美抗中」路線，全面配合美國，成為抗中前鋒，發展至近期接受美國把台灣打造成為「烏戰模式2.0」，正如俄羅斯處境一樣，兩岸一旦開戰，民進黨政府甘於台灣成為美國拖住解放軍的「耗材」，使北京陷入泥淖，以打斷中國崛起進程。面對美台勾連，北京加緊軍事鬥爭準備，國際間視台海為戰爭風險最高之地。

賴清德的台獨屬性，早已定型，被冠以「台獨金孫」，也自詡為「務實台獨工作者」。惟其「堅定」台獨取態，與美國運用台灣牌存在扞格，為了化解美國疑慮，近期賴清德公開說「務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬」云云。這個說法，能否淡化其台獨色彩，各方自會研讀。不過，即使如此，所謂「互不隸屬」之說，與當年陳水扁鼓吹的「一邊一國」如出一轍，當時喬治布殊政府把陳水扁打為「麻煩製造者」。時移世易，美國或許不在意賴清德的最新話術，但是北京肯定視之為台獨立場，設若賴清德勝選，掌政台灣，戰爭陰霾將盤旋不去。

8月4日，主要由學者組成的兩岸圓桌論壇協會公布的民調顯示，賴清德雖然以支持率35.4%領先柯文哲（33.3%），但是33.68%民衆認為柯文哲較有能力處理兩岸和平、避免戰爭，賴清德只有23.2%，可見，在目前島內主流訴求和平、避戰底下，賴清德短板明顯；學者趙春山甚至認為，選後第一個要面對的問題，就是如何處理好與大陸的關係，而「九二共識」是兩岸關係重點，「沒有九二共識就沒有對話」，他認為賴清德將跟隨蔡英文路線，若他當選，兩岸關係一定不好，「兵兇戰危將更進一步」。

在野合力下架民進黨

兵兇戰危局面可緩解

截至8月初，各項民調顯示，若3人參選，賴清德有優勢，若郭台銘最終以獨立參選人出戰，4人競逐，賴更被認為可以躺贏。不過，有一個情况值得注意。各家民調顯示參選人支持率迭有起落，惟都有一個共同點，就是民進黨與在野勢力顯得涇渭分明，賴清德穩定取得3成7支持率，在野3名參選人（連郭台銘在內）加起來是6成7，其中在野支持度，柯文哲約4.5，侯友宜約3.3，郭台銘約2.2，設若兩名在野參選人結盟，與賴清德就有一拼之力，其中柯文哲與侯友宜或郭台銘結盟，只要取得在野6成支持率，已可勝選。

目前，島內民情主流仍然是下架民進黨，在野力量認識到必須整合，才可以贏得選舉，從而化解戰爭危局。因為台海發展至戰雲密佈，是民進黨配合美國戰略部署的結果，只要台灣主政者明確宣示避戰，特別是拒絕為了美國戰略利益而罔顧台灣福祉的戰爭，則無論美國怎樣操作，都較難得逞。只是，國民黨太弱勢了，侯友宜民望和民調支持率長期低迷，一度連郭台銘也不及，即使近期稍有起色，觀乎他的主客觀條件，看不到有可能突破困局，設若郭台銘獨立參選，侯形勢更壞，使得國民黨出面整合在野力量，也缺乏合理性，勉力為之，或許衍生更多矛盾；柯文哲有個人魅力，民調支持率貼近賴清德，惟是民衆黨基層力量不足，擔起折衝樽俎大任，恐怕乏力。郭台銘個人誠信備受質疑，更難挑起整合重任。目前，看不到島內在野力量可以怎樣整合，不過，只要堅持避戰，認識到島內唯一出路是在野合力，使民進黨失去政權，台灣才有可能擺脫美國擺佈，自身不致成為戰火「耗材」。期望島內有心人挺身而出，有所作為。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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