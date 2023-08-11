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社評

社評：美投資禁令遏華發展 香港及早籌謀防打壓

【明報社評】美國總統拜登簽署行政命令，嚴格限制投資中國高科技領域，還訂明措施涵蓋港澳，標誌美國對華科技戰升級，也是限制對華投資的關鍵第一步，具體執行上的模糊性，旨在製造寒蟬效應，令美國投資界對華裹足不前。白宮嘴上說無意與華脫鈎，實際以「去風險化」之名，在科技投資等領域行脫鈎之實，即使損害美企利益亦在所不惜，惟正如美國一些有識之士所言，這只會加快中國科技自力更生步伐。白宮禁令對香港創科發展及融資有何影響，需時觀察，但香港有國家作為後盾，面對打壓，沒理由退縮。美國遏制中國發展，一再打擊香港，因應各種潛在風險，特區當局必須及早籌謀，擬訂預案應對。

科技投資禁令

製造寒蟬效應

美國國務卿布林肯、財長耶倫等近月相繼訪華，白宮一邊擺出尋求對話、穩定兩國關係的姿態，另一邊卻不斷加緊遏制中國發展，拜登周三頒布的對華投資禁令，乃是最新舉措。有關行政命令主要涉及3類科技範疇，分別是半導體、人工智能（AI）及量子技術，美國風險投資公司、私募基金和合資企業等，日後投資相關領域中國企業，將受嚴格限制，違規者會面臨罰款甚至被迫撤資。另外，當局也會設立通報制度，要求在華經營業務的美國人，向美國財政部報告在上述高科技領域的投資情况。白宮表示，有關命令不設追溯期，也不包括投資中國股票及債券，當局將先聽取公眾意見，於未來數月調整方案，外界估計最快明年實施。英國政府昨天暗示，會考慮是否跟隨美方做法。

匯控高層早前批評英國政府軟弱，經常順從美國要求，惹來反華政客不滿。無論如何，中國大陸不是英國對外投資主要目的地，限制不限制，影響非常有限。相比之下，過去美國企業在華投資規模甚大，以矽谷風投巨擘紅杉資本為例，自2005年進入中國以來，參與了逾千家中國企業投資，在華管理資產達560億美元，比起在歐美管理的資產還要多。有美國智庫便形容，白宮今次高科技投資禁令，正式開啟了美國限制對華直接投資第一步。北京則抨擊美方做法是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，真正目的是剝奪中國發展權利，外交部已提出嚴正交涉，北京稍後會否採取反制措施，需要密切留意。

美國對華發起科技戰，高科技投資禁令，醞釀至少兩年。拜登稱，半導體、AI與量子技術，對加速發展軍事、情報等能力有關鍵作用，限制美企在華相關投資是要捍衛國家安全，云云，現實是先進科技幾乎必具軍民兩用性，華府不過是以國家安全和「去風險」為幌子，遏制中國高科技發展，維護美國霸權。

當然，就像美方之前很多貿易戰措施那樣，高科技投資禁令，同樣打擊美國企業，華府就算殺敵一千，隨時也要自損八百。英特爾、高通、英偉達等美國晶片業巨頭，早前便游說拜登政府不要採取更多限制，必須確保政策不會令業者被排除於中國市場之外；有業界人士亦警告，限制過於寬泛和含糊，可能削弱美國半導體產業競爭力。

科技革命新時代，AI應用勢將滲入每一環節，倘若美方採取極寬泛的定義，限制對華投資，基本上但凡涉及較多科技成分的項目，美國企業都未必可以投資。美國傳媒稱，白宮與業界持份者討論後，「收窄」限制範圍，禁令或只適用於「一半以上營收來自AI等領域」的中國企業，然而有關定義顯然仍有含糊之處，最後還是看華府執行時選擇從緊或從寬。由於違規與否由華府說了算，如何裁斷又存在不確定性，可以想像，一些美國企業和創投基金為了規避風險，寧願放棄投資中國。拜登今次行政命令，一大作用就是製造寒蟬效應，恫嚇美國科企和投資界。

去年美國對華直接投資為82億美元、對華創科投資僅13億美元，兩者均是多年新低。紅杉資本早前宣布，將分拆為3個獨立實體，分別在歐美、中國及印度獨立營運，主因也是地緣政治風險及美國政客壓力。華府科技打壓措施不斷升級，由聯同荷蘭限制光刻機出口，到今次投資禁令，招招咄咄逼人，惟正如微軟創辦人蓋茨、著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）等人所言，華府這些舉措，只會迫使中國加快相關技術研發。蓋茨便認為，美國試圖阻止中國發展晶片科技終將一場空，反而毀了原本可以向中國售賣晶片的大生意。在香港，有科技界人指出，投資本地創科業的基金，不少涉及美國資金，擔心白宮禁令影響行業發展，然而有危便有機，當局可考慮引入更多內地資本。有議員主張港府效法新加坡設立主權基金，自行投資，彌補資金缺口，有關建議同樣值得考慮。

香港成華府打壓對象

擬定預案抗美國脅迫

香港是國家對外重要門戶，華府遏制中國，無所不用其極，香港亦成為打壓對象。華府取消香港特殊地位待遇，由不承認「香港製造」，到今次將香港納入禁令涵蓋範圍，都是要抹殺香港獨特性，削弱香港作為國際金融中心的融資作用，不排除華府還會採取更激烈更無理的手段，打擊香港，有論者甚至認為本港聯匯制度要有「Plan B」。面對美國打壓，特區政府必須有所準備，設想各種可能局面，及早制訂應對方案。

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