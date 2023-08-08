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社評

社評：要說好香港故事 須搞好旅遊配套

【明報社評】啟德郵輪碼頭近日接連有船泊岸，見證本港郵輪旅遊逐步回復生機，本是值得高興之事，然而碼頭交通配套不足，卻苦了數以千計郵輪客。當局聲稱一直有評估郵輪停泊帶來的額外公共交通需求，並採取「合適」安排，現實是不少郵輪客要在碼頭大排長龍等巴士等的士，費時失事，體驗極差。啟德郵輪碼頭啟用10年，舖位長期十室九空，出入交通不便，疫前已屢惹詬病；疫後旅業復常，當局希望多些吸引高端旅客，郵輪旅遊理應大有可為，可是過去數天情况，卻令人質疑當局對郵輪客重臨缺乏準備，連基本的碼頭交通接駁也做不好，又怎可能向旅客「說好香港故事」。

郵輪碼頭交通差

旅客等車如受罪

本港郵輪業因新冠疫情冰封近3年，直至今年3月開始解凍，啟德郵輪碼頭重開，多艘郵輪也相繼預告重回香港。根據旅發局新近資料，目前已有18間郵輪公司確定有郵輪今年訪港，合共166個航次，回復至疫情前76%水平；去年初因為疫情而將母港遷往新加坡的郵輪「海洋光譜」號，不久前也宣布，明年底將在香港重設母港，郵輪母公司指出，香港有內地市場為後盾，可以吸引國際客、內地客及本地客，乃是他們決定重回香港的原因。

本港旅遊業復常，面對機場航運力不足等問題，郵輪可以為旅客提供不同選擇和體驗；對本地旅遊業而言，疫前「重量不重質」經營模式不可持續，未來需要吸引更多高端客，郵輪客的定位，正好配合這一發展方向。可惜的是，迄今並未見到當局有何策略推動郵輪旅遊再上路。啟德郵輪碼頭近日因為交通配套不足，導致大批郵輪客一登岸就要先「受罪」，更令人覺得當局對旅客重臨缺乏準備，連最基本的交通運輸安排也未做好。

上周五，可接載5600人的「海洋光譜」號抵港，是啟德郵輪碼頭重開後最高載客量的郵輪。由於碼頭內零售、餐飲設施都很少，不少旅客上岸後都想把握時間出外觀光，未料最先體驗到的，不是什麼「美食天堂」、「購物天堂」的魅力，而是排隊候車之苦，的士站一度要排45分鐘才可上車，巴士站同樣大排長龍，不少旅客都有怨言，對香港印象大打折扣。誠然，當天下午碼頭附近有意外事故，影響出入交通，屬於始料不及的突發情况，可是之後兩三天，仍有郵輪客投訴出入交通不便，反映問題出在當局身上。

啟德郵輪碼頭造價約72億元，2013年建成啟用，是本港開拓郵輪業務的重要地標，然而配套不足問題，一直困擾碼頭營運。旅遊業界批評碼頭陸路交通配套多年未有改進，碼頭逾5000平方米商場用地亦一直未有好好利用。疫前一些市民假日會到碼頭旁的草地作休閒活動，但疫情爆發後，部分有關用地改建成為社區隔離設施，發展旅遊中心的原有規劃何時落實，仍需觀望。碼頭交通不便，商戶不願進駐，人流稀疏，三者形成惡性循環。疫情過去，當局若有心重新搞好郵輪業務，便應早作籌謀，看看可以怎樣改善碼頭一帶配套，而不是等到實際運作出了問題，才去見招拆招。

大型郵輪抵港，行程早定，疫後復常至今已有半年，只要當局思慮周密一些、貼地一些，過去數天郵輪碼頭出現的問題，絕非無可避免。文體旅遊局稱，政府相關部門與碼頭營運商，一直有就郵輪停泊帶來的額外公共交通需求，評估及採取合適安排，包括安排特別路線接駁碼頭及港鐵站，並安排多輛巴士在碼頭預備，按乘客需要隨時加班，然而現在的問題，不是當局做了什麼，而是做出來的成果如何、用家有何感受，這才是「施政以結果為目標」的真諦。不少郵輪客等車等到一肚子悶氣，當局豈能自欺欺人。

政府官員聲稱，現場觀察顯示，碼頭巴士班次「足以應付需求」，出現排隊人龍，「主要是乘客用信用卡繳付車資所致」，云云。旅遊事務處、運輸署、旅遊局及碼頭營運商昨天開會，商討碼頭交通接駁問題。當局一邊重申「巴士服務足夠」，另一邊廂又透露，將「探討」開設另一條前往尖沙嘴的特別巴士路線，又考慮增設非專營巴士服務，於下一艘大型郵輪訪港前落實。公眾難免想反問官員，倘若現在巴士服務真的「足夠」，何解還要考慮增設新路線和非專營巴士服務？為什麼之前數月沒有考慮這些措施，要等到出問題才亡羊補牢？

政府做事思慮要周全

不能船到橋頭自然直

今年初，內地旅行團恢復來港，土瓜灣有大批旅客在街頭呆候用餐，當局缺乏先見之明，事後要急急補救。今次郵輪碼頭出問題，再次令人覺得當局思慮不周，「船到橋頭自然直」的官僚心態，極不可取。郵輪碼頭交通不便，當局昨天提出，希望吸引更多的士進入碼頭接客，能否如願，實屬未知數；當局一再表示，碼頭出現排隊人龍上巴士，「主要」是外地乘客用信用卡繳付車資所致，外界同樣將信將疑。無論如何，倘若沒有八達通或港幣真的是問題，當局大可考慮跟郵輪公司商量，向非本地旅客送贈單程車票，又或採取其他付費安排，盡量方便旅客，讓他們對香港有更好的印象和體驗，不會覺得香港是一處連交通接駁也搞不好的地方。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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