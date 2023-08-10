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社評

社評：兩地往來拆牆鬆綁 黑碼添煩亂應取消

【明報社評】深圳當局推出多項措施，優化陸路口岸過關，「常旅客」計劃為學生及商務人士等特定群組而設，方便他們在羅湖過關，期待可以早日推擴至更多陸路口岸。大灣區融合，香港與內地人員往來頻密，多方面都要拆牆鬆綁。港車北上、高鐵地鐵化、境外信用卡綁定內地電子支付工具等，最近陸續取得一些進展，然而各類關卡限制仍然偏多，特區政府須與內地當局商量如何加快步伐，便利民眾。新冠疫情淡出多時，俗稱「黑碼」的內地健康申報表安排，已無多少作用，反而為不少過關人士帶來不便，引致關口擠塞，期望內地方面可以取消黑碼，令兩地人員往來更暢順更有效率。

深圳優化口岸過關

便利措施陸續出台

香港內地今年初恢復全面通關，迄今兩地人員往來情况，已回復到疫前六七成水平。目前每日各陸路口岸錄得約35萬人次通關，當中又以羅湖口岸最繁忙，自今年通關以來，羅湖口岸過關人次合計約2300萬。財政司長陳茂波早前提到，恢復通關以來，港人北上消費情况顯著增加，隨着大灣區融合加快，兩地人員往來勢將更加頻繁，無論硬件還是軟件配套，都需要更加方便。

過去數月，多項便利港人北上的安排相繼出台，深圳當局本周公布優化陸路口岸過關措施，推出「常旅客」計劃，方便特定群組在羅湖口岸過關，乃是最新舉措。根據當局介紹，學生、商務人士、科技人員等指定群組，將納入「常旅客」計劃，事先登記後過關將更便捷，至於實施日期等具體安排，有待進一步公布。另外，深圳當局還宣布了18項優化措施，包括以智能系統監測口岸人流、提升口岸通道免費Wi-Fi速率和穩定性，以及增設「臨時便民金融服務點」，協助香港旅客使用內地電子支付工具。澳門橫琴口岸上月試行「常旅客」，整體效果理想，相信不用等太久，「常旅客」便可在羅湖實施，倘若措施成效顯著，期望有關安排可以盡快在其他陸路口岸推行，方便更多跨境通勤和上學人士。

港人和境外人士前往內地，近年一個較常遇上的問題，是沒有或不懂使用內地電子支付工具。今時今日在內地，外出消費沒有現鈔不重要，沒有電子支付卻萬萬不能。以往境外人士必須用內地手機號碼及綁定內地銀行帳戶，才能開設內地電子支付帳戶。近月有內地電子支付公司宣布，可以用境外信用卡綁定內地電子支付應用程式，是一項重要的拆牆鬆綁安排，只是很多港人並不熟悉如何安裝及操作相關程式。這次深圳當局在多個陸路口岸增設服務點，協助旅客安裝及使用內地電子支付工具，確實切中不少港人的需要。

大灣區融合，兩地人員往來要更方便，港車北上、高鐵地鐵化，以及更多口岸採取一地兩檢，乃是大勢所趨，近月市民也見到一些進展。港車北上已於7月起實施；為了推動高鐵地鐵化，港鐵推出「靈活行」安排，下周起高鐵乘客往返西九至福田站，可以在指定時段免費改票，更改乘車時間和班次，趕時間的市民，可以改搭更早開出的班次。一地兩檢方面，深圳當局表示，皇崗口岸正在重建，預料2026年啟用，屆時將於新落成的口岸大樓實施一地兩檢。

黑碼申報虛應故事

不合時宜早日取消

萬丈高樓平地起，港車北上、高鐵地鐵化，需要一步一步推進；一些口岸受硬件所限，必須改動空間佈局以至大規模重建，才能實施一地兩檢。欲速不達的道理，各方都明白，不過特區政府與內地方面仍可多作商量，看看怎樣加快推進步伐。港車北上實施一個多月，由於申請手續過於繁複等問題，平均每天只有不足150架港車北上；高鐵「靈活行」安排，雖然為乘客提供了更大彈性，但真正的高鐵地鐵化，應該是乘客可以隨時上落車，一日未設「企位飛」公開發售，始終跟地鐵化有重大距離。凡此種種，都需要特區政府積極跟進，早日與內地當局打通各關節。另外，圍繞「黑碼」的問題，也要盡快解決。

香港內地疫後復常超過半年，但港人北上迄今仍須完成俗稱「黑碼」的入境健康申報，具體做法有三，包括用微信手機應用程式申報、網上申報，又或在口岸現場辦理，黑碼有效期限為24小時，意味不能一早填寫；需要天天往來兩地者，理論上也要天天申報。香港不少長者不熟悉智能手機應用，加上邊境手機網絡不穩定，每逢出入境高峰時段容易出現網絡塞車，無法順利生成黑碼；即使取得黑碼，又要在閘機前排隊掃碼，結果經常導致關口通道大擠塞。另外，黑碼申請人須交代入境內地前的14天有否到過外國，然而由於是自主申報，又毋須證明，有多少人虛應故事、蒙混過關，更是無從稽考。

黑碼是內地海關總署的規定，深圳當局必須遵從。近月深圳已採取一連串措施，嘗試精簡黑碼過關安排，除了大幅簡化需要申報的資料，又容許跨境司機及跨境學童的黑碼有效期，由1天改為7天，然而關口擠塞問題依然不時出現。新冠病毒已變風土病，內地早已不再搞大規模病毒檢測，一般民眾也很少戴口罩，看不到還有迫切需要追蹤病毒和感染者。黑碼存在意義不大，反而妨礙正常人員往來，期望內地當局可以早日取消相關要求，減少人員往來不便。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com

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