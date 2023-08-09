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社評

社評：簡化公務員「炒人」程序 明賞罰重塑健康文化

【明報社評】政府建議簡化處理表現持續欠佳公務員的機制，希望年底前落實。本港公務員隊伍表現近年屢惹批評，官僚因循保守文化必須改變。政府除了加強培訓、吸引年輕人才，更重要是賞罰分明。以往公務員的工作表現評核過於慷慨，絕大部分人都獲最高評級；表現嚴重不濟者，當局也沒有迅速從嚴處理，明知是「爛蘋果」，依然容讓他們長時間留任，由勸喻、警告、觀察到決定終止聘用，整個程序竟可拖上兩三年，簡化相關處理程序，乃是公務員改革的一步，當局必須付諸行動，去除瘀血，重塑健康文化，此外更要全面檢討公務員評核及升遷機制，厲行改革，汰劣賞優，才能提升治理效能。

對庸官劣吏仁慈

就是對市民不仁

去年《施政報告》提出強化公務員管理、提升管治效能。不久前，政府調整招聘本地大學畢業生的政策，大學三年級生也可提早一年投考，要跟私人企業「爭人才」。及至日前，公務員事務局又提出多項措施，希望簡化機制，處理工作表現持續欠佳的公務員。

根據現行制度，工作表現長期不達標的公務員，管理人員會先以勸喻、輔導、培訓以至調職等其他行政措施，協助他們改進，如果仍然未達標準，將設「觀察期」跟進。倘若連串措施都不奏效，當局可根據《公務人員（管理）命令》，為公眾利益着想而着令退休，只是整個處理過程，實際相當繁複冗長。涉事公務員前後有多達4次申述機會，相關部門或職系首長在當事人觀察期完結後，打算將個案提交公務員事務局處理前，須先在部門內設立「獨立委員會」尋求意見。另外，由於觀察期可以延長，以往一些部門猶豫不決，多次延長觀察期，竟可拖上一至兩年。行政會議召集人葉劉淑儀曾任政務官多年，根據她的說法，曾見過部分個案處理時間長達3年。

機構人事管理，縱容馬虎怠惰者，形同懲罰工作盡責者，長遠更會荼毒機構文化，人人抱着「做又三十六，不做又三十六」心態，事情當然做不好。2000年，特區政府曾改革增薪政策，要求部門首長向表現欠佳公務員停止或延遲增薪，然而在2001至04年間，年均只有25名公務員停止或延遲增薪，數年前更跌至年均10人左右。另外，當局也極少對表現持續欠佳人員採取行動，2015至2020年間，平均每年只有16宗公務員被着令退休個案。這對於怠惰無能者，當然難有警惕作用；看在市民眼裏，也只會更加覺得公務員是「鐵飯碗」。

庸碌是一種病毒，若被縱容，將在機構內蔓延，導致劣幣驅逐良幣。當局對庸官劣吏仁慈，就是對市民不仁。官僚醬缸文化，令公務員隊伍整體表現每况愈下，改革積弊，首先就得明賞罰、改風氣。現在政府提出簡化處理表現不濟公務員的程序，重點有三：將涉事人員可申述的次數減至兩次，一次是部門將個案轉介公務員事務局之前，另一次是公務員事務局將最後決定提交當局之前；刪減過程中要部門成立獨立委員會審議個案的步驟；改善工作表現的「觀察期」，最多只能於特定情况下延長一次。公務員事務局長希望，整個處理過程可以由之前耗時以年計，縮減至僅需數月，即可終止聘用表現不濟者。

公務員因為表現「長期」不達標而要接受勸喻、調職等安排，等於已經得到相關部門給予機會，再設「觀察期」給予第二次機會，其實已經太寬容，容許觀察期延長一次也嫌多。至於「獨立委員會」，如果實際上只是同一部門人員負責，予人感覺也只是多走一輪程序，架牀疊屋，意義不大。公務員工會方面可能擔心，日後當事人少了兩次申述機會，但從另一角度看，當局依然保證有兩次申述機會，根據既有機制，公務員若不滿紀律處分決定，仍可向行政長官提出申述，又或提出司法覆核。只要上訴渠道通達，程序公義就不成問題。

改革公僕評核制度

破除論資排輩升遷

當然，單是簡化「炒人」程序，本身並不代表什麼。倘若之後當局還是對官僚怠惰無能，採取隻眼開隻眼閉的態度，簡化炒人程序，並不會起到多少警惕作用。立法會近年的一份文件提到，根據公務員敍用委員會的觀察，公務員表現評核「過於寬鬆」，部分人員表現評核報告，多年來所獲評語一成不變。教師測驗考試濫派「A」，只會令人無法區分哪些是優異生；同一道理，公務員表現評核過分慷慨，只會妨礙識別適合晉升的人員。政府要阻止公務員隊伍庸碌化，除了要果斷處理少數長期懶散的公務員，更要改善公務員評核制度，改變論資排輩升遷做法。新加坡早在多年前已設立獎懲制度，表現好者獲花紅，表現不好者發警告信，多次警告無效則可革職，就連立法會亦曾研究當地做法。他山之石可以攻玉，值得特區政府參考。

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