社評：香港夜經濟一蹶不振 對症下藥不能想當然

重振「不夜城」風光

先認清問題所在

政府昨天公布第二季經濟數字，GDP按年增長1.5%，符合預期，但比首季增長2.7%失色，至於失業率則進一步下跌，由首季3.1%降至2.9%，某程度已接近全民就業。當局表示，近月經濟增長，主要靠私人消費開支及旅遊業帶動，前者次季顯著增加，按年升8.2%，同期訪港旅客人次亦急升，回復到疫前接近一半的水平。根據旅發局數據，今年首7個月有近1650萬旅客人次訪港，單是上月就錄得360萬人次，按月增長超過三成，逾八成為內地旅客，整體而言，內地旅客量已回復到疫前七成，來自菲律賓和泰國的客量，更回復到疫前同期逾九成。

單看數據，本地消費市道和旅遊業復蘇情况，似乎尚算理想，然而業界看法，卻不太一樣。旅遊相關行業紛紛表示，內地旅客消費模式有變，過夜客亦比以往少，另一個明顯現象，是夜間市道淡靜，無復疫前光景。曾幾何時，旺角灣仔等夜蒲熱點，凌晨時分依然處處行人，一些商戶食肆更是通宵營業，然而現在莫說凌晨，就是晚上10時過後，旺角街頭已是人影稀疏，商戶休息關門，部分做消夜客的食肆亦已結業。廟街與蘭桂坊以不夜天見稱，過去吸引不少旅客慕名而來，現在卻冷清得多。有酒吧業人士指出，全面復常首個月，客人曾「報復式」回歸，惟之後無以為繼，只及疫前七成，近月更進一步轉差。就連一些內地客也在網上留言，慨嘆香港夜生活失色。

五光十色的夜生活，常被視為大都市朝氣活力的見證，也是吸引旅客的亮點。香港夜間市道一蹶不振，如何重拾「不夜城」風采，最近在社會引起不少議論。有意見指出，近年內地「夜經濟」、「地攤經濟」相當興旺，值得當局效法；有人則提到上環「大笪地」是香港集體回憶一部分，建議政府物色臨時場地，重設「大笪地」夜市，既可吸引旅客，也可吸引市民重新體驗昔日香港情懷。

搞活香港夜經濟，需要集思廣益，多聽業界和持份者意見；化為政策與行動之前，則要深思熟慮，對症下藥，才能取得理想效果。香港「不夜城」疫後未復常，原因不一而足。3年疫情令不少市民生活模式改變，習慣了早歸家、叫外賣，比起出外消閒，更愛在家煲劇；年輕人較多夜生活，隨着香港人口老化，移民潮下又少了數以萬計青年及壯年消費者，也是不利重振夜經濟的社會內部因素。外部因素方面，疫後復常，市民「報復式外遊」，北上消費情况也顯著增加，尤其是毗鄰的深圳，夜經濟搞得有聲有色，蒲點多消費又便宜，成功吸引不少港客。本地酒吧業和餐飲業均認為，假期日子生意未如理想，與此不無關係。重振香港夜間市道，必須先看清問題所在，再想對策。

重設「大笪地」夜市，驟眼看似乎可以為本港夜經濟，增添新賣點，可是這個「大笪地」，如果只是翻版廟街，開一些占卜星相和美食攤檔，有人唱曲表演，新鮮感其實有限；倘若大笪地設在偏離旅遊消費旺區的地方，想吸引人流，更是難上加難。廿多年前，香港經濟低迷，政府提倡發展本土經濟，在黃大仙設立騰龍墟，又在上環重設大笪地，然而營運不久就出問題，不少檔主叫苦連天，慨嘆墟市人流不足，鄰近地區商戶則不滿搶生意，兩個墟市很快便銷聲匿迹。十多年前，內地客來港自由行成風，遊客迫爆市區，引發不少問題，當局其後設立新田購物城，原意是疏導旅客購物人潮、促進地區經濟，未料開業後形勢有變，結果又以失敗收場。

夜經濟發揮香港特色

「大笪地」吸人流無保證

當然，這不是說「大笪地」夜市一定不能搞，關鍵是當局必須想清楚，什麼樣的夜經濟最適合香港、什麼樣的措施可以有效振興夜間市道。內地大力發展夜經濟和地攤經濟，目的除了刺激消費，更是為了提供更多創業就業機會，紓緩失業壓力，相比之下，本港已差不多是全民就業。當然，深圳、重慶等內地城市夜經濟興旺，成功將市井文化、傳統特色、購物消閒以至文創藝術元素共冶一爐，值得香港參考，但兩地情况並不完全相同，照搬內地模式，未必適合香港。蘭桂坊、女人街、廟街深入人心，比起搞些霎眼嬌的新蒲點，當局應該多去思考如何重振這些地方的人流，重拾舊日盛况。另外，香港大型商場林立，當局可以與一些商場方面探討，可否在周五、周六及假日，延長營業時間至午夜，多搞各類特色活動，人流出來了，自然就可帶動周邊消費。

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